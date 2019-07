Golf: Iranienii ne 'testează', afirmă un comandant britanic Comandantul navei de razboi Royal Navy, care stationeaza in Golf, a apreciat miercuri ca modul de operare al Iranului in aceasta regiune tradeaza vointa de a 'testa determinarea' fortelor britanice, informeaza AFP.



'Iranienii par sa vrea sa ne testeze determinarea, sa ne testeze reactiile', a declarat la BBC William King, comandantul fregatei HMS Montrose.



'Vor sa spuna ca prezenta noastra este nelegitima, chiar daca ne aflam in apele internationale in mod legal. Ei pot lansa vase de mare viteza in directia noastra pentru a ne testa nivelul de alerta',

Sursa articol: agerpres.ro

