Google a eliminat peste 3,2 miliarde de reclame mincinoase sau abuzive

- In 2017, Google a eliminat peste 100 de reclame mincinoase sau abuzive pe secunda, ceea ce inseamna peste 3,2 miliarde de elemente, anul aducand cel mai mare numar de reclame sau jucatori eliminati pentru ca nu respectau politicile in ceea ce priveste publicitatea, informeaza un comunicat.

- Franța da in judecata Google și Apple in privința contractelor impuse de catre giganții americani dezvoltatorilor de aplicații de pe platformele lor și a condițiile stipulate in contractele cu startup-urile, a anunțat Bruno Le Maire, ministrul de Finanțe de la Paris, conform

- Enervați ca au ramas in "zece", roșu Ordeț pentru fault de ultim aparator (79), "minerii" de la Șahtior au fost provocați și de copiii de mingi ai Romei, intarziind auturile. Ferreyra a impins unul peste panourile publicitare și de-aici spiritele s-au aprins serios cu imbranceli intre jucatori. Arbitrul…

- Avansurile tehnologice ajung la tot mai multi oameni de pe planeta, care are acum o populatie de aproape 7,6 miliarde de persoane. Pentru multi dintre locuitorii Pamantului, primul si singurul dispozitiv cu care au accesat internetul este telefonul mobil. Numarul utilizatorilor unici de telefoane…

- Saptamana care se incheie a fost grea pentru miliardari, care au pierdut sume importante din cauza scaderilor inregistrate pe pietele de capital, investitorul Warren Buffet fiind cel mai afectat, cu 3,74 miliarde dolari. Mark Zuckerber, creatorul Facebook, a pierdut 3,71 miliarde dolari,…

- DNA Constanta a inceput urmarirea penala in cazul IPS Teodosie, intr-un nou dosar in care ierarhul este acuzat de inducerea in eroare a organelor judiciare, marturie mincinoasa si abuz in serviciu. In schimb, Arhiepiscopul sustine ca faptele denuntate sunt reale.

- In momentul de fata, Facebook a devenit un veritabil colos online, detinand suprematia globala. Din cele peste sapte miliarde de persoane care populeaza planeta, mai bine de jumatate dintre acestea sunt online si folosesc un telefon mobil cu acces la internet. Facebook s-a transformat cu timpul…

- Amazon este cel mai valoros brand al lumii, trecand inaintea Apple si Google, conform raportului Brand Finance Global 500 2018. Brandul gigantului e-commerce a crescut cu 42% in ultimul an, pana la valoarea impresionanta de 150,8 miliarde de dolari.

- Caderea de luni a bursei americane a provocat pierderi masive si pentru cei 500 de afaceristi din topul celor mai bogati oameni ai planetei. Averile lor s-au micsorat cu 114 miliarde de dolari. Warren Buffet, al treilea cel mai bogat om din lume si presedintele companiei Berkshire Hathaway,…

- Cei mai bogați oameni ai lumii au pierdut intr-o singura zi peste 100 de miliarde de dolari. Indicele Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere de dupa criza economica din 2008. Primii 500 cei mai bogați oamnei ai lumii au pierdut 114 miliarde de dolari dupa ce indicele Dow Jones Industrial a scazut…

- ​Grupul Alphabet a avut venituri de 110 miliarde dolari anul trecut, cele mai mari din istoria sa, dar profitul a scazut cu peste 30% din cauza cresterii cheltuielilor. Actiunile companiei au scazut ncu 5% dupa anuntul Alphabet, insa in intreg anul actiunile companiei au crescut cu 30%. Alphabet a ajuns…

- Amazon a devenit, dintr-un magazin online de carti, cea mai mare afacere online a lumii, atat ca valoare bursiera cat si ca venituri –transformandu-se intr-un furnizor de infrastructura cloud si un producator de electronice. Recent a inceput sa se extinda dincolo de domeniul digital, iar preluarea…

- Amazon este cel mai valoros brand al lumii, dupa ce a crescut cu 42% in ultimul an, pana la valoarea de 150,8 miliarde dolari si a trecut inaintea Apple si Google, conform raportului Brand Finance Global 500 2018.

- In momentul de fața, Facebook a devenit un veritabil colos online, deținand supremația globala. Din cele peste șapte miliarde de persoane care populeaza planeta, mai bine de jumatate dintre acestea sunt online și folosesc un telefon mobil cu acces la internet. Facebook s-a transformat cu timpul și a…

- Promovarea unei afaceri nu este un lucru simplu de realizat, mai ales pentru un antreprenor la inceput de drum. Cu siguranta invatam din greseli, dar ideal ar fi sa demaram o afacere cu anumite notiuni, iar acest articol are ca scop exact acest lucru: transmiterea anumitor informatii pe care le consideram…

- "Indemnizatia de #bebebine" a fost, in 2017, cel mai popular spot publicitar rulat si vizualizat pe YouTube Romania, aceeasi reclama clasandu-se pe locul 6 in ierarhia intocmita la nivelul celor 28 de state ale Uniunii Europene (UE), reiese din topul YouTube Ads Leaderboard 2017, dat publicitatii…

- Zilnic, peste 6,5 miliarde de cuvinte sunt cautate prin intermediul motoarelor de cautare. In ceea ce priveste numarul de cautari pe Google, de pe telefonul mobil a ajuns aproape dublu fata de acum doi ani. Un raport SmartInsights arata ca peste 6,5 miliarde de cuvinte sunt cautate zilnic in motoarele…

- Peste 6,5 miliarde de cuvinte sunt cautate zilnic prin intermediul motoarelor de cautare, iar peste trei sferturi dintre acestea sunt inregistrate pe Google, releva un studiu de specialitate, citat de un canal de marketing online. Potrivit sursei, la nivel global, 40% din totalul traficului…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din istorie, iar averea fondatorului Amazon a trecut de 105 miliarde de dolari, potrivit calculelor Bloomberg . Nicio alta persoana nu a avut vreodata o avere așa de mare. Bezos l-a depașit pe Bill Gates, cofondator al Microsoft, care a deținut acest titlu vreme…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul bancii centrale. "Face parte din măsurile pe care le va hotărî…

- Presedintele american Donald Trump cere Congresului american 33 miliarde de dolari pentru a-si tine promisiunea facuta in campania prezidentiala, conform careia va construi un zid la granita cu Mexic. Din totalul de 33, 18 miliarde vor fi folosite pentru cosntructia propriu-zisa a zidului,…

- XRP, o criptomoneda creata pentru tranzactii internationale, a inregistrat o crestere record in aceasta iarna. La mijlocul lunii decembrie, valoarea ei era de 0,25 de dolari, iar miercuri a atins valoarea de 3,16 dolari, potrivit Coinmarketcap. Astfel, XRP a devenit criptomoneda cu a doua cea mai mare…

- Cercetatorii de la Google si de la firme de securitate au descoperit doua vulnerabilitati care afecteaza aproape toate computerele lume, scrie Reuters. Bresele de securitate, denumite Meltdown si Spectre, afecteaza cipurile din computere, smartphone-uri si tablete fabricate dupa anul 1995, potrivit…

- Aproximativ 10% dintre utilizatorii de iPhone si-ar schimba mai degraba bateria la telefon decat sa cumpere un dispozitiv nou marca Apple, potrivit unui analist financiar de la compania Barclays Capital. Potrivit lui, vanzarile de terminale iPhone ar putea fi cu 16 milioane de unitati mai mici in 2018…

- Cele mai mari companii producatoare de cipuri si software, inclusiv Intel si Microsoft, se confrunta cu vulnerabilitati care fac ca un numar enorm de computere si smartphone-uri sa fie vulnerabile la hacking si reduceri ale performantei, scrie Bloomberg.

- Uitați de Bitcoin și de Satoshi Nakamoto, exista o noua senzație online: moneda virtuala Ripple a crescut anul trecut cu 37.000%, iar Chris Larsen, fondator și președinte al companiei cu același nume are acum o avere estimata la 37,3 miliarde de dolari, potrivit revistei americane Forbes . Reamintim,…

- Grupul Alphabet a mutat 15,9 miliarde euro intr-o entitate din paradisul fiscal Bermuda, reusind in acest fel sa plateasca per total impozite cu cateva miliarde de euro mai mici, arata documente ale autoritatilor fiscale olandeze, citate de Bloomberg. Google, dar si alte mari companii americane, se…

- Google a transferat in 2016 suma de 15,9 miliarde de euro intr-o firma paravan inregistrata in Insulele Bermude, pentru a economisi in anul respectiv taxe de cel putin 3,7 miliarde de dolari, potrivit declaratiilor oficiale depuse de companie in Olanda, potrivit Bloomberg.

- Compania se foloseste de doua structuri, cunoscute sub numele de "Double Irish" si "Dutch Sandwich", pentru a-si proteja majoritatea profiturilor de impozite. Aceste structuri implica transferarea veniturilor dintr-o subsidiara irlandeza intr-o companie olandeza care nu are angajati, iar de acolo intr-o…

- In 2017, veniturile bugetului de stat al Moldovei asigurate de Serviciul Vamal al țarii s-a ridicat la 20 de miliarde 373 milioane de lei, o creștere de 2,89 miliarde de lei sau de 17% fața de 2016. Datele au fost furnizate de catre Serviciul Vamal al Republicii Moldova, care a menționat ca, in special,…

- Cei mai bogati si influenti 500 oameni din lume si-au marit anul acesta averile cu un cumul total de 1000 de miliarde de dolari, in crestere cu 23% fata de anul 2016. Astfel, averile lor insumate au ajuns la finele anului 2017 la un record de aproape 5400 miliarde de dolari, potrivit unui clasament…

- Vin Diesel a generat incasari de 1,6 miliarde de dolari anul acesta. A opta parte a seriei "Fast and the Furious", "Fate of the Furious", lansata in aprilie, a avut incasari de 1,2 miliarde de dolari la nivel mondial. Aceeasi franciza il are in distributie si pe Dwayne Johnson, care ocupa…

- Bugetul general consolidat, care include atât bugetul de stat, cât si bugetele de pensii si de somaj, a încheiat primele 11 luni ale acestui an cu un deficit de 10,2 miliarde lei, reprezentând 1,21% din PIB, în crestere

- Depozitele in lei ale populatiei au scazut cu 0,2%, pana la 107,98 miliarde lei, arata un comunicat transmis miercuri de reprezentantii BNR. La 30 noiembrie 2017, depozitele in lei ale populatiei au inregistrat o crestere de 7,9% (4,5% in termeni reali) fata de 30 noiembrie 2016. Depozitele in lei ale…

- Google te scapa de reclame din 15 februarie. S-a anunțat data de lansare a urmatorului serviciu care-ți vor bloca anunțurile enervante de pe Chrome. Din 15 februarie, cea mai mare companie de publicitate de pe internet va incepe sa blocheze anunțurile in browserul Ghrome. In timp ce majoritatea extensiilor…

- Charlie Lee, omul care a inventat Litecoin, si-a vandut toata participatia pe care o avea in criptomoneda. El a facut acest lucru pentru a nu mai fi acuzat ca publica pe Twitter mesaje despre Litecoin prin care incearca sa-i creasca valoarea si, implicit, sa devina mai bogat. Lee a vorbit despre un…

- Parlamentarii au votat proiectul de buget pentru anul 2018, acesta fiind construit pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si castig salarial mediu net lunar de 2.614 lei. Proiectul de buget pe anul 2018 a fost votat cu 255 de voturi "pentru" si 95…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a afirmat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca magistrala M6 de metrou, 1 Mai-Otopeni, ”cu siguranta” va fi finalizata pana in anul 2020, el anuntand ca pe 27 decembrie va fi depusa aplicatia pentru obtinerea finantarii europene de 1,327 miliarde euro fara TVA.…

- O analiza a publicatiei americane The Atlantic arata motivele acestui fenomen, ce pare a lua proportii din ce in ce mai mari. Exista o serie de explicatii ale disparitiei magazinelor fizice din America. In primul rand, oamenii folosesc din ce in ce mai mult mediul online pentru a face cumparaturi.…

- Chiar si cea mai puternica eco­nomie eu­ro­peana poate avea mo­mente de sla­biciune, lucru dovedit de ultimele date macroeconomice venite din Germania. Exporturile germane au inregistrat un declin neasteptat in octombrie, iar importurile au crescut, diminuand ex­ce­dentul comercial si sporind…