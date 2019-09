Google a castigat un proces cu 200 de publisheri germani privind drepturile de autor Google a castigat un proces cu un consortiu de 200 de publisheri din Germania, care cerea companiei americane sa plateasca drepturi de autor pentru continuturile lor preluate din 2013 si pana in prezent.



Grupul de publisheri a cerut companiei Alphabet, care detine Google, suma de 1 miliard de euro ca onorariu din drepturile de autor pentru continuturile lor publicate de compania americana pe Internet, potrivit Reuters.



In aprilie, Uniunea Europeana a inasprit regulile privind drepturile de autor, printre altele, fortand Google sa plateasca publisherii pentru continuturile acestora… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O majoritate a britanicilor considera ca premierul Boris Johnson trebuie sa scoata Regatul Unit din Uniunea Europeana (UE) "prin orice mijloc", chiar daca acest lucru inseamna ocolirea unui vot al Parlamentului. Boris Johnson, care i-a succedat luna trecuta Theresei May la conducerea Partidului…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a prezentat, luni, deciziile adoptate de Consiliul de administratie al BNR. Astfel, a fost mentinuta rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an si s-a decis pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ prevederile ce privesc activitatea autoritatii judecatoresti din proiectul de OUG ce prevede taxarea pensiilor speciale. Decizia a fost luata in unanimitate. "Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ prevederile…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a vorbit, joi, despre o alta varianta in privinta gratuitatii CFR pentru studenti. Acesta a precizat ca s-ar putea ca doar studentii fara restante sa mai beneficieze de acum incolo de calatorii gratuite cu trenul. "De ce sa nu fie incurajata situatia…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a condamnat luni Belgia la plata unei amenzi zilnice de 5.000 de euro pentru incetinirea cu care introduce retele de Internet in banda larga in capitala Bruxelles, locul unde isi au sediul o serie de importante institutii europene precum Comisia Europeana si Parlamentul…

- Masinile electrice noi trebuie sa fie prevazute cu un dispozitiv care sa emita sunete atunci cand se deplaseaza cu viteze mici, in conformitate cu noile reglementari ale Uniunii Europene, in vigoare de la 1 iulie. Masura vine pe fondul ingrijorarilor cu privire la faptul ca vehiculele electrice…

- Klaus Iohannis si-a exprimat inca o data, la Bruxelles, intentia de a continua sa fie presedintele Romaniei, in contextul in care numele sau a fost vehiculat in discutiile privind ocuparea unui post la Consiliul European sau chiar la Comisia Europeana. In acelasi timp, seful statului roman a declarat…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat ca First Bank, fosta Piraeus Bank, este obligata in urma unei sentinte definitive sa modifice doua tipuri de contract cu persoanele fizice. "Prin hotararea judecatoreasca definitiva a Curtii de Apel Bucuresti din data de…