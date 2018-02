Goana oamenilor dupa corpuri perfecte a transformat chirurgia plastica intr-o industrie de miliarde de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Cautarea unui corp tanar si perfect a alimentat o crestere de 8% a industriei de chirurgie plastica la nivel mondial, pana la 8,6 miliarde de euro in 2017, a anuntat joi organizatia profesionala IMCAS, transmite AFP, preluta de Agerpres. Cifrele publicate cu ocazia Congresului mondial al profesiei,…

- Cautarea unui corp tanar si perfect a alimentat o crestere de 8% a industriei de chirurgie plastica la nivel mondial, pana la 8,6 miliarde de euro in 2017, a anuntat joi organizatia profesionala IMCAS, potrivit AFP.

- Presedintele SUA Donald Trump a afirmat, in discursul despre starea Uniunii, ca nu a existat niciodata un moment mai bun pentru a incepe sa traiesti visul american. In discursul care a durat o ora si 20 de minute, el le-a cerut tuturor membrilor Congresului sa accepte concesii si a anuntat inasprirea…

- Departamentul de Stat a transmis luni Congresului SUA un raport secret in care arata ca o lege americana adoptata in 2017 a descurajat tranzactii cu armament rusesc in valoare de miliarde de dolari, informeaza Reuters. Masura legislativa a fost luata ca reactie la presupusul amestec al Rusiei in…

- Presedintele american, Donald Trump, ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV, relateaza AFP. In…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizind ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal in SUA, relateaza Reuters. Pe…

- Papa argentinian a fost primit de Erdogan in timpul calatoriei sale in Turcia, in noiembrie 2014, insa, potrivit presei italiene, cea mai recenta vizita a unui presedinte turc la Vatican dateaza tocmai din 1959, cand Celal Bayar a fost primit de Ioan al XXIII-lea. Discutiile dintre Papa…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea reveni, teoretic, in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment, scrie AFP.

- Banca Nationala a Elvetiei a anuntat ca asteapta un profit de 55 de miliarde de dolari pentru anul trecut – o suma imensa, echivalenta cu 8% din PIB-ul Elvetiei. Prin comparatie, daca Rezervele Federale ar fi inregistrat o marja similara de profit, raportata la economia Statelor Unite, suma ar fi fost…

- Elvetia a devenit o tara mult mai bogata in anul 2017, multumita rolului jucat de banca centrala a statului, care a gestionat un portofoliu de investitii de aproape 800 de miliarde de dolari, potrivit Wall Street Journal. Banca Nationala a Elvetiei a anuntat ca asteapta un profit de 55 de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a adus duminica dimineata un omagiu foarte sobru (conform dorintei familiilor) victimelor atentatelor jihadiste comise cu trei ani in urma la Paris impotriva publicatiei satirice Charlie Hebdo si a magazinului Hyper Cacher.

- Presedintele american Donald Trump cere Congresului american 33 miliarde de dolari pentru a-si tine promisiunea facuta in campania prezidentiala, conform careia va construi un zid la granita cu Mexic.

- Personalitatea fiecaruia dintre noi poate fi dezvaluita prin anumite trasaturi fizice, dar si prin cifrele marcante ale vietii noastre. Oricat de greu ar parea de crezut, ultima cifra a anului in care te-ai nascut poate dezvalui multe despre tine si despre personalitatea ta. Testul acesta este mai simplu…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest in ultimele zile, relateaza AFP conform News.ro . Dupa cinci zile de proteste importante, de la 28 decembrie la 1 ianuarie, Iranul a revenit…

- Industria muzicala britanica a cunoscut, in 2017, o crestere de 9,6%, ajungand la cifra de 1,2 miliarde de lire steline, potrivit Billboard și news.ro.Datele intermediare au fost furnizate de Entertainment Retail Assn. Fata de cifra anului anterior, de 1,1 miliarde de lire sterline, anul 2017…

- Berbec – Leu O relatie de durata. Leul este cea de-a cincea zodie, iar in numerologie este echivalentul plexului solar. Daca unii iubesc cu mintea (Berbecii), Leii iubesc cu inima. Compatibilitatea dintre cele doua zodii este perfecta si in astrologie si in numerologie. Taur – Rac O relatie facuta…

- Comisia Nationala de Prognoza estimeaza pentru 2018 o crestere economica de 5,5%, Produsul Intern Brut urmand sa ajunga la 907,9 miliarde lei.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a fugit singur in Madagascar: un alt GREU din dosar ar fi plecat cu el Conform ultimei prognoze elaborate…

- Cererea de Finanțare pentru proiectul major “Legatura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)” a fost transmisa Comisiei Europene pe 24 decembrie, anunța Ministerul Transporturilor intr-un comunicat de presa. Obiectul cererii de finanțare…

- Președintele sirian Bashar al-Assad a acuzat Franța ca a susținut varsarea de sange din țara sa, astfel ca nu se afla in poziția de a vorbi despre un acord de pace. Comentariile respective au fost respinse dur de autoritațile de la Paris, care au declarat, la randul lor, ca Assad nu ar fi in masura…

- Cererea lui Duterte, care ar putea fi aprobata saptamana aceasta, a starnit ingrijorarea criticilor ca liderul, in varsta de 72 de ani, doreste reimpunerea dictaturii in Filipine. Intr-o scrisoare trimisa Congresului filipinez de Administratia prezidentiala, Rodrigo Duterte afirma ca extinderea…

- In aceasta saptamana este programata dezbaterea și aprobarea in Parlament a bugetului pe anul 2018. Ne vom confrunta, și in acest an, cu aceeași situație din anul 2017: consumam mai mult, importam mai mult, imprumutam mai mult și nu construim nimic! Cea mai mare problema a bugetului este determinata…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut duminica premierului israelian Benjamin Netanyahu sa faca "gesturi curajoase" fata de poporul palestinian, dupa o intalnire a celor doi lideri la Paris, relateaza site-ul agentiei DPA.

- Cererea a fost formulata in urma cu cateva zile si priveste legaturile bancii germane cu Trump, a precizat o sursa sub conditia anonimatului. Casa Alba a adat asigurari ca Muller nu ar fi cerut niciodata informatii de la Deutsche Bank privind finantele presedintelui american. "Informatiile…

- Cine sunt cei mai bogati romani ai anului 2017. Averea totala: 23,05 miliarde de euro Ion Tiriac este cel mai bogat roman, cu detineri de 1,7-1,8 miliarde de euro, fiind urmat de fratii Dragos si Adrian Paval, proprietarii Dedeman, cu 1,1-1,2 miliarde de euro, arata editia pe anul 2017 a „Top 300 Cei…

- Presedintele american Donald Trump le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, republicanilor de marca din Senatul SUA sa renunte la ancheta Comisiei pentru serviciile de informatii din aceasta camera a Congresului SUA pe tema presupusului amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a susținut luni seara ca in Romania bugetele au fost folosite intr-o anumita masura pentru mita electorala. „In Romania, dupa parerea mea, intre 1,4%, 25% și 300% din bugete s-au cheltuit pentru mita electorala — subvenții, și acum persista subvenția pentru diferența…

- Societatea de Stiinte Istorice din Romania, filiala Constanta, Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina, filiala Constanta si Asociatia "Casa Marii Negreldquo; au organizat, luni, 27 noiembrie, la Liceul Tehnologic din Cogealac, simpozionul "28 Noiembrie 1918 1 Decembrie 1918. 99 de ani de la Unirea…

- Dacian Cioloș spune ca a remarcat cateva "inexactitați" in ceea ce privește realizarile guvernarii PSD-ALDE. "Veniturile publice au crescut cum au crescut și salariile: pe hartie! Pentru prima data, Guvernul PSD-ALDE a introdus subvențiile pentru agricultura de la UE in venituri, ca sa dea…

- Grupul auto german Volkswagen si-a imbunatatit, luni, estimarile de vanzari si profit pentru 2020, datorita cererii crescute pentru noile sale modele SUV pe piete emergente precum Brazilia si Rusia, transmite Reuters. Volkswagen, cel mai mare constructor auto mondial, mizeaza in 2020 pe o…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu eșecul negocierilor pentru formarea unei coaliții de guvernare in Germania, declarand ca "nu este in interesul" Franței ca acest proces sa se blocheze și subliniind ca exista "un risc real" de…

- Congresul american a adoptat cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decat ceruse presedintele Donald Trump. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, in unanimitate, dupa validarea ei, marti, in Camera Reprezentantilor. Presedintele…

- Actorul Robert Hirsch, unul dintre ultimii monstri sacri ai teatrului francez, a murit joi, la varsta de 92 de ani, la Paris, a anuntat producatorul pieselor sale Francis Nani, directorul teatrului Palais-Royal, relateaza AFP.A

- Numerosi politicieni importanti, inclusiv cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, vor fi prezenti miercuri la Bonn pentru a incerca sa reimpulsioneze lupta impotriva incalzirii globale, afectata de decizia anuntata de presedintele american, Donald Trump, referitoare…

- Președintele francez Emmanuel Macron impreuna cu soția sa Brigitte au luat parte luni, pe Stade de France, la o serie de acțiuni de omagiere a victimelor atentatelor din 13 noiembrie 2015, soldate cu 130 de morți in Paris și in suburbiile capitalei, informeaza AFP. La festivitați a asistat intre…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, este de parere ca Iranul ar putea deveni o noua Coree de Nord. Motivul? Posibilitatea ca Statele Unite sa nu ajunga la un acord cu țara araba în ceea ce privește dezvoltarea armelor nucelare. Iranul va deveni "o noua Coree de Nord"…

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) este multumita de metinerea Pilonului II si anul viitor. Pe de alta parte, APAPR nu este de acord cu scaderea cotei de contributii. Dupa ce au experimentat in trei etape inghețarea contribuției la Pilonul II, romanii se confrunta…

- Președintele SUA, Donald Trump, și omologul sau chinez, Xi Jinping, au semnat joi la Beijing o serie de acorduri comerciale, in valoare totala de 253,4 miliarde de dolari, spre satisfacția liderului american care vrea sa reechilibreze schimburile comerciale intre cele doua mari economii ale lumii,…

- Coreea de Sud va cumpara de la Statele Unite armament in valoare de "miliarde de dolari" pentru a face fata amenintarilor dinspre Coreea de Nord, dotata cu arma nucleara, a declarat marti presedintele american Donald Trump, citat de France Presse.Aliat strategic al SUA si gazduind un contingent…

- Diego Maradona face circ pe teren. Va juca fotbal alaturi de Nicolas Maduro, președintele Venezuelei. Este binecunoscuta prietenia argentinianului cu diverși dictatori. Președintele venezuelean Nicolas Maduro a anunțat ca va juca marți un meci de fotbal alaturi de Diego Armando Maradona, fosta glorie…

- Fostul sef al diplomatiei americane, John Kerry, a cerut luni Congresului SUA sa evite 'o greseala uriasa si istorica' prin 'distrugerea' acordului nuclear iranian la negocierea caruia a participat si fostul secretar de stat american, relateaza AFP. Presedintele american Donald Trump a anuntat pe…

- A 23-a Conferinta ONU privind modificarile climatice (COP23) s-a deschis luni la Bonn cu indemnuri vibrante, in special din partea presedintelui ei din Fiji, de a actiona mai puternic impotriva incalzirii globale, relateaza AFP. ”Cererea noastra colectiva pe care o adresam lumii este sa mentina obiectivul…

- Cifra de afaceri din economie a depașit 609 miliarde de lei, in primul semestru, in creștere cu 9,5% fața de perioada similara din 2016, iar profitul brut a urcat cu 8,4%, a declarat ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, in Plenul Senatului, la dezbaterea moțiunii simple depusa de Opoziție, prin…