Goodluck – Chasing Dreams

Trei artisti din Africa de Sud formeaza trupa Goodluck si dupa ce au atins locul #1 in topurile nationale de 9 ori pana in prezent si acum lanseaza melodia “Chasing Dreams”. Julie Harding, solista trupei declara ca prin versurile piesei doreste sa transmita fanilor ca in realitate libertatea este singurul lucru de care are cu adevarat nevoie si ca restul sunt o alegere, dar, indiferent de situatie, poti alege sa iti urmezi visele cu inima deschisa. Pareri?