Stiri pe aceeasi tema

- O femeie si un copil au murit, duminica, dupa ce o mașina care circula cu viteza a intrat peste ei in curte, în localitatea Vacareni din județul Tulcea. Alte doua persoane din curte au fost grav ranite.

- Liniștea unei familii din Tulcea a fost spulberata de o mașina scapata de sub control, din cauza vitezei. Autoturismul a spulberat gardul casei, intrand in plin in oamenii care se relaxau in curte. O femeie și un copil au fost uciși pe loc, iar alte patru persoane au fost ranite in urma impactului.

- Doua autoturisme au fost distruse ieri, intr-un accident rutier care a avut loc in Banat. In ciuda impactului puternic, persoanele implicate in coliziune nu au ramas incarcerate intre fiarele mașinilor, insa au fost ranite și transportate la spital. Coliziunea s-a produs in județul Caraș-Severin, pe…

- Scene terifiante au avut loc marti seara, 23 iulie, pe o strada din centrul municipiului Barlad: un autoturism in care se aflau, pe langa conducatorul auto, o femeie si un copil, a fost atacat cu rangi de persoane necunoscute.

- Ziarul Unirea ACCIDENT la Scarișoara. O femeie din Șard a ajuns cu mașina in afara drumului, dupa ce a pierdut controlul volanului Neatenția la volan poate duce la tragedii. O tanara șoferița din Șard, care avea alte preocupari in timp ce conducea, a ajuns cu mașina in afara drumul național 75, la Scarișoara,…

- In urma unui accident rutier, produs ieri in comuna Balești, o femeie a ajuns la spital. Un șofer a incercat o depașire neregulamentara, a pierdut controlul volanului și a lovit femeia, care se afla in afara parții carosabile. Un barbat, in varsta de 32 de ani, din municipiul Targu Jiu, a reușit sa…

- O profesoara din Peru a fost protagonista unui accident teribil. Dupa ce a pierdut controlul volanului intr-o intersecție, acesta a intrat intr-un grup de elevi. Accidentul a avut loc in Lima. Printre victime se afla și un copil de numai trei ani. Imagini de la locul accidentului au fost surprinse de…

- Politistii au intervenit pe raza comunei Leordina, la un accident de circulatie soldat cu avarierea unui autoturism si distrugerea unui gard. Politistii au constatat ca un tanar de 26 de ani a urcat in stare de ebrietate la volan, a pierdut controlul volanului si a ajuns cu autoturismul in gard. Testarea…