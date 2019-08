Gol in minutul 90+3!: FC Viitorul a scapat printre degete victoria cu Sepsi Sf. Gheorghe. Hagi, nervos!

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Sepsi Sfantu Gheorghe a remizat, duminica seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa FC Viitorul, intr-un meci din etapa a patra a Ligii I. Gazdele au condus cu 1-0, oaspetii au marcat apoi doua goluri si au condus cu 2-1 pana pe final, insa in minutul 90+3 Sepsi a mai inscris un gol si…

- Viitorul a ratat in ultimul minut victoria pe terenul lui Sepsi. Echipa lui Hagi a condus cu 2-1, dar covasnenii au egalat dupa un gol reusit in ultimul minut al prelungirilor. Sepsi a deschis scorul in minutul 37, prin Carnat. Andrei Ciobanu a egalat in minutul 47 cu un sut de senzatie de la 25 de…

- Brazilianul Eric de la Viitorul ar putea sa-și egaleze o performanța stabilita in urma cu 9 ani daca va marca in jocul cu Sepsi Sf. Gheorghe de duminica, ora 21:00. Aflat in cursa pentru titlul de cel mai bun marcator strain din istoria Ligii 1, Eric de Oliveira are șansa de a stabili un nou record…

- FC Viitorul si FC Hermannstadt s au intalnit in aceasta seara la Ovidiu, in etapa a treia a Ligii 1.Dupa o partida cu cinci goluri, toate marcate dupa pauza, victoria i a apartinut echipei gazda, care s a impus cu 3 2 0 0 .Au marcat Tiru 51 , Eric 63 , Ciobanu 81 , respectiv Yazalde 75 si I. Stoica…

- Ianis Hagi a avut parte de un debut senzational, in aceasta seara, in campionatul Belgiei, la noua sa echipa, Genk, campioana din sezonul trecut.In prima etapa, Genk a jucat pe teren propriu cu Kortrijk, iar fostul capitan al FC Viitorul a fost aruncat in lupta in minutul 74, la scorul de 1 1. Oaspetii…

- FC Viitorul se pregateste de cel de-al doilea meci important din actuala stagiune a Ligii 1. Dupa ce, in etapa trecuta, i-au umilit la Ovidiu pe cei de la Dinamo, scor 5-0, elevii lui Gheorghe Hagi vor da acum piept cu nou-promovata Chindia Targoviste. Partida va avea loc maine, la Targoviste, cu incepere…

- FC Voluntari - Sepsi Sf. Gheorghe este primul meci din sezonul 2018-2019 din Liga 1. Partida a inceput la 18:30 și este liveTEXT și video pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. ...

- La sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, a avut loc tragerea la sorți a programului sezonului 2019/2020 din Liga 1, care va incepe in week-end-ul 12-14 iulie. FC Viitorul va debuta in noul campionat pe teren propriu, in compania celor de la Dinamo Bucuresti, urmand ca, in etapele 2, 3 si 4 sa infrunte,…