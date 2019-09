Stiri pe aceeasi tema

- Tii minte acele delicioase cornulete pe care orice bunica le prepara, pe vremuri, cand deserturile nu se gaseau pe toate drumurile. Aceasta reteta aromata este simplu de facut si poti readuce gustul si mirosul copilariei in bucataria ta. Fragede si felicioase, prin combinatia de magiun de prune si nuca,…

- Justin Bieber s-a luptat ani buni cu tulburarile anxioase, cunoscute in popor sub denumirea de atacuri de panica. Artistul a dezvaluit pe Instagram ca bunica lui i-a impartatit cateva ponturi pentru a putea trece cu bine peste simptomele acestei afectiuni, potrivit perfecte.ro „Ponturi de ajutor in…

- Mod de preparare gogosi Cateva linguri de lapte se amesteca cu drojdia si se toarna in mijlocul fainii, se acopera cu faina, in ploaie si se lasa la dospit, pana crapa deasupra. Restul de lapte impreuna cu zaharul, ouale, esenta, sarea, se pun la incalzit, intr-o craticioara pe foc.…

- Gina Pistol este una dintre cele mai indragite apariții de pe micul ecran. Prezentatoarea „Chefi la cutite” vorbeste deschis despre intalnirile cu prietenii sai, dar și despre perioada copilariei, cand era rasfațata de bunica ei. „Pentru mine, a fi gazda perfecta inseamna a-l face pe invitat sa se simta…

- Gogoși la cuptor, rețeta. Gogoșile la cuptor sunt extrem de delicioase și ușor de facut. Unde mai pui ca nu trebuie sa mai stai sa le pajești. Le bagi la cuptor și economisești și timp, scapi și de mirosul de prajeala din casa. Iata cum se prepara.

- Rețeta de castraveți murați de vara te va ajuta sa completezi gratarele cu prietenii. Nicio gospodina nu poate rezista legumelor proaspete pe care le gasește la piața vara, gandindu-se la conservele pentru iarna. Iata cum poți obține cei mai buni castraveți murați.

- Reteta de minciunele pufoase este foarte simpla si rapida, iar daca nu aveti ricotta, desi acum se gaseste aproape in toate magazinele, o puteti inlocui cu urda de vaca, ies la fel de gustoase. Nu am mai facut minciunele de peste un an, dar zilele trecute, pentru ca a fost foarte urat si frig la noi,…