- Pe langa asigurarea de servicii medicale in zonele defavorizate, acestea pot fi folosite și in cadrul unor programe de prevenire și depistare precoce a unor afecțiuni sau pentru acțiuni cu caracter educativ. Ministerul Sanatații a lansat in dezbatere publica un proiect de ordin privind aprobarea normelor…

- Lumina emisa de dispozitivele electronice, precum aparatele smartphone, ar putea produce afectiuni oculare, potrivit unui studiu realizat de cercetatori de la Universitatea Autonoma din Sinaloa (UAS) din Mexic, relateaza EFE.

- Sectorare de drum inchise temporar, pentru deszapezire in Eveniment / Pentru ca mijloacele de deszapezire sa acționeze in mod eficient pentru indepartarea zapezii de pe carosabil,vinri, 23 martie, incepand cu ora 09.30, unele sectoare de drumuri județene au fost inchise temporar circulației, respectiv:…

- Activitate de informare preventiva in domeniul situatiilor de urgenta, derulata la Liceul Tehnologic nr. 1 in Eveniment / Elevii Liceului Tehnologic nr. 1 din Alexandria au invatat, de la angajatii ISU Teleorman, cum sa se descurce in situatiile de urgenta si cum sa acorde, in mod corect,…

- In ciuda faptului dezvoltarea sa a fost atent urmarita de Google, seria de telefoane Pixel 2 nu a fost ocolita de probleme, majoritatea fiind corectate rapid prin livrarea de actualizari software. Insa tocmai una dintre actualizarile cele mai importante a introdus un bug care expune utilizatorii de…

- Intr-un comunciat menit sa infirme speculatiile din presa privind sanatatea sa, actorul indian Irrfan Khana transmis ca a fost diagnosticat cu o tumora neuroendocrina. Boala afecteaza sistemul hormonal si studii arata ca apare la 35 din 100.000 de oameni. "Afland ca am fost diagnosticat…

- Compania Kitty Hawk, care opereaza sub numele Zephyr Airworks in Noua Zeelanda, a prezentat public dispozitivul electric care se piloteaza singur si care arata ca o incrucisare intre o drona si un aeroplan. “Este un aparat de zbor pe deplin electric care decoleaza ca un elicopter, zboara…

- Incadrat la gama de buget, Lenovo S5 ar putea fi o buna alegere pentru cei aflati in cautarea unui smartphone echipat cu acumulator de capacitate marita. Asteptat pentru lansare in pietele asiatice in data de 20 martie, noul produs este livrat in carcasa metalica de tip unibody, avand partea din fata…

- LIDL vrea sa construiasca un magazin și in municipiul Carei. Anunțul cu privire la dezbaterea publica privind Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al viitorului magazin a fost postat pe site-ul Primariei municipiului Carei. Magazin va fi construit pe Calea Mihai Viteazul. Beneficiarii PUZ-ului sunt mai multe…

- Conceptul de Stories, pionierat de Snapchat si copiat apoi de Facebook in toate serviciile sale, este functia pe care se pare ca o vom intalni cel mai des in toate aplicatiile in 2018. In timp ce Google incearca sa convinga publisherii sa realizeze continut special pentru cautari in format Stories,…

- Avansurile tehnologice ajung la tot mai multi oameni de pe planeta, care are acum o populatie de aproape 7,6 miliarde de persoane. Pentru multi dintre locuitorii Pamantului, primul si singurul dispozitiv cu care au accesat internetul este telefonul mobil. Numarul utilizatorilor unici de telefoane…

- De meditatii online vor beneficia elevii care vor sustine Bacalaureatul la Informatica. Acestea se vor realiza prin intermediul platformei WellCode.ro, dezvoltata de o echipa de IT-isti romani cu internship la Google sau Facebook. Potrivit unui comunicat remis presei, platforma online contine o serie…

- Clientii Telekom Romania intampina luni dificultati in accesarea serviciilor de voce si date mobile din cauza unor disfunctionalitati de natura tehnica, problemele urmand sa fie solutionate in cursul serii, a anuntat compania pe pagina de Facebook. "Pe fondul unor disfunctionalitati de natura tehnica,…

- In urma cu 23 de ani, la mijlocul lunii februarie, intr-o gara din Romania, un copil era abandonat de catre cei care i-au dat viata. Dupa mai multi ani petrecuti intr-un orfelinat, Dacian a fost infiat de o familie din Finlanda. Ajuns la 25 de ani, tanarul care acum lucreaza pentru gigantul Google isi…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca sanctiunile impuse Rusiei nu afecteaza doar Moscova, ci si interesele statelor din Uniunea Europeana, adaugand ca aceasta politica nu isi atinge obiectivele, relateaza site-ul agentiei Tass. Declaratiile lui Putin a fost facuta dupa o intrevedere…

- Peste 3.000 de carti de munca, uitate la ITM Teleorman in Social / Din 2011, carțile de munca sunt doar in format electronic, astfel ca inspectorii ITM au anunțat la momentul respectiv ca angajații din Teleorman iși pot ridica vechile carnete. Deși a trecut destul timp de la trecerea cartilor…

- Energizer, o marca intrata recent pe piata de smartphone-uri din Romania, se pregateste sa lanseze, la MWC 2018, un telefon cu baterie de 16.000 mAh. Smartphone-ul, numit Power Max P16K Pro, nu va avea caracteristici tehnice modeste, asa cum este cazul la multe modele cu acumulator foarte mare.

- Lamborghini Aventador S (2018) este cel mai scump automobil care include Android Auto. Bolidul de 740 CP este si singurul model al marcii care ofera, deocamdata, suport pentru platforma Google. Aventador S are un pret de aproximativ 460.000 de dolari. Masina sport este capabila sa ajunga de la 0 la…

- HTC nu trece printr-o perioada prea fericita, reusind sa amortizeze pierderile record doar prin vanzarea partiala a diviziei responsabila cu producerea seriei de telefoane Pixel si licentierea brevetelor asociate catre Google. Insa asta nu opreste compania sa produca in continuare telefoane inteligente,…

- Sylvester Stallone a infrimat zvonurile pe Instagram. Raspunsul actorului in varsta de 71 de ani a facut deliciul fanilor sai. Stallone a distribuit pe rețeaua de socializare o știre falsa care informa faptul ca celebrul actor ar fi decedat dupa ce a pierdut luptat impotriva cancerului…

- Nu mai exista foarte multe dubii despre existenta lui Nokia 7+ de la HMD Global. Dupa repetate leak-uri care includeau fotografii de presa si liste de specificatii hardware, avem acum si prima imagine reala cu telefonul. Se pare ca in 2018, Nokia trece la design-ul modern pe care majoritatea companiilor…

- Huawei nu a ascuns niciodata indraznețul obiectiv pe care și l-a propus pe piața telefoanelor mobile. Chinezii vor, nici mai mult, nici mai puțin decat locul 1 in clasamentul mondial al vanzarilor pana in 2020. Și se pare ca sunt pe drumul cel bun. Anul trecut, Huawei a vandut 153 de milioane de telefoane,…

- Inainte de antrenamentul oficial, toti sportivii si antrenorii romani aflati in zona startului au avut parte de vizita surprinza a Printul Albert de Monaco, care a venit sa le ureze succes in competitie. Jocurile Olimpice de iarna 2018: Surpriza de la Google. Top 10 curiozitati despre Jocurile…

- Revoluția fiscala și felul prin care contribuțiile la stat se trec din sarcina angajatorului in cea a angajatului le afecteaza pe mamele care nasc in aceasta perioada. Ele risca sa primeasca indemnizații cu 20% mai mici.

- Gripa face inca o victima. Un barbat de 48 de ani a murit astazi la Iasi, din cauza virusului. Iar numarul celor care se interneaza cu simptome de gripa creste ingrijorator. Deja avem mai multe focare de infectie in orase aglomerate din tara. In plus, sa nu uitam ca astazi copiii s-au intors in colectivitati.

- Folosirea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, potrivit presei din Hexagon, citata de agențiile internaționale.

- Poate una dintre cele mai raspandite teorii referitoare la telefoanele mobile este legata strans de nocivitatea radiatiilor emise de acestea. Inca dinn anii '70, de la aparitia primului Motorola, oamenii au fost sceptici cu privire la eventualele efecte negative pe care telefoanele le pot avea pentru…

- Expunerea prelungita la niveluri foarte mari de radiatii generate de telefoanele mobile a dus la aparitia unor tumori in tesuturile din jurul nervilor cardiaci ai unor soareci masculi folositi intr-un studiu pe durata a doi ani realizat National Toxicology Program (NTP), un program al Departamentului…

- Doua dispozitive din gama superioara a brandului secundar Honor de la Huawei vor primi foarte curand actualizari la noul EMUI 8.0, software-ul proprietar bazat pe Android Oreo de la Google. Honor 8 Pro, modelul phablet de top din 2016 si modelul de top de anul trecut al seriei, Honor 9, au inceput deja…

- HMD Global pare sa fie cel mai activ producator de smartphone-uri atunci cand vine vorba despre actualizari. La scurt timp dupa ce a anuntat ca Android 8.0 si 8.1 vin pe cele mai modeste modele Nokia, cele doua variante mid-range Nokia 5 si Nokia 6 au inceput sa primeasca versiunea finala a actualizarii…

- Banca Transilvania nu a mai asteptat intrarea gigantilor Apple si Google pe segmentul platilor mobile in Romania si a lansat oficial luni propriul proiect pe baza tehnologiilor de tokenizare ale Visa si Mastercard, BT Pay, un portofel digital care permite clientilor sa faca plati contactless cu telefonul…

- Gama de telefoane Nokia este sustinuta de catre HMD Global cu actualizari rapide, de la cel mai mic la cel mai mare model. Deja Android Oreo exista intr-o forma sau alta pe fiecare dintre dispozitivele de la mid-range in sus, insa acum a venit momentul si pentru telefoanele mai „modeste” sa treaca la…

- De cativa ani, singurele discutii despre Windows 10 Mobile sunt concentrate spre momentul inevitabil: atunci cand Microsoft ii va declara „moartea”. Acel moment pare sa fie insa mai aproape ca niciodata, intrucat oficialii companiei au confirmat faptul ca nu vor mai lansa actualizari software de test…

- Dupa ce Apple a prezentat, anul trecut, o tehnologie de compresie foto care reduce la jumatate spatiul de stocare ocupat de imagini, fata de standardul JPEG, Google si Mozilla, dezvoltatorii browserelor Chrome, respectiv Firefox, testeaza ca nou standard, o tehnologie rivala despre care sustin ca este…

- OnePlus 5T este unul dintre cele mai atractive smartphone-uri de pe piata, fiind echipat cu hardware de top, un design modern si un pret aproape de jumatatea concurentei. Desigur, nu toate lucrurile sunt tocmai „roz”. Camera foto este una dintre componentele la care compania chineza putea sa lucreze…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Sanofi…

- Google a anuntat ca din iulie 2018 viteza de incarcare a site-ului va conta si va deveni un factor important in clasificarea cautarilor pe mobil. In Romania viteza de incarcare a site-urilor este direct proportionala cu viteza internetului in general. Pentru ca avem un internet de mare viteza webmaster-ii…

- Autoritatea Nationala pentru Comunicatii (ANCOM) anunta, intr-un comunicat transmis joi, ca a identificat zonele din mediul rural neacoperite de retele de generatie viitoare pentru posibile masuri de interventie publica din partea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. ANCOM a publicat…

- Asa numita "amnezie a sarcinii" sau pierderea temporara a memoriei legata de micile detalii exista si afecteaza in special femeile aflate in cel de-al treilea trimestru de graviditate, potrivit unui studiu realizat de cercetatori australieni publicat luni si citat de EFE. Studiul, realizat…

- HTC a lansat alaturi de modelul U11+ si un mid-range premium numit U11 Life, echipat cu hardware mid-range premium, un design usor „invechit” si un software atractiv pentru o anumita categorie de utilizatori. Telefonul face parte din programul Android One de la Google, ceea ce inseamna ca este echipat…

- O noua regula la Guvern. Membrii cabinetului de miniștri sunt obligați sa-și lase telefoanele mobile intr-un separeu separat, la fel și jurnaliștii. Astfel, miniștrii veniși la ședința și-au lasat telefoanele mobile intr-un separeu specializat. Totuși, astazi, domnul Ciocan nu și-a lasat telefonul Ciocan,…

- Reguli noi in școli! Este anunțul facut de Ministrul Educației, Liviu Pop, care a precizat ca noul regulament școlar prevede faptul ca elevii nu vor mai face de serviciu, telefoanele mobile vor fi strict interzise in timpul orelor, iar uniforma școlara nu va mai fi obligatorie.

- Cercetatorii de la Google si de la firme de securitate au descoperit doua vulnerabilitati care afecteaza aproape toate computerele lume, scrie Reuters. Bresele de securitate, denumite Meltdown si Spectre, afecteaza cipurile din computere, smartphone-uri si tablete fabricate dupa anul 1995, potrivit…

- Chiar daca seful Executivului promitea pentru toate primariile, pentru 2018, un buget cel putin egal cu cel din anul anterior, administratiile locale continua sa-si manifeste ingrijorarea fata de modificarile aduse legislatiei fiscale. Iar exceptie de la regula nu face nici administratia…

- Cercetatorii de la Google si de la firme de securitate au descoperit doua vulnerabilitatile care afecteaza aproape toate computerele din ziua de azi, noteaza agentia Reuters, care a sintetizat principalele informatii pe care utilizatorii de dispozitive trebuie sa le cunoasca.

- Incepand de la 1 ianuarie 2018, WhatsApp nu va mai functiona pe BlackBerry OS si BlackBerry 10 si nici pe Windows Phone 8.0 si versiunile anterioare, iar de la 30 iunie, aplicatia nici pe Nokia Symbian S60. „Atunci cand am lansat WhatsApp, in 2009, oamenii isi foloseau aparatele mobile in mod foarte…

- In ciuda agitatiei starnite in saptamanile ce au trecut de la lansare, iPhone X nu pare sa fie favorit pe lista cumparaturilor de Craciun, pretul sau piperat si disponibilitatea redusa in magazine tinandu-i departe pe multi dintre potentialii cumparatori. Reprezentand 38.61%, respectiv 31.41%, dintre…

- Incepand de la 1 ianuarie 2018, Whatsapp nu va mai functiona pe BlackBerry OS si BlackBerry 10 si nici pe Windows Phone 8.0 si versiunile anterioare, relateaza Le Figaro. De la 30 iunie, aplicatia nu mai functioneaza nici pe Nokia Symbian S60. ”Atunci cand am lansat WhatsApp, in 2009, oamenii isi…