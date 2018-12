Stiri pe aceeasi tema

- A devenit deja o traditie ca, in ajunul sarbatorilor de iarna, copiii din orasul Ovidiu si cei din satele Poiana si Culmea sa primeasca daruri din partea administratiei publice locale. Astfel, si in acest an, prin efortul bugetar al Primariei Ovidiu si cu ajutorul a diversi sponsori societati comerciale…

- A patra ediție a galei &"Meciul Stelelor de Craciun&", organizata de CS Colțea 1920 Brașov, va avea loc sâmbata, de la ora 19.00, la Sala Sporturilor &"DP Colibași&". Invitata speciala la acest eveniment va fi Simona Halep!

- Faptele bune sunt nelipsite la Botoșani. Mai sunt doar doua saptamani pana la Craciun, dar Moșul a venit deja la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani.

- Autoritatile locale din Saligny incheie anul 2018 cu multe realizari privind asfaltarea strazilor, reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, reabilitarea retelei de electricitate, dar si realizarea a doua terenuri de sport in satele Faclia si Stefan cel Mare. La sfarsit de an, consilierii locali…

- Potrivit paginii de Facebook a Primariei Constanta, Municipalitatea a achizitionat 31.500 de pachete, pentru a le oferi copiilor din gradinitele si scolile constantene, in valoare de peste 1.000.000 de lei.Cadourile de Craciun sunt alese in functie de varsta: gradinita, clasele 0 IV si V VIII.Cei mici…

- Cel mai scump brad de Craciun din Europa costa 2,3 milioane de euro. Este facut integral din monede de aur si este expus la Munchen, in sediul unei companii care tranzactioneaza metale pretioase, scrie digi24.ro.

- Fosta prima doamna a Statelor Unite Michelle Obama a anuntat duminica anularea deplasarilor sale la Paris si Berlin prevazute pentru aceasta saptamana pentru a asista la funeraliile fostului presedinte George H.W. Bush, decedat vineri la varsta de 94 de ani, relateaza AFP si dpa. "Este…

- Laurent Wauquiez, liderul unui partid de extrema dreapta din Franța l-a criticat pe președintele Emmanuel Macron pentru ca nu a reacționat in ceea ce privește asasinarea unei jurnaliste in Romania. Presa din Hexagon arata ca politicianul francez a confundat, de fapt, Romania cu Bulgaria sau Slovacia.…