- Floarea-de-colt. Google are, luni, un doodle special dedicat floarii de colt. Floarea de colt, supranumita si Floarea-reginei, (Leontopodium alpinum Cass.) este o specie de plante erbacee, perene, din genul Leontopodium Cass.

- Dupa dolar, cea mai mare afacere a lumii, americanii au creat businessul perfect: capitalism la incasari, profit si munca, socialism si democratie la utilizare. Adica sa muncesti gratis pentru o companie, chiar sa-ti faca cea mai mare placere, iar compania sa te foloseasca, cu acceptul tau, ca sa…

- Compusa de artista insasi, alaturi de UnderVibe, Robert Toma si Alex Parker in studiourile DeMoga, piesa oglindeste conditia femeii moderne, independenta si puternica. “Piesa reprezinta imnul independentei feminine. Este un mesaj care as vrea sa ajunga la cat mai multe femei, in special la cele care…

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%. Proiectul de document are obiectivul cresterii gradului de impozitare…

- In ultimii ani Google s-a concentrat pe imbunatatirea vitezei si accesarii site-urilor pe mobile venind in sprjinul marketerilor si proprietarilor de site-uri. Gigantul american a anuntat luni la Mobile World Congress din Barcelona lansarea a doua noi instrumente: Mobile Scorecard si Impact Calculator.

- O antreprenoare s-a angajat la Google cu intentia de a pleca dupa doi ani pentru a-si dezvolta propria afacere. Liz Wessel, cofondator si CEO al startup-ului WayUp, le spusese chiar recrutatorilor de la Google planurile ei cand s-a alaturat companiei cu un job cu norma intreaga in anul 2012.

- Google a decis, fara niciun avertisment in prealabil, sa inlature butonul "Vezi Imagine" din rezultatele cautarii imaginilor. De asemenea, gigantul online a renuntat si la butonul "Cauta dupa Imagine", dar pastreaza inca butonul "Viziteaza". De ce a ales Google sa renunte la "Vezi Imagine" si "Cauta…

- "Cyborgs" ("Kiborgy", in original), primul film de fictiune ucrainean despre razboiul impotriva separatistilor prorusi din Est, axat pe lupta teribila pentru aeroportul din Donetk, umple salile de cinematograf dintr-o tara marcata de patru ani de conflict, noteaza AFP. Aceasta drama…

- ♦ Pentru 2018 retailerul are un buget de promovare de 100.000 de euro si se pregateste relansarea platformei online. Retailerul online de ceasuri WatchShop.ro care anul trecut a inregistrat o cifra de afaceri de 1,6 milioane de euro, plus 6% fata de 2016, pe fondul campaniilor de…

- Conceptul „Stories" a fost pionierat de Snapchat, oferind utilizatorilor un loc unde sa publice imagini si clipuri video scurte efemere, care dispar dupa 24 de ore. Acesta a prins amploare in special dupa ce Facebook a copiat functia in toate serviciile sale de socializare, iar acum Stories ajung si…

- Pe pagina de Facebook „Copiii niciodata uitați ai Romaniei”, pe care a scris si Dacian, au fost inregistrate peste o mie de cereri de la copii care isi cauta parintii si de la familii care vor sa stie de soarta pruncilor infiati in strainatate. Aproape jumatate au reusit sa se stranga din nou in brate.

- Pretențiile culinare ale coregrafului și dansatorului Cornel Pasat le-au cam dat peste cap viețile bucatareselor de la pensiunea unde a fost cazat pe durata filmarilor pentru emisiunea de divertisment ”Ie, Romanie”, cea mai recenta producție a Antenei 1. Adept al unui regim strict, Cornel a cerut sa-i…

- Platforma online YouTube, detinuta de Google, va semnala utilizatorilor sai daca reclamele difuzate provin din surse media finantate de un stat, in incercarea de a raspunde criticilor care i se aduc privind gestionarea continuturilor video, transmite AFP, conform Mediafax.De mai multe luni,…

- Cunoscutul post de televiziune Euronews a dedicat un amplu reportaj protestelor masive care au cuprins Romania fata de putere si fata de modificarile pe care aceasta doreste sa le aduca legilor justitiei.

- HMD Global pare sa fie cel mai activ producator de smartphone-uri atunci cand vine vorba despre actualizari. La scurt timp dupa ce a anuntat ca Android 8.0 si 8.1 vin pe cele mai modeste modele Nokia, cele doua variante mid-range Nokia 5 si Nokia 6 au inceput sa primeasca versiunea finala a actualizarii…

- Companiile Facebook si Google reprezinta o amenintare la adresa democratiei, întrucât formeaza monopoluri si împiedica inovatia în domeniul tehnologic, a declarat joi miliardarul ungaro-american George Soros, prezent la Forumul

- Google o omagiaza pe celebra scriitoare engleza Virginia Woolf la implinirea a 136 de la nasterea ei cu un nou Doodle, relateaza agentia de stiri UPI. Pagina de start a Google prezinta joi un portret al Virginiei Woolf realizat de Louise Pomeroy alaturi de care apar frunze vestede, o tema…

- Artistul grafic roman, Andrei Lacatusu, si-a imaginat cum ar arata logourile marilor companii de tehnologie, daca acestea ar fi uitate și ruginite intr-un fel de Detroit al Facebook si Google. Un oraș in care nimeni nu mai traiește, iar frontispiciile companiilor IT ar fi mancate de timp. Ideea in sine…

- coala Popular de Arte Vespasian Lungu Brila cu sprijinul Consiliului Judeean Brila organizeaz spectacolul muzical dedicat împlinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române.Mari 23 ianuarie 2018 începând cu ora 17.00 în sala festiviti a colii Populare de Arte &bdquoVe...

- Este una din cele mai populare plante de apartament. Cu flori speciale, cu o forma și un aspect unic, Floarea de ceara (supranumita și Lacrima Maicii Domnului sau Floarea de porțelan), are un parfum discret și este originara din Asia. Iata cum se ingrijește. Floarea de ceara aparține genul Hoya și cuprinde…

- Luni, 15 ianuarie 2018, orele 12.00, la sediul Bibliotecii Judetene „I. H. Radulescu” Dambovita, Sala de Conferinte, va avea loc un amplu program dedicat Zilei Culturii Nationale, in contextul aniversarii Centenarului Marii Uniri.

- Primul sondaj din 2018 pentru platforma Android nu vine cu vesti foarte bune pentru cea mai noua versiune de Android. In timp ce Oreo a inregistrat o mica crestere, aceasta este in continuare foarte mica, chiar si in comparatie cu versiuni anterioare la o distanta similara de momentul lansarii. Dezvoltatorii…

- Patronul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut joi, in rezolutia sa pentru noul an, "erori" in inlaturarea unor continuturi problematice, precum "fake news" si discursuri care incita la ura, care prolifereaza pe reteaua de socializare, deficiente pe care a promis sa le…

- Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a depus miercuri o plângere împotriva procurorului special Robert Mueller si a Ministerului Justitiei pentru depasirea mandatului lor în ancheta privind presupusa complicitate între Rusia si echipa candidatului republican,…

- Vasluienii sunt invitați, astazi, sa ia parte la primul concert din 2018, dedicat centenarului Marii Uniri. MuzArt Orchestra, condusa de dirijorul Bogdan Chiroșca, va interpreta “Rapsodia a II-a” a compozitorului George Enescu, precum și multe alte lucrari celebre. Spectacolul va incepe la ora 17:00…

- O alta superstitie este ca Anul Nou trebuie sa te prinda cu haine noi pentru ca in urmatoarele 365 de zile sa primesti cat mai multe cadouri. Rosul este culoarea veseliei si a dragostei, asa ca obiceiul spune ca daca va imbracati in rosu de Noul An veti avea un nou an norocos si plin de iubire.…

- Inainte de acest doodle de Anul Nou, Google a pornit sarbatorile de iarna pe 18 decembrie. Atunci a inceput sa prezinte povestea unor pinguini care pornesc intr-o calatorie. Acum, ca sa vezi noul doodle pentru Anul Nou, tot ce trebuie sa faci e sa intri pe prima pagina. Sunt o serie…

- Apple se afla in centrul unui scandal dupa ce a confirmat ca reduce performantele pe modelele iPhone mai vechi, cu baterii degradate. Acesta este un moment prielnic pentru companiile rivale, care incearca sa il exploateze. Samsung si LG au transmis ca nu incetinesc, prin actualizari software, smartphone-urile…

- 23 de pasageri, un Skoda Fabia R5 și campionul Jan Kopecky sunt ingredientele acestui clip. 165 de kilometri au fost parcurși in regim de taxi de modelul destinat raliurilor. Toata acțiunea s-a desfașurat in Praga.

- Investitorii in criptomonede spera ca minunea se va intampla si a doua oara, in contextul in care bitcoin a crescut fulminant in ultima perioada, fapt ce incurajeaza migratia catre alte criptomonede, relateaza The Wall Street Journal. Asa-numitele altcoins – alternativele la Bitcoin – au…

- De astazi, 22 decembrie 2017, in ansamblul Palas s-a deschis si cel de-al doilea patinoar, special dedicat copiilor. Ca si anul trecut, Palas Ice Junior este situat in parc, langa restaurantul Chef Galerie, si va fi deschis zilnic. Astfel, cei mici vor avea prilejul de a deprinde trucurile dansului…

- SOLSTITIUL DE IARNA 2017, marcat de GOOGLE cu un DOODLE special. Ca în fiecare an, deși iarna meteorologica sosește înca de la 1 decembrie, începutul iernii astronomice este marcat de un moment precis, cel al SOLSTITIULUI DE IARNA.

- In perioada sarbatorilor de iarna, troleibuzele și autobuzele aparținatoare URBIS vor circula conform orarului special redat mai jos: 24 decembrie – Programul unei zile de duminica. Ultimele autobuze si troleibuze vor pleca de la dispecerate la ora 20:00 25 decembrie – PROGRAM SPECIAL* 26 decembrie–…

- S-a inrautatit perspectiva de rating a municipiului Alba Iulia, in special din cauza majorarii masive a datoriei. Moody’s Investors Service a inrautatit vineri perspectiva de rating a municipiului Alba Iulia de la ‘pozitiva’ la ‘stabila’ si, in acelasi timp, a confirmat la ‘Ba1’ ratingul pe termen lung,…

- Nichita Stanescu a avut o relatie foarte stransa de prietenie cu un alt mare poet, Gheorghe Tomozei. Nichita Stanescu a stat de mai multe ori in casa de vacanta a lui Gheorghe Tomozei de la Campulung Muscel si i-a placut atat de mult orasul de la poalele Mateiasului incat i-a dedicat o poezie speciala.

- Daca plecați la drum prin județ și vreți sa știți care este starea drumurilor pe timp de iarna, puteți suna de acum la un numar de telefon special, pus la dispoziție de CJ Timiș. Tot aici veți putea reclama orice neregula.

- Jan Ingenhousz a devenit interesat de schimbul de gaze al plantelor, in anii 1770. Asta se intampla dupa intalnirea dintre Ingenhousz și savantul Joseph Priestley. Cel din urma a descoperit ca plantele produc și absorb gaze, in timp ce cel dintai a observat, in 1779, ca in prezența luminii, plantele…

- GOOGLE DOODLE 8 decembrie. Google și-a intampinat internauții cu un Doodle special vinei, 8 decembrie 2017. Jan Ingenhousz (Jan Ingen-Housz) este un medic și botanist britanic nascut pe data 8 decembrie 1730.