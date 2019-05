Google dedică un doodle special pentru alegerile europarlamentare din România Google marcheaza ziua alegerilor europarlamentare din Romania printr-un doodle ce contine o urna de vot cu steagul Uniunii Europene desenat pe ea.



In momentul accesarii acestui logo special, se deschide o pagina cu titlul "Cum votati", unde se mentioneaza ca in Romania alegerile europene au loc la data de 26 mai 2019, iar "cetatenii care au varsta de 18 ani, impliniti pana in ziua de referinta inclusiv, au dreptul de a vota. Votul din strainatate este posibil daca se indeplinesc anumite conditii". De asemenea, se regasesc raspunsuri la intrebarile: "Cand au loc alegerile europene?",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si la referendumul national pe justiție a inceput in strainatate la Auckland, Noua Zeelanda, la ora 22.00, ora Romaniei (ora 7.00 ora locala), in sectia de votare nr.

- Votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si referendumul national din 26 mai 2019 a inceput in strainatate, la Auckland, Noua Zeelanda. Primul roman care a votat este Dan Coroian-Vlad. El susține ca a votat impotriva hoției.Citește și: A inceput scandalul:…

- Duminica, 26 mai, in Romania au loc alegeri europarlamentare, simultan cu organizarea unui referendum privind Justitia, convocat de presedintele Klaus Iohannis. Libertatea va prezinta toate informatiile de care aveti nevoie pentru a putea vota fara probleme la aceste doua scrutine. Daca nu stiti la…

- Alegerile europarlamentare nu reprezinta, in general, o miza politica foarte mare in țarile Uniunii Europene, dar tabloul politic din Romania este diferit. Aceste alegeri pot influența major jocurile interne, miza acestor alegeri fiind demonstrarea majoritații politice. Daca PSD-ALDE vor lua un procentaj…

- Cand și unde poți vota? Alegerile europarlamentare se vor desfasura in 26 mai 2019. Votul incepe la ora 7.00, ora locala si se desfasoara pana la ora 21.00, ora locala. Pot vota toți cetatenii romani care au varsta de 18 ani, impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv. De asemenea, pot vota cetatenii…

- Deputatul Cornel George Comșa a vorbit joi, in cadrul unei conferințe de presa organizate la Alba Iulia despre alegerile europarlamentare in general și situația bizara in care se afla politica romaneasca și Romania in cadrul Uniunii Europene, in sensul in care la nivelul UE, din 1979 de cand se organizeaza…

- PNL Sighetu Marmației strange semnaturi pentru alegerile europarlamentare. De luni pana vineri, in intervalul orar 11.00 – 15.00 la sediul organizației situat in Piața Libertații, numarul 21 Romania se pregatește de alegerile europarlamentare care vor avea loc in 26 mai. Votul este un drept democratic…

- Romania se pregatește de alegerile europarlamentare care vor avea loc in 26 mai. Votul este un drept democratic al fiecarui cetațean, cea mai puternica arma și cea mai importanta forma de implicare politica pe care o au la dispoziție cetațenii. Partidul Național Liberal Sighetu Marmației a demarat campania…