GoAheadHackaton - Solutii inovative pentru educatia viitorului, dezvoltate la Bucuresti, la DigiEduHack

- Asociatia Go-AHEAD contribuie la initiativa globala de a construi Educatia Viitorului in era digitala. Pe 3 octombrie 2019 mai mult de 2500 de studenti, profesori, cercetatori, programatori din intreaga lume vor concura timp de 24 de ore, in evenimente de tip hackaton care se vor desfasura simultan…

- ALERTA la preselectia emisiuni ProTV ”Romanii au talent”: Un concurent a scos pistolul la juriu. Duminica, 29 septembrie, dintr-un hotel situat pe raza Sectorului 1 din Bucuresti, in jurul orei 12.45, a fost formulat un apel 112, in care se reclama ca un barbat, de 29 de ani, aflat la o selecție pentru…

- Primaria Municipiului Ploiesti in parteneriat cu Casa de Cultura "I.L. Caragiale" si Teatrul "Toma Caragiu" organizeaza cea de-a XX-a editie a "Festivalului Concurs National de Interpretare a Muzicii Folk "Festivalul Castanilor" - In memoriam Gabi Dobre", in perioada 04-06 octombrie 2019. Astfel, va…

- Cea de-a patra ediție a festivalului de film și cultura ibero-americana Pelicula va avea loc in perioada 11 - 15 septembrie, la Cinema Elvire Popesco, Institutul Cervantes și Cinema Muzeul Țaranului din București, potrivit unui comunicat.Juriul acestei ediții este alcatuit din Sylvie Debs,…

- IMMOFINANZ, unul dintre cei mai mari proprietari de cladiri de birouri din București, a dat spre inchiriere aproximativ 3.100 metri patrati de spatii de birouri catre Sodexo, lider mondial in Servicii pentru Calitatea Vieții. Spatiul inchiriat se afla in cladirea de birouri IRIDE nineteen unde Sodexo…

- Un barbat de 48 de ani din comuna Berislavesti a fost grav ranit, luni, dupa ce tractorul pe care il conducea s-a rasturnat, medicii de la Ambulanta Valcea solicitand un elicopter SMURD pentru a fi dus la un spital din Bucuresti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Primaria municipiului Galati a lansat in cadrul Sistemului Electronic de Achizitii Publice - SICAP si pe site-ul institutiei www.primariagalati.ro concursurile de idei/solutii urbanistice pentru reamenajarea si refunctionalizarea zonelor Valea Tiglinei si Faleza Dunarii. In acest scop sunt prezentate:…

- Lily Rose Depp, fiica actorului Johny Depp, se afla la București, unde filmeaza pentru &"Voyagers&", în regia lui Neil Berg, alaturi de Isaac Hempstead Wright (Bran din &"Urzeala Tronurilor&").