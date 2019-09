Gogoşari în oţet. Cele mai bune reţete, ca la mama acasă Gogosari in otet – reteta 1 Ingrediente: 5 kilograme de gogosari, 5 litri de apa, 1 litru de otet, 2 linguri de ulei (optional), sare dupa gust, zahar dupa gust, boabe de piper, boabe de mustar, foi de dafin, hrean. Mod de preparare: Gogosarii se spala si se taie in bucati potrivite. Apoi, se pregateste un fel de saramura din apa, otet, ulei, sare, zahar, piper, boabe de mustar si foi de dafin, dupa care se pune compozitia la fier, la foc potrivit. Se potriveste totul dupa gust. Perosanele care prefera gogosarii sa fie mai acrii trebuie sa adauge mai mult otet in compozitie,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

