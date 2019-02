Stiri pe aceeasi tema

- Compania anului, potrivit Asociatiei Patronale a Industriei de Software din Romania, este Fitbit, jucator pe piața de dispozitive purtabile la nivel global. Firma a intrat in Romania in 2017 odata cu preluarea startup-ului romanesc Vector Watch, iar in același an, Fitbit a deschis și un centru de cercetare…

- ​Începând din aceasta saptamâna, aplicația YouTube Kids este disponibila în România. Noua platforma reunește video-uri pentru copii, iar adulților le ofera instrumente prin care sa selecteze canalele disponibile și sa limiteze timpul de vizionare pentru cei mici.Citeste…

- ​Vânzarea medicamentelor, inclusiv online, va trebui sa respecte noi reguli, care intra în vigoare de sâmbata, 9 februarie 2019, în toata Uniunea Europeana, inclusiv în România. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ​În perioada 1 inuarie 2007-31 decembrie 2018, România a primit de la Uniunea Europeana fonduri nerambursabile de 50,13 miliarde de euro și a contribuit la bugetul UE cu aproape 17 miliarde de euro. Potrivit datelor centralizate la Ministerul român al Finanțelor, țara are astfel un…

- ​Un furnizor global de servicii de automatizare a proceselor de marketing pentru ecommerce și retail, intra pe piața din România, ca parte a strategiei de extindere la nivel internațional. "În prezent, abandonarea coșului de cumparaturi este una dintre cele mai mari probleme cu care…

- ​LooLooKids, cel mai popular canal YouTube din România, a fost recent premiat de Google cu "butonul de diamant”, distinctie oferit canalelor care depașesc pragul de 10 milioane de abonați. Ideea le apartine unor antreprenori din Iasi, care au povestit pentru StartupCafe cum au construit…

- ​YouTube anunța acordarea primului "buton de diamant” în România, oferit canalelor care depașesc pragul de 10 milioane de abonați. LooLoo Kids este primul canal de YouTube din România și regiunea Europei Centrale și de Sud-Est care primește aceasta distinctie. Canalul cu…

- Romania a trimis proiecte, cereri de plata, in valoare de 640 de milioane de euro la Comisia Europeana (CE), in ultimele doua saptamani ale anului trecut, intre 15 decembrie și 31 decembrie, a anunțat Corina Crețu, comisarul european pe Politica Regionala, vineri seara, in cadrul unei emisiuni, conform…