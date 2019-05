Asistentul vocal, pe care Google l-a testat cu site-ul National Car Rental, continua eforturile din ultimii doi ani ale Google de a integra mai multe functii bazate pe inteligenta artificiala in Google Assistant. Acest asistent poate lucra si cu rezervari de bilete la film si are rolul sa scuteasca utilizatorii de completarea manuala a formularelor de pe site-uri, a declarat directorul general al Google, Sundar Pichai, la Google I/O, un eveniment anual organizat in apropierea se (...)