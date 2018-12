foto: prosport.ro Fotbalistul dejean Ciprian Deac a marcat un gol de senzație in partida FCSB – CFR Cluj, incheiata cu victoria feroviarilor, scor 2-0. Ciprian Deac a deschis scorul pe ”Arena Nationala” cu o executie fantastica. Aflat cu spatele la poarta, decarul campioanei Romaniei a trimis din prima, din saritura, si l-a surprins pe portarul FCSB-ului, Balgradean – iesit putin dintre buturi. George Tucudean a bifat un assist la golul lui Ciprian Deac și la sfarșitul meciului a declarat, in gluma, ca dejeanul nu va mai inscrie niciodata un astfel de gol. ”Nu mai da asa gol in viata lui, dar…