- Ricardo Cadu (36 de ani), cel mai reprezentativ jucator strain din istoria CFR-ului, este prezent la Cluj pentru a urmari duelul dintre fosta sa echipa și FCSB. Acesta le-a dezvaluit jurnaliștilor ca marele sau regret din perioada petrecuta in "Gruia" este ca nu a invins-o niciodata pe FCSB. "S-a schimbat…

- Ministerul Apararii Nationale saluta raportul anual al Secretarului General al NATO, Jens Stoltenberg, facut public la sediul Aliantei. Conform documentului, cheltuielile Romaniei in ceea ce priveste bugetul apararii au crescut semnificativ in 2017, apropiindu-se de pragul de 2 la suta din…

- CFR CLUJ STEAUA LIVE ONLINE. “Eu sunt in Romania, ma simt bine aici si nu am de gand sa plec. Cum sa-mi spuna sa plec din tara? E jenant. Niciun patron din lume nu vorbeste de antrenorul altui club”, a spus Petrescu, potrivit sport.ro. Petrescu a vorbit si despre Mihai Stoica, dupa ce acesta…

- Statele membre NATO au alocat mai multe fonduri pentru aparare in 2017, iar secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a precizat ca opt tari vor indeplini in acest an tinta de 2% din PIB pentru aparare, relateaza site-ul agentiei Reuters. Potrivit unui raport prezentat…

- George Țucudean a marcat în minutul 10, iar Billel Omrani în minutul 90+3. Formația CSM Iași a primit un penalty în minutul 84. Antrenorul echipei din Gruia, Dan Petrescu, a fost trimis în tribuna în minutul 87 din cauza protestelor. "Arbitrajul a…

- Romania, victorie la limita impotriva Croaței “Vulturii” au invins in deplasare, intr-un meci tensionat și foarte echilibrat, scor 58-56, in preliminariile World Cup 2019. Partida dintre cele doua reprezentative a început foarte echilibrat. Croații au început prost din punct de vedere…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 20 FEBRUARIE 2018. Seara plina de tensiuni in echipa Razboinicilor. Nominalizarile i-au facut sa dea cartile pe fata si au iesit scantei. Anca a fost nominalizarea echipei, majoritate fiind de acord ca ea nu a reusit sa se integreze si ca de cele mai multe…

- Apararea, punctul forte al lui Dan Petrescu la CFR Cluj De cand echipa a fost preluata de fostul internațional, defensiva clujeana funcționeaza excelent și e neinvinsa pe teren propriu. Cele 56 de puncte și prima poziție din clasament pentru "feroviari" nu sunt deloc întâmplatoare…

- Andrei Vlad si Florin Tanase (FCSB) si Daniel Popa (Dinamo) au evoluat duminica seara intr-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale acestui an. Formatia Dinamo a remizat cu FCSB, duminica seara, pe Arena Nationala, scor 2-2, in derbiul etapei a XXV-a a Ligii I, in care a fost egalata dupa ce a…

- Formatia din „Stefan cel Mare“ are cea mai frumoasa galerie din tara, insa acolo se afla si cei mai mult huligani din Romania, daca e sa ne luam dupa incidentele provocate in ultimii ani.

- Sergiu Hanca a intrat pe teren in minutul 72 in locul lui Gabriel Torje, capitanul "cainilor" fiind introdus pe gazon de Vasile Miriuța pentru finalul partidei. Mijlocașul care are 4 goluri contra roș-albaștrilor in Derby-urile de Romania a fost implicat in faza de la golul egalizator al adversarilor.…

- FCSB a inceput in forța derby-ul cu Dinamo și putea deschide scorul inca din minutul 2 daca Enache era mai atent la finalizare. Cristi Tanase l-a angajat pe stanga pe Florinel Coman, acesta l-a driblat pe Torje, a centrat in careu, iar Ovidiu Popescu a reluat cu capul. ...

- Ionuț Negoița il urecheaza pe antrenorul lui Dinamo inainte de Derby de Romania și spune ca are discuții incipiente pentru vanzarea clubului. Finanțatorul lui Dinamo, Ionuț Negoița, a acceptat invitația Gazetei de a vorbi inainte de meciul cu FCSB de duminica despre vanzarile masive de jucatori din…

- Sergiu Hanca (25 de ani) și Cristi Tanase (30 de ani) sunt golgeterii echipelor lor in Derby. Dinamovistul și-a pus amprenta in aproape toate meciurile jucate, pe cand stelistul are un palmares net superior in fața rivalilor. Derby de Romania se anunța incendiar nu doar prin prisma tradiției, ci și…

- Alexandru David, președintele celor de la Dinamo, a anunțat in aceasta seara ca fanii dinamoviști pregatesc o coregrafie nemaivazuta in Romania la derby-ul cu FCSB de duminica. "Sunt sigur ca fanii dinamoviștii vor specula momentul bun prin care trecem și vor veni in numar mare la stadion. Am ințeles…

- ”A fost o intalnire foarte buna, o intalnire punctuala. Am ridicat diferite probleme care vizeaza Romania. Am vorbit despre OCDE, despre Romania sa fie membru OCDE si sustinerea Statelor Unite. Am vorbit despre viza pentru romani, am vorbit despre investitorii americani in Romania (...) Am vorbit despre…

- „A fost o intalnire foarte buna, o intalnire punctuala. Am ridicat diferite probleme care vizeaza Romania. Am vorbit despre Romania sa fie membru OCDE si sustinerea SUA, am vorbit despre viza pentru romani. Am vorbit despre investitorii americani in Romania, despre mentinerea procentului de 2- (din…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca discutia pe care a avut-o cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, a fost una „foarte buna”, in care a ridicat probleme precum aderarea Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), despre vize, dar si despre mentinerea a 2% din PIB de catre…

- Mihai Silvașan, bucuros dupa calificarea in semifinalele Cupei Romaniei Antrenorul principal al formației U-BT a avut doar cuvinte de lauda la adresa elevilor sai, la finalul partidei cu BCM U Argeș Pitești. Tehnicianul clujean a fost mulțumit de joc și de colaborarea excelenta dintre jucatori.…

- Constantin Budescu a recunoscut doar cu jumatate de gura ca FCSB a obtinut un rezultat bun, in urma remizei, scor 1-1, cu CFR, pe Arena Nationala. In discursul avut la finalul partidei, mijlocasul a recunoscut ca absentele lui Denis Alibec si Harlem Gnohere s-au simtit. Florin Tanase…

- Marcel Birsan, centralul partidei FCSB - CFR Cluj, a avut parte de o misiune dificila in prima repriza a meciului de pe Arena Nationala. Prima faza controversata a meciului a avut loc in minutul 20, atunci cand Sebastian Mailat i-a aplicat un cot direct in figura lui Romario Benzar. La un…

- Ovidiu Raețchi, președintele Comisiei de Aparare a PNL, atrage atenția ca modificarea legislației in privința ordinului de protecție și prevenirea violenței in familie risca sa nu aduca nicio imbunatațire, daca Poliția nu este ajutata, in mod real, cu posturi și fonduri.Citeste si: Un jurnalist…

- Dupa victoria senzaționala de sambata trecuta, cu Brest, vicecampioana Franței, 16-15, SCM Craiova a obținut joi seara, in sala proprie, inca un succes. Oltencele pregatite de Bogdan Burcea au intalnit, de aceasta data, o alta echipa din Oltenia, HCM Rm. Valcea. ...

- Deși mai sunt 11 zile pana la Derby de Romania, dinamoviștii au intrat deja in febra intalnirii cu marea rivala. Roș-albii vand zilnic, intre 09:00 și 20:00, bilete pentru urmatoarele doua meciuri din campionat, cu Chiajna și FCSB, iar fanii vor avea parte de o noua surpriza azi: Ionuț Nedelcearu și…

- Un moment foarte interesant s-a petrecut sambata seara, in minutul 72 al partidei Gaz Metan - FCSB. La scorul de 2-0 pentru vicecampioana Romaniei, Nicolae Dica a decis sa il scoata de pe teren pe Florin Tanase si sa il introduca pe Cristi Tanase. Decarul, cel care a purtat banderola de capitan…

- Antrenorul formatiei Astra Giurgiu, Edward Iordanescu, a declarat, vineri, dupa remiza obtinuta pe terenul Viitorului, scor 1-1, ca jucatorii sai au controlat jocul in prima repriza si a pus caderea avuta in partea secunda pe seama meciurilor putine disputate in intersezon. "N-ar fi drept…

- Mijlocasul Gabriel Torje a marturisit, vineri, in ziua in care a revenit la Dinamo, ca i-a fost dor de fanii echipei din Soseaua Stefan cel Mare si a precizat ca asteapta cu nerabdare derby-ul cu FCSB. "Mi-a fost dor de casa. Astazi, am semnat oficial si m-am intors acasa. Stiam ca o voi…

- Iuliu Mureșan, increzator in șansele CFR-ului de a lua titlul Președintele clujenilor spera la o noua sarbatoare in Gruia, dar Dan Petrescu vede șanse mai mari anul viitor. Dupa seria de șase victorii în meciurile amicale și parcursul bun din campionat, Iuliu Mureșan spera ca în toamna…

- Consiliul Național al Audiovizualului a somat TVR pentru o ediție a emisiunii „Romania 9” pentru lipsa de echilibru intr-o dezbatere ce a avut ca tema Familia tradiționala versus familia moderna.

- FCSB i-a adus in aceasta iarna pe Cristi Tanase și Valerica Gaman. Primul a mai jucat o buna perioada la formația roș-albastra. Gigi Becali a mai incercat sa dea o lovitura. Adi Popa a fost la un pas sa revina la FCSB și chiar a purtat discuții cu Gigi Becali inainte de a ajunge la Al Taawon, in Arabia…

- Premierul a nuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. "Inca de luni seara, am transmis Serviciului de Paza și Protecție ca nu vreau sa beneficiez de protecție. Ințeleg ca toți miniștrii au aceasta opțiune și am comunicat deja acest lucru.…

- Gigi Becali i-a crescut prețul lui Nița! Cat va incasa FCSB. ”Sunt de acord cu suma”. Portarul Florin Nița, in varsta de 31 de ani, va pleca la Sparta Praga, unde va fi coechipier cu Nicolae Stanciu. Gigi Becali și impresarul Anamaria Prodan au dat ultimele detalii despre tranzacție. „Nu mai vreau…

- Mihai Fifor, ministrul care a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor pentru functia de ministru al Apararii Nationale, are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un submarin produs intr-un santier romanesc. Ministrul propus pentru Aparare a declarat in cadrul audierilor…

- In urma cu 10 ani, clujenii bifau o performanța istorica in L1, primul "11" exclusiv din straini. Acum și-au schimbat strategia și au transferat aproape numai jucatori autohtoni. Strainii nu mai fac legea in Gruia. In actualul sezon, oficialii liderului au obținut semnatura puștilor Manea, Mailat, Costache,…

- Cristi Tanase a imbracat pentru prima data de la revenire tricoul celor de la FCSB in victoria cu Jiangsu Suning, scor 3-1, preluand și banderola de capitan de la Florin Tanase. Cristi Tanase a fost introdus de Nicolae Dica in minutul 64 al partidei, in locul capitanului de drept al formației, Florin…

- Astazi am sa incerc sa fac o analiza, pe cat sunt eu in stare, a unui articol dintr-o lege care ne poate privi pe toti la un moment dat. Pentru ca nu cred ca e cineva care nu a suferit in Romania vreodata vreun furt, vreo agresiune fizica, verbala sau de alta natura. Este vorba despre asa-numita "legitima…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției propus in Guvernul Dancila, iși continua mandatul inceput in Guvernul Grindeanu și apoi din Guvernul Tudose. A fost judecator al Curții Constituționale, este de profesie procuror și este ministru independent, susținut atat de cei de la ALDE cat și de cei de la PSD.…

- Dan Petrescu: "Daca nu ar fi vrut sa mearga la Steaua, si eu l-as fi dorit pe Cristi Tanase.” Antrenorul liderului a declarat ca ar fi vrut sa aiba in lot un fotbalist de valoarea fostului decar al naționalei. Deși CFR s-a întarit serios în aceasta iarna, Dan Petrescu își dorește…

- FCSB a pierdut cu 3-2 primul amical din cantonamentul pe care il desfasoara in Spania, partida cu Admira Wacker, locul 4 in prima liga austriaca. Vicecampioana Romaniei a avut o prima repriza dezastruoasa, prima repriza in care defensiva a fost depasita de atacurile austriecilor aproape la fiecare…

- FCSB - Admira Wacker 2-3 Teixeira, Budescu (pen) / Grozurek 2, Schmidt FCSB: Fl. Nita - Enache, Larie, Planic, Momcilovic, - L. Filip, Nedelcu - D. Man, Fl. Tanase, Fl. Coman - Alibec Au mai intrat: Benzar, Teixeira, Budescu, Gnohere, J. Morais, Pintilii, O. Popescu, Gaman …

- FCSB joaca astazi, de la ora 17:00, un amical impotriva austriecilor de la Admira Wacker. Partida nu este la TV și poate fi urmarita in format liveSCORE cu VIDEO pe GSP.ro. liveSCORE de la 17:00 // FCSB - Admira Echipa de start: FCSB: Nița - Enache, Planic, Larie, Momcilovic - Nedelcu, Filip - D.…

- CSM Bucuresti reia asaltul in Liga Campionilor la handbal feminin cu o partida care face toti banii, in compania echipei maghiare Gyor. Jocul va avea loc vineri, de la ora 20:30 (Digi Sport, Telekom Sport), in Sala Polivalenta. Jocul se va disputa cu casa inchisa, bilete fiind vandute cu mult timp…

- In ediția de marți, 16 ianuarie, incepand cu orele 11,00, senatorul PSD, fost ministru al Apararii, va face dezvaluiri despre ultima ședința a CExN, unde s-a tranșat disputa dintre liderul PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose. Emisiunea in care va fi invitat ADRIAN ȚUȚUIANU va fi…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, a declarat, intr-un interviu acordat ziare.com, ca social democrații au acceptat discursul paranoic al oamenilor din jurul lui Liviu Dragnea, ceea ce a dus la izolarea partidului pe termen lung.“Depinde foarte mult de oamenii…

- Este mai mult decat un meci, jucandu-se o dubla mansa importanta pentru doua tari, dar si pentru doua echipe care doresc sa intre in lumea buna a rugby-ului european. Sambata, 13 ianuarie, la Batumi, pe Rugby Arena, campioana en-titre a Romaniei, Timisoara Saracens, va disputa prima manșa a „dublei”…

- Premierul Mihai Tudose si ministrul Apararii au declarat ca acest contract va duce la relansarea industriei de aparare romanesti. "Faptul ca ultimele sase de anul acesta, nu ultimele sase din cele 227, vor fi produse in Romania si Romania va deveni din nou producator printr-o entitate de…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Mizam pe confruntari din primele doua divizii engleze, pariurile cele mai simple și logice fiind, ca de obicei, in atenția noastra. Un succes destul de solid al echipei Chelsea, acasa, cu Brighton, precum și golurile, doua sau mai multe, marcate in partidele Watford…

- Ziua de Craciun este una dintre putinele zile din an cand Ciprian Deac (31 de ani) nu merge la sala de forta. Mijlocasul CFR-ului spune ca nu se va abtine nici de la sarmale sau cozonaci, chiar daca stie ca acestea il vor face sa ia in greutate. ”Mananc si eu de toate. Nu pot sa zic ca am…

- Romania este cel mai relevant exemplu din Europa Centrala și de Est, prin angajamentul aratat SUA in ceea ce privește securitatea transatlantica, sprijinind politica americana in acest sens. Ministrul Laufer a precizat, in context ca: "suntem cea mai pro americana țara din Uniunea Europeana și susținem…