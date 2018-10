Google a concediat in doi ani aproape 50 de persoane acuzate de hartuire sexuala

Google a concediat, in ultimii doi ani, 48 de persoane, printre care si 13 senior manageri, din cauza unor acuzatii de hartuire sexuala.



Intr-o scrisoare trimisa angajatilor, directorul general Sundar Pichai a informat ca Google ia o atitudine dura fata de comportamentul nepotrivit, scrie BBC.



Scrisoarea vine ca raspuns la un articol din New York Times in care se precizeaza ca Andy Rubin, creatorul sistemului Android, a primit 90 de milioane de dolari cand a parasit compania in octombrie 2014, in pofida faptului ca era acuzat de comportament sexual nepotrivit. Rubin a fost…