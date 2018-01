Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Badea o ataca dur pe cantareata Andra, dupa ce in presa au aparut informații conform carora Andra Maruța ar fi cantat de Revelion la Buzau pe suma de 20.000 de euro. Realizatorul tv este de parere ca daca artiștii romani, printre care și Andra nu ar mai fi abonați la banii primariilor și consiliilor…

- Mircea Badea a vorbit in emisiunea „In gura presei”, de la Antena 3, despre comunicatul comun dat de cele șapte ambasade, care s-au declarat ingrijorate cu privire la legile Justiției. „In ultimele zile ale anului 2017, mare frasuiala cu așa-zisele legi ale Justiției. Șapte ambasade au dat comunicat…

- Emisiunea ”In Gura Presei” revine la Antena 3, dupa vacanța prilejuita de sarbatorile de iarna de care s-a bucurat realizatorul ei, Mircea Badea. Mircea Badea a anunțat pe Facebook ca revine de maine (3 ianuarie) la Antena 3. Internauții l-au primit cu mesaje de susținere…

- În ultima zi a lui 2017, Elena Udrea a ținut sa transmita un mesaj tuturor fanilor sai, dezvaluind totodata și un ritual pe care îl face la fiecare Revelion pentru a avea noroc în Noul An. „Va urez sa puteți lasa lui 2017 toate neîmplinirile, tristețile, dezamagirile…

- In noaptea de Revelion, Elena Udrea a facut public un mesaj in care, pe langa urari, dezvaluie un fel de ritual pe care ea il are inainte de inceperea unui nou an. Elena Udrea, in varsta de 44 de ani , este una dintre persoanele publice din Romania care ține frecvent legatura cu fanii lor de pe rețelele…

- Finala emisiunii „Vedeta populara”, concerte de muzica usoara si populara, pe langa traditionalul Concert de la Viena, editii speciale cu vedete, cel de-al 18-lea Revelion cu Dan Negru la Antena 1, dar si „Gala Revelioanelor de altadata”, cu momente din arhiva cu actori precum Amza Pellea, Puiu Calinescu,…

- Cum va fi vremea de Revelion 2018. Noaptea dintre ani va fi una mai calda decat ar fi normal, astfel ca vor fi cu 10 grade in plus fața de valorile obișnuite pentru aceasta perioada. Doar prin estul Transilvaniei, temperaturile minime vor fi mai scazute si se vor incarda intre -4 si pana la 3 grade,…

- Programul de Revelion al Antenei 1, prezentat pentru al 18-lea an consecutiv de Dan Negru, va dura peste patru ore si va aduce in fata telespectatorilor zeci de vedete, unele dintre ele ascunse in spatele unor masti spectaculoase.

- Jandarmii suceveni vor actiona si in zilele urmatoare pentru buna derulare a manifestarilor prilejuite de sarbatorile de iarna. Conform unui comunicat al Jandarmeriei, o atentie deosebita va fi acordata manifestarilor din 31 decembrie, de la Suceava, Radauti, Falticeni, Gura Humorului, Campulung, Vatra…

- Dan Negru, anunț important la sfarșit de an. Realizatorul tv a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a impartașit fanilor ca zilele acestea este invitat in cadrul unei emisiuni de la un post concurent. Dan Negru va prezenta anul acesta cel de-al 18-lea Revelion la Antena 1. Este unul…

- ”Eu ma detonez in aceasta seara. Cu calm! Nu ma pot desprinde de lucrurile de care m-am ocupat. Va fi nenorocire” a anunțat Mircea Badea, la Antena 3. Realizatorul ”In Gura Presei” a afirmat ca este in prag de atac cerebral. ”Astazi, dl Iohannis era la Universitate. Ce facea? Ii cinstea pe…

- Judecatorii sunt nemulțumiți de proiectele de modificare a Legilor Justiției. Jurnalista Adina Anghelescu a precizat, la Antena 3, ca ”este o manipulare ordinara. Ei vor sa suprapuna vacanța judecatoreasca, care incepe in data de 20, o vacanța de iarna care dureaza pana dupa Revelion, cu…

- Vești proaste pentru prezentatorul de televiziune Mircea Badea. Pentru limbaj injurios la adresa protestatarilor, emisiunea sa a primit somație publica și amenda de la CNA. Consiliul Național al Audiovizualului a discutat zilele acestea doua ediții ale emisiunii In gura presei, prezentata de Mircea…

- Florin Tanasescu Te-ntreb, asa-ntr-o doara, ca sa ma aflu-n treaba: pe Tine, Cel de Sus, din ceruri, Dumnezeu te cheama, sau gresesc? Sa stiu si eu de ce, cam pentru ce si cui sa ma caiesc din An in Paste. Și de ce gandu-mi da tarcoale sa ma spovedesc, si-apoi, de pot sa ma trezesc de dimineata, chiar…

- „Va ninge moderat cantitativ. Pana maine, la ora 18.00, este o atenționare de ninsoare. Temeratura va fi una mai coborata decat inregistreaza stațiile meteoroloice. Regimul de temperaturi scade, ne apropiem de ceea ce ar fi normal. Cel mult minime de -9, pana la 0 grade. Daca la acest moment ar fi…

- Social-democratul a relatat ca statea de vorba cu mai mulți parlamentari PNL, moment in care un politician de la USR l-a fotografiat. Codrin Ștefanescu a povestit cum s-au petrecut lucrurile. [citeste si] "Miercuri am luat masa la Senat. Am fost cu mai mulți politicieni de la PNL, respectiv…

- STIRIPESURSE.RO a scris, in exclusivitate, despre o posibila amenințare pe care deputata USR, Cosette Chichirau, ar fi facut-o la adresa colegei sale de Camera, Steluța Cataniciu, de la ALDE. Chichirau a declarat, miercuri seara, la Antena 3, in cadrul unei intervenții telefonice, ca nu a amenințat-o…

- Realizatorul TV l-a intrebat ce parere are despre raspunderea magistraților. "Eu nu am o pregatire juridica propriu-zisa. Nu am nici experiența in politica, dar atunci cand vad și aud ca se intampla abuzuri in Romania, țara membra NATO, membru UE, nu imi place așa ceva! Am citit noile legi…

- Procuroarea Paula Nicoleta Tanase din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati, vicepresedinte al Asociatiei Magistratilor din Romania, a fost invitata lui Mihai Gadea si Mircea Badea in emisiunea ”Editie speciala” din data de 26 noiembrie 2017. Aceasta a facut declaratii, in cadrul emisiunii,…

- De ce refuza Dan Negru sa apara in reclame, cand majoritatea colegilor lui de breasla fac bani buni din publicitate? Prezentatorul ne-a explicat ca lucrurile nu sunt tocmai roz in negocierile dintre vedete și companiile care le vor drept imagine, iar uneori, suma oferita pentru serviciile prestate este…

- ”Daca aș avea un buton, l-aș baga la pușcarie pe viața pe Ludovic Orban!” a spus Mircea Badea, la Antena 3, in emisiunea pe care o realizeaza. Realizatorul TV a mai subliniat ca a auzit ca președintele PNL este vegetarian și a menționat ca intr-un mediu in care nu exista posibilitatea intervenției…

- Adrian Nastase a facut, luni, la Antena 3, o analiza a luptei celor din PSD cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Fostul președinte al PSD considera ca urmașii sai din fruntea partidului greșesc prin transformarea acesteia într-o obsesie generala și ca, în loc de asta, ar trebui…

- Simona Gherghe a facut o marturisire legata de fiica sa, Amna Georgia. Simona Gherghe, care in urma cu ceva timp a impalinit 40 de ani , este cunoscuta publicului larg din postura de moderatoare a emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1, acolo unde se pare ca va reveni de la inceputul anului viitor.…

- Mircea Badea a discutat in cadrul emisiunii „In Gura Presei” despre iesirea nervoasa a lui Dacian Ciolos, despre care spune ca s-a enervat, deoarece lumea nu mai vrea sa plateasca bani pe ONG-uri.

- Mircea Badea a vorbit in emisiunea „In gura presei”, de la Antena 3, despre dezvaluirile pe care le-a facut judecatoarea Evelina Oprina, in emisiunea „Sinteza zilei”. „La „Sinteza zilei” a venit o doamna judecator de la Consiliul Superior al Magistraturii. Doamna judecator se numește Evelina Oprina…

- *Prezent pe baricade, ca in fiecare seara, la Antena 3, Mircea Badea a facut o marturisire neașteptata: ”Eu am facut multe greșeli in aceasta viața, dar cea mai mare e ca am ramas in țara.” Cum poți sa vorbești giumbix așa, vrei sa se supere Daddy? Taman acum, cand avem creștere economica de 8%, economia…

- Totodata, Gușa spune ca aceste filmari ar fi coincis cu prima inchidere a dosarului TelDrum in 2013. Acesta precizeaza ca in cazul in care ele vor aparea in presa, cariera politica a lui Dragnea s-ar incheia, acesta și-ar pierde susținerea partidului și ar fi forțat sa demisioneze. "Daca,…

- "Mesaj pentru Dana Grecu si cei care ne arata ca multinationalele nu au datorii la statul roman: Multinationalele externalizeaza profitul, deci ce cacat de datorii sa aiba si la ce?!?!?!? Ele nu declara profit in Romania! Asta e problema. Nu ca nu-si platesc datoriile pe care nu le recunosc! O fi greu?!",…

- Contre intre realizatorii televiziunii Antena 3. In timp ce Dana Grecu era in direct, intr-un talk-show in care a fost abordata si chestiune multinationalelor, colegei ei Mircea Badea ii trimitea mesaje pe Facebook. "Mesaj pentru Dana Grecu si cei care ne arata ca multinationalele nu au datorii…

- Amintim ca doctorul publicase urmatorul mesaj, cu mai multe zile inainte de ieșirea in strada de duminica, 5 noiembrie: "Anunț de pe-acum ca blochez din prima secunda orice idiot care anunța pe Facebook ca merge sau ca a fost in Piața Victoriei! Cand vi s-au inchis spitalele, ați stat ca niște șobolani,…

- Veste buna pentru familia fostului sef al statului. Avocatul Radu Pricop, trimis in judecata pentru complicitate la santaj si instigare la fals in declaratii, a fost achitat – din cate anunta Antena 3 – de acuzariile pe care i le-au adus procurorii. Decizia a fost luata miercuri de catre magistratii…

- Jurnalistul Catalin Tolontan a criticat o emisiune a colegilor sai de trust, Mircea Badea și Mihai Gadea, in care vedetele Antena 3 au insinuat ca „televiziunile din strainatate si uneltele lui Soros din tara manipuleaza conform unui plan de a degrada imaginea Romaniei“.

- Mircea Badea este una dintre cele mai cunoscute figuri de pe micul ecran din Romania. Nu o data, prezentatorul Antena 3 a povestit ca a fost oprit in trafic de politisti. Acesta are insa o atitudine ostila fata de cei in uniforma cu care a recunoscut ca nu vorbeste decat ceea ce este necesar. In urma…

- Mircea Badea, realizatorul ”In Gura Presei”, a comentat, in pasa cu ”Sinteza Zilei”, ca ”Dl Cioloș iși anunța revenirea astazi pentru alegerile viitoare. Domnia sa a ajuns la putere pe baza de tragedia Colectiv. Ne-a spus chiar dl președinte: a fost nevoie sa moara oameni ca sa plece guvernul Ponta.…

- Jurnalistul Catalin Tolontan, redactor-sef al ziarului Gazeta Sporturilor, analizeaza emisiunea "Sinteza zilei" de duminica seara, de la Antena 3, in care Mihai Gadea si Mircea Badea au denuntat o presupusa implicare a lui George Soros in realizarea unor documentare in care Laura Coduta Kovesi era…

- Mihai Gâdea și Mircea Badea au prezentat, duminica, în emisiunea „Sinteza zilei”, de la Antena 3, un "reportaj" despre România și corupția din România, care o are în prim plan pe Laura Codruța Kovesi. „În timpul anchetei, apare…

- VEZI ȘI: Mihai Gadea, amenințat cu moartea. George Vișan: "Calibru mare, semiautomat, cu fragmentare" Mihai Gadea a spus ca a facut demersuri legale dupa tot ce s-a intamplat. In replica, Mircea Badea a zis ca nu are așteptari de la justiția din Romania. Iata dialogul dintre Mircea…

- Fara sa știe, Radu Tudor a venit in platou, amintindu-i de zilele in care faceau impreuna emisiune. "S-a refacut echipa de la 'Ordinea zilei'. Doamne, ce dor imi este de tine cateodata! Zece ani ne-am mancat sufletul", a zis Dana Grecu. [citeste si] "Știi cate…

- Muncesc de peste 25 de ani in presa din Romania : Tineretul Liber, Evenimentul Zilei, TVR, PRO TV, Antena 1, B1 Tv, Digi 24 si NASUL TV. Am construit 3 Televiziuni de la zero ! Sint crestin, patriot, ziarist integru si profesionist. Am sprijinit candidatii cu cele mai mici sanse la Presedintia Romaniei,…

- ”DNA joaca un rol extraordinar. Chiar sunt cateodata mahnit cand se afirma ca nu s-a schimbat nimic in ceea ce privește lupta anticorupție. Daca nici in Romania DNA nu a punctat in lupta anticorupție, sa ne bata Dumnezeu! Și cred ca e nevoie in continuare, inca 25 de ani, de DNA. Dupa 25 de ani,…

- Toate vedetele au fost copii candva și din aceasta idee s-a nacut o alta proba a emisiunii „Aici eu sunt vedeta”! Dan Bittman a prezentat pe marele ecran o fotografie inedita din perioada de copilarie a unei vedete Antena 1!

- *Pe cand restul puicuțelor de la Antena 3 nu prea știu cum sa se poziționeze in scandalul dintre Dragnea și Tudose și, in loc sa fuga sau sa stea nemișcate, se prefac, ca-n banc, ca se impiedica, Mircea Badea se da grozav și nu se clintește de pe poziții, cu riscul sa spuna toți telespectatorii […]

- Schimb de replici intre Mihai Tudose și Mircea Badea la finalul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena3! Premierul a fost luat la rost de Mircea Badea, cu referire la miniștrii cu probleme penale, despre care Mihai Tudose spusese ca creeaza probleme de imagine Cabinetului, scrie ziare.com. "Nu…

- Fostul șef al contraspionajului din anii 80, Filip Teodorescu, a vorbit, in exclusivitate la Ediție speciala de duminica seara, cu Mihai Gadea și Mircea Badea, de la Antena 3, despre misiunile pe care le-a avut in afara Romaniei, precum și despre rolul serviciilor secrete in evenimente-cheie pentru…

- Eu nu am spionat pe nimeni. Spionarea presupune sa obții informații utile pentru țara ta”, a spus Filip Teodorescu, precizand ca misiunile sale s-au axat, in principal, pe domeniul economic. Mihai Gadea si Mircea Badea, acestia l-au intrebat pe Filip Teodorescu si despre istoricul Cristian…