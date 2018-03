Stiri pe aceeasi tema

- Publicitatea digitala joaca un rol critic in mediul online de astazi. Reclamele de o anumita natura pot vicia acest mediu, fie ca este vorba despre elemente invazive, care afecteaza experienta de utilizare, sau o actiune coordonata pentru a insela indivizii, arata Google. Anul trecut, compania a eliminat…

- Comisia Europeana se pregateste sa introduca "taxa digitala" pe veniturile realizate in Uniunea Europeana de marile companii americane din sectorul tehnologiei, cum sunt Google, Facebook si Apple,...

- Franța da in judecata Google și Apple in privința contractelor impuse de catre giganții americani dezvoltatorilor de aplicații de pe platformele lor și a condițiile stipulate in contractele cu startup-urile, a anunțat Bruno Le Maire, ministrul de Finanțe de la Paris, conform

- Spotify a venit in Romania. A fost, aproape, ca si cand Dumnezeu s-a pogorat din ceruri in triluri de harpa. Aproape, ca realitatea e putin diferita. Ne-a incantat si pe noi, am inceput sa ne facem conturi si sa descoperim ca la pomul laudat s-au cam lasat crengile. Spotify e cel…

- Accident rutier pe E70, intre Vitanesti si Vaceni in Eveniment / Un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, a avut loc, cu putin timp in urma, pe Drumul European E70, intre localitatile Vitanesti si Vaceni. La fata locului intervin pompierii din cadrul Detasamentului Alexandria…

- Companiile de tehnologie, ca Google, Amazon sau Facebook, ar putea fi taxate in interiorul Uniunii Europene asupra veniturilor, ci nu asupra profiturilor, potrivit optiunii preferate de Comisia Europeana in reforma taxarii. In schimb, startupurile si firmele cu marje mici de profit din venit ar risca…

- Topirea brusca a zapezii a inundat o gospodarie la Draganesti Vlasca in Eveniment / Dupa ce s-a confruntat cu cateva zile bune de ger napraznic, viscol si ninsori abundente, judetul Teleorman se confrunta cu alta problema, odata cu cresterea temperaturilor si topirea brusca a zapezii: inundatiile.…

- Accident rutier la intrarea in municipiul Alexandria in Eveniment / Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc, cu putin timp in urma, la intrarea in municipiul Alexandria dinspre Bucuresti, iar in urma evenimentului rutier doua persoane au ajuns la spital.…

- FLOAREA-DE-COLȚ// Floarea de colt, supranumita si Floarea-reginei, (Leontopodium alpinum Cass.) este o specie de plante erbacee, perene, din genul Leontopodium Cass., familia Asteraceae.

- (...) Cuvinte cheie: smartphone , android , tehnologie , iphone Subiecte asemEnEtoare:» Smartphone-urile noi, plictisitoare? Telefoanele din generatii mai vechi xi cele resigilate, la mare cEutare » Samsung Galaxy A8 (2018): mid-range scump sau premium accesibil? [REVIEW] » Ce sunt Android One xi Android…

- Google a demarat un proiect pilot in Romania prin care vrea sa invețe elevii cum sa depisteze manipularea și cum sa raspunda trollilor online, potrivit unui comunicat al companiei. Acesta se desfașoara impreuna cu organizația britanica Institute for Strategic Dialogue (ISD), iar primele cursuri vor…

- Scolile din judet raman inchise in urmatoarele 3 zile in Eveniment / Prescolarii si elevii din Teleorman nu vor merge la scoala nici in urmatoarele 3 zile, respectiv miercuri, 28 februarie 2018, joi, 1 martie 2018, si vineri, 2 martie 2018, decizia de suspendare a cursurilor fiind luata in sedinta…

- Viscol puternic, vizibilitate redusa pe DN 51 in Eveniment / Azi, 26.02.2018, incepand cu ora 17.00, se inchide circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 51, pe sectorul de drum cuprins intre Izvoarele și Zimnicea, km 21+700 – km 39+000, din cauza ninsorii și a viscolului…

- Google lanseaza un program prin care incearca sa faca mai usoara alegerea smartphone-urilor pentru uz in mediul de afaceri. Android Enterprise Recommnded este cea mai noua incercare a celor de la Google de a prinde radacini cu Android in domeniul business, domeniu in care Microsoft si Google au avut…

- Inteligența artificiala va conduce lumea. Aceasta este concluzia la care au ajuns mulți cercetatori. De altfel, recent, un barbat care susține ca este un calator in timp a prezis ca vom fi conduși de roboți in viitor. specialiștii cred ca spune adevarul caci a fost supus unui test de detectare a minciunilor.

- Rata de abandon a cosului de cumparaturi in eCommerce este de circa 78-80% in Romania - adica patru din cinci oameni care ajung la "casa de marcat" cu produsele se razgandesc, subliniaza Valentin Radu, antreprenor si CEO Omniconvert. Cum poti reduce aceasta rata de abandon si cum poti creste…

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia...

- CSU Poli Timișoara a pierdut joi seara al doilea meci consecutiv in Liga Naționala pe teren propriu! Invinși de CSM București, 26-29 etapa trecuta, banațenii au pierdut și in fața rivalilor de la Steaua, 20-27! Din poziția de lider, Timișoara a cazut astfel pe locul 4! Steliștii au condus ostilitațile…

- Seful diviziei de smartphone-uri a companiei taiwaneze HTC, Chialin Chang, si-a anuntat, miercuri, demisia. In scurta comunicare emisa de cei de la HTC se arata ca demisia lui Chang are la baza motive ce tin de alegerile pentru viitorul carierei sale profesionale. Tradus, motivarea inseamna ca Chialin…

- Analiza realizata de IDC releva ca, in 2017, Google a livrat 3,9 milioane de smartphone-uri din seria Pixel. In analiza este inclusa atat prima versiune, lansata in 2016, cat si cea de-a doua, lansata anul trecut.

- Pariuri 100% sigure, blaturi și ponturi de la meciuri trucate vandute pe Facebook Exista așa ceva? Daca ar exista, atunci Google-ul ar returna 0 rezultate când ai cauta case de pariuri online 2018. Exact! Daca s-ar fi gasit atât de ușor pe Internet informații pe…

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Platforma online YouTube, detinuta de Google, va semnala utilizatorilor sai daca reclamele difuzate provin din surse media finantate de un stat, in incercarea de a raspunde criticilor care i se aduc privind gestionarea continuturilor video, transmite AFP.

- Doua dispozitive din gama superioara a brandului secundar Honor de la Huawei vor primi foarte curand actualizari la noul EMUI 8.0, software-ul proprietar bazat pe Android Oreo de la Google. Honor 8 Pro, modelul phablet de top din 2016 si modelul de top de anul trecut al seriei, Honor 9, au inceput deja…

- La pachet cu o echipa de peste 4000 de angajati implicati in dezvoltarea seriilor HTC Pixel si Pixel XL, Google a obtinut si licentele pentru tehnologiile brevetate de HTC in domeniul produselor smartphone. Acordul negociat pentru suma de 1.1 miliarde dolari nu exclude posibilitatea ca HTC sa produca…

- Facebook și Google au devenit pericole la adresa democrației prin efectele pe care le au asupra oamenilor și a mediului, a declarat miliardarul american George Soros la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit Quartz . Mai exact, acesta spune ca Facebook și Google aconteaza 50% din totalul reclamei…

- Mașina rasturnata pe E70, in apropiere de Alexandria in Eveniment / O mașina s-a rasturnat pe Drumul European 70, intre Alexandria și Vitanești, in seara zilei de joi, 25 ianuarie, iar in urma evenimentului rutier o persoana, conducatorul auto, a fost ranita ușor și transportata la Spitalul Județean…

- Promovarea unei afaceri nu este un lucru simplu de realizat, mai ales pentru un antreprenor la inceput de drum. Cu siguranta invatam din greseli, dar ideal ar fi sa demaram o afacere cu anumite notiuni, iar acest articol are ca scop exact acest lucru: transmiterea anumitor informatii pe care le consideram…

- Imediat dupa infrangerea de marți cu Hermannstadt, ACS Poli Timișoara a reușit o victorie in Serbia, jucand la Belgrad cu Vozdovac. Scorul final al meciului de antrenament a fost 2 – 1 pentru banațeni.

- Google a cheltuit pentru prima data mai mult decat orice alta companie in 2017 pentru a influenta Washingtonul. Și-a batut propriul record si a alocat mai mult de 18 milioane de dolari pentru operatiuni de lobby, astfel incat sa atraga atentia autoritatilor americane asupra unor chestiuni…

- "Indemnizatia de #bebebine" a fost, in 2017, cel mai popular spot publicitar rulat si vizualizat pe YouTube Romania, aceeasi reclama clasandu-se pe locul 6 in ierarhia intocmita la nivelul celor 28 de state ale Uniunii Europene (UE), reiese din topul YouTube Ads Leaderboard 2017, dat publicitatii…

- In prima zi a saptamanii viitoare, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va primi, la Palatul Versaille, vizita a 140 de sefi de mari companii mondiale, printre care Google, Facebook si Alibaba. In drum...

- Cu nume amintind de un celebru supercar hibrid si design vag inspirat de iPhone X, UHANS i8 incearca sa ofere o experienta de nivel premium, fara insa a depasi constrangerile unui buget limitat. Astfel, la un cost de aproximativ 140 dolari, ne alegem cu un display Full Screen acomodat intr-o carcasa…

- Și-a luat viața! Un pompier a fost gasit spanzurat in Eveniment / Un pompier, subofițer operativ al ISU “A.D.Ghica” Teleorman, și-a pus capat zilelor in seara zilei de sambata, 13 ianuarie. Cea care l-a gasit spanzurat in debaraua apartamentului in care locuiau a fost chiar soția sa,…

- Incepand de la 1 ianuarie, companiile din domeniul tehnologiei informationale risca amenzi de pana la 50 de milioane de euro (60 de milioane dolari) daca nu sterg continutul ilegal de pe platformele pe care le administreaza, de la mesaje calomnioase la propaganda neonazista si instigare la violenta.…

- Bunuri de peste 237.000 lei, susceptibile a fi contrafacute, confiscate de politistii de frontiera in Eveniment / Politistii de frontiera teleormaneni au descoperit articole de incalțaminte, despre care exista indicii ca ar fi contrafacute si pe care un cetațean roman a incercat sa le introduca,…

- Soferul baut care a provocat accidentul de la Tiganesti, plasat sub control judiciar in Eveniment / In seara zilei de sambata, 6 ianuarie, trei persoane au ajuns la spital, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, intre localitatile Poroschia si Tiganesti. Printre…

- Proiectul Jurnalisport, inițiat de GSP, susținut de Google pana in mai 2017 (DETALII) și continuat apoi din resurse proprii de Gazeta, este o platforma unde cititorii pasionați ai Gazetei Sporturilor experimenteaza jobul unor jurnaliști adevarați și scriu știri, ghidați de editorii GSP. Intra și tu…

- Potrivit datelor extrase chiar din declaratiile de venit trimise autoritatilor olandeze, Google a folosit scheme de inginerie financiara menite sa exploateze scapari din legislatia europeana, evitand plata unor taxe in valoare de aproximativ 3.9 miliarde dolari. Numita "Dutch Sandwich" in termeni populari,…

- Fara echipa de mai bine de un an, tehnciianul Liviu Ciobotariu (46 de ani) va reveni in antrenorat incepand cu 2018. Fostul tehnician al lui Dinamo a semnat cu Al Taee, formație din liga secunda din Arabia Saudita. Al Taee se afla pe locul trei in liga secunda din Arabia Saudita și are ca obiectiv…

- Un fost executiv din cadrul companiei Facebook spune ca se simte „extrem de vinovat” din cauza muncii pe care a depus-o pentru „instrumentele care distrug bazele modului în care functioneaza societatea”. Acesta se alatura unui grup din ce în ce mai mare…

- Google te scapa de reclame din 15 februarie. S-a anunțat data de lansare a urmatorului serviciu care-ți vor bloca anunțurile enervante de pe Chrome. Din 15 februarie, cea mai mare companie de publicitate de pe internet va incepe sa blocheze anunțurile in browserul Ghrome. In timp ce majoritatea extensiilor…

- Fost director executiv al Google, Eric Schmidt (62 de ani) a anuntat ca pleaca de la conducerea grupului Alphabet. El ramane totusi in consiliul de conducere si va avea rol de consilier tehnic (technical adviser).

- ITM Teleorman a primit peste 200 de petitii in 2017 in Economie / Potrivit informatiilor date publicitatii, la Inspectoratul Teritorial de Munca Teleorman au fost inregistrate, de la inceputul anului 2017, 220 de petitii. Dintre acestea, aproape jumatate au vizat neplata drepturilor salariale,…

- Au trecut doar cateva zile de cand am detaliat din nou problema fragmentarii platformei Android. Acum aflam alte particularitati frustrante despre sistemul de operare al Google. Inginerii gigantului din Mountain View, la fel ca si cei din Cupertino, sunt foarte eficienti cand vine vorba de…

- Unul dintre scopurile unei misiuni pe Luna a japonezilor este montarea primului panou publicitar la suprafata satelitului natural al Pamantului, pe care firma vrea sa proiecteze logo-urile sponsorilor, cu Terra pe fundal.

- NASA a anunțat descoperirea unui sistem solar asemanator cu al nostru, care are opt planete. Cercetatorii au gasit o noua planeta in jurul stelei Kepler-90, care arata la fel ca Soarele nostru. Asta arata ca sistemul solar indepartat are in total opt planete cunoscute, care arata ca cele din apropierea…