Gogosica înfuriată Mod de preparare Gogosica infuriata Se dizolva drojdia intr-o cana cu apa calduta. Se pune faina intr-un vas, se face o gaura in mijloc, se adauga ouale, laptele caldut, drojdia dizolvata, zaharul vanilat, esenta de rom si praful de sare. Se incorporeaza totul prin miscari circulare. Pentru a face aluatul mai fraged adaugati 8 linguri de ulei sau unt topit. Intindeti coca dar nu foarte subtire pentru a cu iesi cu gaura in interior, si decupati cu un pahar sau taiati pur si simplu cu un cutit ce forme doriti. Se mai lasa un pic la dospit, iar apoi sunt gata de prajit. Tavaliti-le prin zahar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mod de preparare Bomboane Rafaello negre Se dau biscuitii si nucile prin masina de tocat. Se cerne cacaoa deasupra si se amesteca. Se freaca untul cu zaharul, apoi se adauga peste biscuiti si nuca. Se amesteca foarte bine, se adauga romul si aromele. Se adauga laptele caldut…

- Mod de preparare Ciocolata de casa in doua culori Se freaca untul un pic pana e cremos. Se imparte in doua, se intind pe masa de lucru 4 folii de plastic sau celofan. Se ung cu putin ulei. Se amesteca intr-un bol mare 250 gr lapte praf cu cacaoa, in alt bol se pune restul de lapte praf. Se…

- Sarmalute de pui in foi de varza Mod de preparare Sarmalute de pui in foi de varza Pieptul de pui se da prin masina de tocat, apoi se amesteca cu ceapa si morcovul rase, cu orezul, se potriveste de sare si piper. Se amesteca foarte bine, apoi se modeleaza sarmalutele in foi de varza murata.…

- Mod de preparare Dovlecei in crusta crocanta Dovleceii curatati de coaja se taie fasii si se sareaza.Indepartam apa lasata de ei cu ajutorul prosoapelor de hartie. Trecem fiecare fasie de dovlecel prin amestecul de iaurtul amestecat cu ulei de masline, ou si piper apoi il tavalim prin pesmetul…

- Mod de preparare Papanasi Toate ingredientele se iau si se amesteca bine pana cand devine un aluat nelipicios. Se fac bilutele in felul urmator: 2 bile mai mici pt capac si doua bile mai mari pt papanasii propriu-zisi. Cu un deget plin cu faina, se impunge bila mai mare direct in mijloc , si largim…

- Muraturi de toamna: Castraveti bulgaresti Mod de preparare Muraturi de toamna Pune castravetii, bine indesati, in borcan, ceapa, morcovul, hreanul si catelul de usturoi, apoi toate mirodeniile, zaharul, otetul si sarea. Completeaza cu apa. Pune capacul si infileteaza-l bine. Agita-l…

- Mod de preparare Snitele crocante de puiFiecare bucata de piept se taie fasii subtiri. Presaram pe fiecare sare si condimente. Pregatim 3 caserole mici si punem in fiecare: faina, ouale batute cu putina sare si condimente, pesmet. Apoi incingem uleiul, dam fiecare fasie prin faina, ou si pesmet…

- Gogosi pufoase si delicioase Mod de preparare Gogosi pufoase si delicioase Jumatate din cantitatea de lapte se amesteca cu drojdia si cu faina, apoi se lasa la dospit.Restul de lapte impreuna cu zaharul, ouale, romul, uleiul, sarea, vanilia si coaja de lamaie se pun intr-o craticioara pe foc.…