Goluri peste goluri Doua rezultate de 5-1 pentru gazde s-au inregistrat in aceasta serie, in meciurile Bascov-Astra 2 si Bradu-Pucioasa, formatiile argesene reusind sa “bifeze” rezultate identice, in meciuri cu iz de vacanta, cum este cam tot ce ceea se intampla in aceasta serie, de etape bune . Si echipele craiovene au batut, “Stiinta lui Mititelu” trecand cu 3-1 de Viitorul Domnesti, iar satelitul Craiovei din Liga 1 a invins-o cu 3-0 pe CSM Alexandria, dupa aceasta etapa, penultima a campionatului fiind clare si cele 4 echipe retrogradate – Bradu, Rosiori, Hermanstadt 2 si Domnesti urmand sa mearga la Liga a IV-a,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

