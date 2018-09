Golul prezidenţial Aerul vibra in jurul meu. Si, odata cu el, vibrau si geamurile, si zidurile, si portile palatului. Iar presedintele vibra si el, reflectandu-se in mica baltoaca de apa ce se intindea sub el, si unde in loc de presedinte inota un embrion. „Prin urmare si presedintele trece prin stari depresive, mi-am zis. Altfel, de ce reflexia sa in apa ar lua forma unui mormoloc?! Deosebirea dintre noi e una ce tine de nuanta, dar in esenta s-ar putea sa suf (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat China miercuri, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, la New York, de amestec in alegerile de la jumatatea mandatului, prevazute in noiembrie in Statele Unite.

- Presedintele SUA, Donald Trump, se teme cel mai mult sa il aiba adversar pe fostul vicepresedinte Joseph Biden in scrutinul prezidential din anul 2020, afirma consilierii actualului lider de la Casa Alba, citati de site-ul Axios.com.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a confirmat marti planurile de modificare a culorilor avionului prezidential, Air Force One, informeaza CBS News si Axios.com.Citește și: Klaus Iohannis face legea in fieful Antena 3: lovitura grea pentru PSD Donald Trump a anuntat ca noul avion prezidential…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, reales in functie in urma alegerilor anticipate din data de 24 iunie, a depus luni juramantul, incepandu-si astfel noul mandat prezidential in care se va bucura de puteri sporite, relateaza AFP.

