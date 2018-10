Gogoşari muraţi. Reţete savuroase de încercat în această toamnă Gogosari murati in sos de mustar Ingrediente Gogosari murati in sos de mustar 3 kg gogsari, 300 g mustar simplu, 250 ml ulei, 250 ml otet, 300 g zahar, 1 lingurita piper boabei, 3-4 foi de dafin

Mod de preparare Gogosari in sos de mustar Spalam si taiem feliute gogsarii, punem la fiert condimentele impreuna cu uleiul, zaharul, otetul si mustarul. Cand dau in clocot adaugam gogsarii, lasam la fiert cca 10 minute, pana se cuprind de sos, punem in borcane gogosarii fierbinti si le capsam. Le lasam acoperite apoi le depozitam la rece dupa ce s-au racit.

