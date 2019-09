Stiri pe aceeasi tema

- Pe 27 septembrie, zi in care Simona Halep, cea mai valoroasa jucatoare din Romania, iși sarbatorește ziua de naștere, Google implinește 21 de ani și celebreaza evenimentul printr-un doodle specific: un calculator vechi, amintind de cei care l-au folosit, Sergey Brin și Lawrence Page, cand au lansat…

- Motorul de cautare Google aniverseaza, vineri, 21 de ani de la lansare, iar creatorii acestuia marcheaza momentul printr-un "doodle" special ilustrat cu un computer din perioada de inceput a internetului, scrie realitatea.net.Conform portalului googleencyclopedia, Google Inc.

- Google a fost infiintat de Larry Page si Sergey Brin, doi americani care s-au cunoscut in 1995 pe bancile Universitatii Stanford. Motorul de cautare Google a aparut la 9 ani de la infiintarea World Wide Web, internetul modern, care a implinit si el anul acesta, in martie, trei decenii. De-a lungul celor…

- Andreea Antonescu a lansat o noua piesa. Pe cont propriu, de aceasta data, dupa reunirea celebrei trupe Andre. „Iubirea pe acte" se numeste si este un single emotionant, ca o poveste, despre tot ce a trait Andreea in ultimele luni. Printre altele si un divort. Videoclipul piesei, care numara deja peste…

- Google va permite incepand de anul viitor utilizatorilor din Europa sa aleaga motorul de cautare preferat la configurarea unui nou telefon inteligent Android in urma amenzii-record, primita anul trecut din partea Uniunii Europene, relateaza vineri Press Association.

- Robbie Williams va ajunge din nou in Romania in vara acestui an cand va urca pe scena Untold 2019, sa ne cante și sa ne incante cu vocea lui extraordinara. Iata cateva lucruri neștiute despre faimosul artist.