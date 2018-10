Gogoșari umpluți cu varză roșie Gogoșarii umpluți cu varza roșie fac parte dintre cele mai populare și gustoase muraturi și se potrivesc de minune cu orice fel de mancare, in special asezonați cu o friptura de porc. In plus, pentru a pune la murat gogoșari umpluți cu varza roșie nu ai nevoie nici de prea multe ingrediente și nici de prea mult timp, cu alte cuvinte este o rețeta de muraturi la indemana oricui. Gogoșarii umpluți cu varza roșie se mureaza cel mai bine in oțet, insa exista și rețete cu saramura combinata cu oțet, acestea fiind preferate daca in loc de gogoșari se folosesc ardei capia. De asemenea, in loc de varza… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

