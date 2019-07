'Am convenit cu partea rusa asupra desfasurarii unor exercitii navale comune cu participarea flotelor tarilor noastre in Oceanul Indian si speram ca aceste aplicatii sa aiba loc pana la sfarsitul acestui an', a declarat contraamiralul Hossein Khanzadi corespondentului IRNA la Moscova. 'Se asteapta ca in curand exercitii navale comune ruso-iraniene sa aiba loc in Oceanul Indian. Exercitii ar putea avea loc si in partea de nord a Oceanului Indian, inclusiv in Stramtoarea Ormuz', a indicat el. Khanzadi a mai spus ca partile rusa si iraniana duc negocieri pentru consolidarea cooperarii in domeniul…