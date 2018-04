Google celebreaza a 90-a aniversare a uneia din marile poete ale lumii. A creat un Doodle special

Stiri pe aceeasi tema

- NASA a anunțat ca sfarșitul omenirii ar putea avea loc pe 22 septembrie 2135. Oamenii de știința au descoperit ca un asteroid cu diametrul de aproximativ 500 de metri ar putea lovi Pamantul peste 117 ani. Asteroidul a fost botezat Bennu și ar putea lovi planeta noastra cu o forța egala cu…

- In cursa pentru viitorul autoturism de succes, Dacia inca intarzie cu o mașina electrica. Pana va fi un anunț oficial in acest sens, te poți bucura de un concept creat chiar la Pitești. Conform lui Jean Christophe Kugler, președinte Dacia pe Europa, compania ia in calcul dezvoltarea unui model electric…

- Adrian Nastase povestește ca Traian Basescu ar fi fost avertizat de cineva cu privire la plangerea care urma sa fie facuta pe numele sau. Iata analiza lui Adrian Nastase: "Ca sa ne intelegem de la inceput, exista un mic detaliu cand discutam despre ideea de a sanctiona prin lege defaimarea…

- Pentru a obtine un parcurs economic durabil, decidentii de politica economica trebuie sa fie capabili sa ofere incredere mediului privat prin masuri bine fundamentate, transparente si mai ales predictibile, care sa rezolve problemele din economie nu sa creeze altele, poate chiar mai mari, a declarat…

- ZIUA SFANTULUI PATRICK 2018. Inca din secolul V, trifoiul a fost asociat cu Sf. Patrick, primul misionar al crestinismului in Irlanda. Dar acest sfant folosea un trifoi cu trei foi, ca simbol al Sfintei Treimi, frunzele reprezentand Tatal, Fiul si Sfantul Duh. Atunci cand cineva gasea un trifoi cu…

- Puțina lume știe ca Ziua Pi implinește azi varsta de 30 de ani. Google a publicat pe site-ul propriu un clip in care arata cum s-a fabricat noul Doodle cu Ziua Pi 2018. Imaginile arata secretul fabricarii noului Doodle, scrie realitatea.net.

- Acestia sunt marii prezicatori ai lumii, iar profetiile lor au ecou si astazi. 1. Baba Vanga Vangelia Pandeva Dimitrova, sau Baba Vanga, a murit in 1996, insa profetiile ei se intind pana in secolul 51, data cand credea ca va fi sfarsitul lumii. Baba Vanga si-a pierdut vederea…

- Ziua Pi este celebrata de Google printr-un Doodle special, astazi, 14 martie. Pentru a marca aceasta ocazie, este adus un omagiu celui mai popular bucatar de patiserie din lume, Dominique Ansel, printr-un desen absolut delicios.

- Consiliul Judetean Gorj angajeaza consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul Guvernanta Corporativa si Structuri Asociative, Directia Juridica, Dezvoltarea Capacitatii Administrative si Achizitii Publice din Aparatul de Special...

- JOCURILE PARALIMPICE 2018 Jocurile Paralimpice 2018 sunt celebrate de Google printr-un doodle special. Competiția are loc în perioada 9-18 martie, în orasul sud-coreean PyeongChang, mai jos este programul complet.

- Așa cum ne-a obișnuit, Google celebreaza fiecare zi importanta din istorie printr-un doodle. Astazi, Ziua Internaționala a Femeii este marcata intr-un mod inedit. 12 femei iși spun poveștile de viața intr-un mod inedit.

- Demisia sa a survenit dupa anuntul lui Donald Trump privind impunerea unor tarife asupra importurilor de otel si aluminiu, care vor afecta in special Canada si Mexicul. ”A fost o onoare sa-mi servesc țara” Casa Alba a transmis declarația consilierului lui Donald Trump: ”A fost o onoare…

- In timp ce majoritatea dintre noi sunt in goana dupa bani, faima și joburi bune, unii oameni, care au gustat din plin luxul vieții, renunța la tot, iși iau familiile și se retrag in salbaticie.

- Leontopodium nivale, cunoscuta popular sub numele Floare de colț, este sarbatorita astazi de Google printr-un doodle. Motivul? Cuvantul „edelweiss” (in limba germana și engleza) a fost descoperit pentru prima data in scris pe 5 martie 1784. Imaginea pentru Doodle a fost creata de artista germana Rita…

- Incepand din acest an, Consiliul Judetean (CJ) Brașov, va avea un departament special destinat Aeroportului de la Ghimbav. Compartimentul va avea patru angajati, cu experiența, care se vor ocupa exclusiv de acest proiect. Potrivit presedintelui CJ Adrian Vestea, era necesar acest compartiment care sa…

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%. Proiectul de document are obiectivul cresterii gradului de impozitare…

- Ilinca Bacila, urca duminica, pe 25 februarie, pe scena Salii Polivalente din Bucuresti in cadrul finalei Eurovision Romania 2018. Membra juriului de anul acesta, care a reprezentat Romania la Eurovision 2017, alaturi de Alex Florea, cu piesa „Yodel It!“, a pregatit un moment special pentru in care…

- Laboratorul, asemanator unui seif de mari dimensiuni, se afla pe insula Spitsbergen din arhipelagul arctic Svalbard. SGSV este o banca genetica internationala pentru peste 900.000 de esantioane de seminte agricole.Conform proiectului care a debutat acum zece ani, Banca Mondiala pentru Seminte…

- Ideea a avut-o Giorgia Harasim din Timișoara, care de patru ani invita timișorenii sa citeasca o carte pe luna. In data de 22 februarie 2018, clubul a sarbatorit primul an de la inființare! „Așa cum v-am obișnuit deja de un an, in fiecare ultima joi a fiecarei luni exista o noua tema iar cei aventurați…

- O faimoasa harta a lumii din secolul al XVI-lea, pastrata in Biblioteca Landului Bavaria din Munchen, in care era reprezentat noul continent "America", s-a dovedit a fi un fals, informeaza DPA. Harta cartografului german Waldseemueller (1470-1522), despre care se credea ca dateaza din anul 1507,…

- James Bond se desparte de masina sa personala Aston Martin. Actorul Daniel Craig, care a jucat rolul agentului 007 in patru filme, scoate la licitatie in scopuri caritabile autovehiculul in editie limitata realizat special pentru el de Aston Martin in urma cu patru ani, a anuntat joi

- Asociația Procurorilor din Romania reacționeaza in scandalul DNA. Magistrații atrag atenția ca se incearca decredibilizarea instituțiilor judiciare, in special a Ministerului Public. Asociația Procurorilor din Romania reacționeaza la scadalul legat de activitatea DNA. Magistrații susțin ca prin situații…

- Conceptul „Stories" a fost pionierat de Snapchat, oferind utilizatorilor un loc unde sa publice imagini si clipuri video scurte efemere, care dispar dupa 24 de ore. Acesta a prins amploare in special dupa ce Facebook a copiat functia in toate serviciile sale de socializare, iar acum Stories ajung si…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Primii cinci cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 16,3…

- Amazon este cel mai valoros brand al lumii, trecand inaintea Apple si Google, conform raportului Brand Finance Global 500 2018. Brandul gigantului e-commerce a crescut cu 42% in ultimul an, pana la valoarea impresionanta de 150,8 miliarde de dolari.

- Pretențiile culinare ale coregrafului și dansatorului Cornel Pasat le-au cam dat peste cap viețile bucatareselor de la pensiunea unde a fost cazat pe durata filmarilor pentru emisiunea de divertisment ”Ie, Romanie”, cea mai recenta producție a Antenei 1. Adept al unui regim strict, Cornel a cerut sa-i…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, la interviurile Europa FM, ca liderul PNL, Ludovic Orban, ”are o problema de aritmetica” si i-a spus, luni dimineasa, cand au baut o cafea: ”Ludovic, daca vrei sa-mi faci curte, gaseste un alt text. Asta merge la copii mai tineri, nu la mine”. Kelemen…

- Amazon a devenit, dintr-un magazin online de carti, cea mai mare afacere online a lumii, atat ca valoare bursiera cat si ca venituri –transformandu-se intr-un furnizor de infrastructura cloud si un producator de electronice. Recent a inceput sa se extinda dincolo de domeniul digital, iar preluarea…

- Administratorul special al RADET, Razvan Nitu, a demisionat, marti, in urma accidentului produs cu o zi in urma, cand doi muncitori si-au pierdut viata dupa fisurarea unei tevi a sistemului de termoficare din incinta Complexului studentesc Leu.

- Google o omagiaza pe celebra scriitoare engleza Virginia Woolf la implinirea a 136 de la nasterea ei cu un nou Doodle, relateaza agentia de stiri UPI. Pagina de start a Google prezinta joi un portret al Virginiei Woolf realizat de Louise Pomeroy alaturi de care apar frunze vestede, o tema…

- Maluma este pe val, asta dupa ce piesa"Felices Los 4" a devenit un hit mondial. La asemenea succes si la felul cum arata, artistul este inconjurat numai de femei frumoase. Pentru domnisoarele care ii urmaresc fiecare miscare, insa, avem o veste rea: cantaretul are o relatie cu modelul Natalia Barulich.

- Prezentare publica privin rezultatele examinarii cazului Niculinei Bulat, orfana aflata in dializa, care a fost trimisa pe jos acasa, dupa ce se adresase la spital cu burta plesnita din cauza ascitei și care a decedat in urma unor complicații, la Spitalul de Urgența din Chișina. Raportul este elaborat…

- Este o intrebare care doare. O intrebare care priveste piete de export pe care Romania le dezvoltase inainte de 1989 in spatiul lumii arabe, in cel al Americii de Sud, in spatiul fost sovietic si in China, zone spre care acum tintesc investitiile marilor puteri economice ale lumii.

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca este putin probabil sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller in ceea ce priveste posibilele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA, informeaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Astazi crestinii sarbatoresc Boboteaza. Aceasta sarbatoare este celebrata pe data de 6 ianuarie a fiecarui an si semnifica botezul Mantuitorului in apele Iordanului de catre Sfantul Ioan Botezatorul.

- Ministerul Justitiei (MJ) a pus în dezbatere publica un proiect de modificare si completare a Legii 293/2004 privind statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP), care prevede, printre altele, schimbarea denumirii de "functionar public cu statut special…