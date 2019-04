Stiri pe aceeasi tema

- ​Google a decis, pâna la urma, sa nu mai acorde o subvenție de maxim 50.000 de euro unui site considerat ca fiind o platforma de propaganda pro-Orban, a anunțat compania, citata de AFP. Site-ul Origo a fost scos de pe lista celor care primesc subvenții, dupa ce mai multe organizații au protestat,…

- Media proguvernamentala din Ungaria a continuat sa publice miercuri mesaje anti-UE, in pofida promisiunii unui oficial al executivului de la Budapesta de a opri aceasta campanie, transmite Reuters. Posterele ce fusesera expuse de guvernul ungar impotriva presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Relatiile dintre institutiile Uniunii Europene si partidul nationalist Fidesz, al premierului ungar Viktor Orban, s-au tensionat odata cu criza migratiei din 2015, cand seful guvernului de la Budapesta a adoptat politici dure anti-imigranti.Ungaria a lansat recent o companie guvernamentala…

- Grupul sud-coreean SK Innovation a anuntat miercuri ca are intentia de a investi 950 miliarde woni (845 milioane de dolari) pentru a construi in Ungaria cea de a doua fabrica de baterii destinata automobilelor electrice, in ideea de a veni in intampinarea cererii crescute din Europa, transmite Reuters,…

- Deși se opune aprig imigrației, guvernul ungar al lui Viktor Orban a facut o abatere de la linia sa dura primind, cu mari costuri și în mare discreție, refugiați venezueleni, relateaza AFP.Cazați într-un hotel modern din localitatea turistica Gárdony, de pe malul lacului Velence…

- "NATO este foarte importanta, dar nu cred ca securitatea militara a Ungariei trebuie sa se bazeze pe NATO", a declarat liderul nationalist conservator intr-un interviu acordat saptamanalului Figyelo. Ungaria este membra a NATO din 1999 si se bucura astfel de protectia aliantei militare occidentale…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anuntat duminica o serie de stimulente fiscale si de creditare pentru familii, ca parte a eforturilor guvernului de la Budapesta de a stimula natalitatea, informeaza Reuters. Printre masuri se numara extinderea unui program de credite imobiliare subventionate pentru…

- Apropiați ai premierului Orban au declarat ca acesta dorește sa contribuie mai departe cu trupe la Alianța Nord Atlantica și ca apreciaza securitatea de care beneficiaza Ungaria din partea Alianței. Un oficial maghiar a afirmat insa ca Orban se opune puternic presiunii americane care incearca sa diminueze…