- Asigurarile de tip RCA si Casco reprezinta 67% din totalul pietei de asigurari din Romania, a declarat, joi, Florin Golovatic, director in Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) in cadrul conferintei "Asigurarile auto si siguranta in

- Industria asigurarilor din Romania, si nu numai, nu poate inova, pentru ca in legislatie mai exista o virgula care nu permite acest lucru, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Madalin Rosu, presedintele Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR). 'E clar ca,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) saluta decizia agenției de rating FTSE - Russell, comunicata în cursul serii de 26 septembrie 2019, privind promovarea Bursei de Valori București (BVB) la statutul de piața emergenta, conform unui comunicat de presa.Potrivit acestuia, decizia vine…

- Președintele Autoritații de Supraveghere Financiara, Leonardo Badea, arata ca in ultima perioada se remarca o creștere a pieței asigurarilor de viața și a asigurarilor de sanatate. Același trend se inregistreaza și la asigurarile auto.Cum apreciați evoluția de ansamblu a pieței asigurarilor…

- „Drepturile consumatorilor de produse financiare nonbancare trebuie respectate!”, spune Leonardo Badea, președintele Autoritații de Supraveghere Financiara, intr-un interviu. Cum apreciați evoluția de ansamblu a pieței asigurarilor in acest an? Datele pe care le avem pana in prezent indica o creștere…

- Strategia de creștere susținuta, pe termen lung, a OMNIASIG Vienna Insurance Group este subliniata in continuare de evoluția pozitiva a societații din primul semestru al anului curent. Astfel, in intervalul ianuarie–iunie 2019, valoarea primelor brute subscrise a crescut cu 14%, in comparație cu perioada…

- In contextul prezentarii de catre ASF a raportului privind evoluția pieței de asigurari in semestrul I 2019, Vicepreședintele ASF pentru sectorul de asigurari și reasigurari, domnul Cristian Roșu, face o scurta prezentare a principalilor indicatori privind evoluția pieței asigurarilor in primele 6 luni…

- Gradul ridicat de concentrare pe piata asigurarilor reprezinta o vulnerabilitate atat din prisma expunerii pe clase de asigurare, cat si din perspectiva cotelor de piata semnificative detinute de un numar relativ mic de societati de asigurare, conform primului Raport privind stabilitatea pietelor…