Intreprinderile Mici si Mijlocii (IMM) din Romania au posibilitatea sa-si extinda afacerile in strainatate, prin gasirea de noi clienti si cresterea vanzarilor online peste granite, prin intermediul Market Finder, un nou instrument prezentat, joi, in premiera, de Google Romania.



Platforma ofera gratuit ghiduri, materiale video si sfaturi pentru a facilita primii pasi ai companiilor catre export si pietele externe.



Conform Google Romania, pentru 60% dintre companiile care doresc sa exporte, lipsa de informatii despre pietele externe este principala provocare. In acest sens,…