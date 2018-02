Stiri pe aceeasi tema

- Puterea si opozitia s-au contrat, luni, in plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea raportului comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din anul 2009, opozitia acuzand ca este vorba de ”o razbunare”, in timp ce puterea a sustinut ca a fost incalcata legea. Deputatul PNL Cezar Preda a…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul „prin falsurile” pe care le introduce in opinia publica.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul „prin falsurile" pe care le introduce in opinia publica. El a sustinut ca, in 2009, Mircea Geoana…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul prin falsurile pe care le introduce in opinia publica, informeaza Agerpres.Astfel de rapoarte…

- Fostul presedintele Traian Basescu le-a transmis, luni, alesilor reuniti in plen, ca l-a batut Mircea Geoana „de l-a rupt, pe bune”, la alegerile din anul 2009, afirmand ca Geoana a pierdut pentru ca simte nevoia sa se spele de mai multe ori pe zi, ceea ce l-a facut sa se

- Parlamentul dezbate in sedinta comuna raportul Comisiei privind alegerile din 2009. Pe ordinea de zi a sedintei plenului reunit care ar urma sa aiba loc luni este inscris raportul Comisiei de ancheta privind organizarea alegerilor din anul 2009, dar si depunerea juramantului de catre deputatul PSD…

- Consiliul Electoral National din Venezuela a anuntat miercuri ca alegerile prezidentiale se vor desfasura pe 22 aprilie, informeaza AFP. Adunarea Constituanta, care a luat locul Parlamentului dominat de opozitie, a decretat in ianuarie ca alegerile trebuie sa aiba loc inainte de sfarsitul lui aprilie,…

- Schimbarea de 2 milioane de dolari afisata de Simona Halep la sosirea in Cluj ProSport a anuntat in exclusivitate, inainte de Australian Open, ca eleva lui Darren Cahill s-a inteles cu gigantul Nike, dar negocierile s-au prelungit. Dupa ce a scris pe pagina sa de facebook ca poarta discutii cu…

- Ilie Nastase vine la Cluj, dar urmareste meciul de Fed Cup la televizor Fost capitan nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Ilie Nastase nu se va afla in sala din Cluj-Napoca la meciul cu Canada, programat intre 10 si 11 februarie. Suspendat în aprilie 2017 pentru scandalul provocat…

- Curtea Suprema din Rusia a respins apelul opozantului Aleksei Navalnii de a i se permite sa candideze la alegerile prezidentiale, a precizat vineri instanta. Autoritatile electorale din Rusia stabilisera anterior ca Navalnii nu poate candida la scrutinul din luna martie din cauza unei condamnari…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a declarat marti seara ca în 2009 a devenit presedinte al României în urma unor alegeri validate de Curtea Constitutionala, afirmând ca raportul Comisiei parlamentare de control pe aceasta chestiune este o "prostie".…

- Concluzia raportului final al Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 este ca au fost actiuni concertate de schimbare a sefilor de prefecturi si de deconcentrate din teritoriu cu intentia de modificare a rezultatului votului, dar, neavand buletinele de vot, nu se…

- In articolul anterior am argumentat ca, in actuala forma, mișcarile de strada nu par capabile sa produca o inversare a opțiunilor de vot din Romania. In acest articol vom vorbi și despre slabiciunile Opoziției parlamentare. Citiți și: Alegerile anticipate și vocea strazii Temele OpozițieiConform…

- Partidele politice sunt așteptate la Cotroceni pentru consultarile cu președintele Klaus Iohannis in vedere desemnarii premierului. Coaliția PSD-ALDE este prima care se va intalni cu șeful statului. Președintele Klaus Iohannis a stabilit programul consultarilor cu partidele politice imediat dupa ce…

- Solutia opozitiei la criza politica actuala – alegerile anticipate, o idee avansata atat de liberali, cat si de liderul USR. Coaliția a fost ironizata pe Facebook de președintele PMP, Traian Basescu. „Cred ca Iohannis are toata indreptatirea si, de ce nu, si obligatia politica sa incerce si o nominalizare…

- Scenariile politice, dupa demisia lui Tudose. In acest moment, PSD urmeaza sa iși stabileasca urmatoarea propunere de premier , a treia, dupa Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, iar președintele Klaus Iohannis este așteptat sa anunțe daca accepta aceasta propunere sau va numi un alt premier, Constituția…

- Dan Barna: USR cere alegeri anticipate Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate 'careia sa-i pese de guvernarea Romaniei'. 'De un an de zile PSD isi bate joc de cetatenii…

- Emotii mari pentru fostul presedinte, Traian Basescu! Comisia parlamentara de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009 se va reuni in sedinta pe 23 ianuarie, pentru a adopta raportul final. Citeste si: Solicitare SOC in plenul CSM: Un membru vrea lista cu magistratii acoperiti…

- Curtea Suprema a Rusiei a respins sambata apelul inaintat de liderul opozitiei ruse Alexei Navalnii impotriva deciziei Comisiei electorale centrale a tarii care i-a interzis candidatura la alegerile prezidentiale ce vor avea loc pe 18 martie 2018, transmite Agerpres.

- Pentru al patrulea mandat de conducere a lui Vladimir Putin, sunt gata sa-l susțina șase partide. Reprezentanții formațiunii Duma și a celor neparlamentare se pregatesc sa intre in grupul de inițiativa cu privire la numirea lui Putin, scrie tvrain.ru.

- Ultimele doua legi ale justitiei – Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind functionarea CSM – se afla, miercuri, la vot final in Senat, dupa ce au primit raport de admitere in Comisia speciala condusa de Florin Iordache. Cu o zi in urma, a fost adoptata de Senat Legea…

- „USR propune amanarea celor doua legi cu un termen de doua saptamani, chiar si in ianuarie sau sesiunea urmatoare, pentru a le oferi romanilor sarbatori linistite", a precizat senatorul USR, George Marussi, potrivit Mediafax. Plenul Senatului a respins propunerea USR. La randul sau,…

- Senatorul PMP, Traian Basescu, a anunțat miercuri ca grupul parlamentar al formațiunii nu va fi prezent la lucrarile plenului Senatului unde se dezbat și voteaza cele doua legi ale Justiției, legea 304/2004 privind organizarea judiciara și Legea 317/2004 privind funcționarea CSM. In prealabil, Basescu…

- Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor se afla in dezbatere, marti, in plenul Senatului, care este for decizional pe aceasta lege. Cu o zi in urma, Comisia Iordache a adus mai multe modificari proiectului, fata de forma adoptata de Camera Deputatilor, unul dintre amendamente…

- 10:25 – Senatorilor li se prezinta raportul comisiilor, in legatura cu legile justiției, care vor fi discutate astazi. Rapoartele au fost intocmite de social democrați in cursul nopții trecute. 10:30 – Opoziția protesteaza, argumentand ca se incalca grav Regulamentul Senatului, care prevede…

- Senatorul PNL Mario Oprea a cerut scoaterea de pe ordinea de zi a sedintei Senatului a primelor doua puncte, respectiv modificarea legilor 303 si 304, invocand o prevedere a Regulamentului Senatului potrivit careia raportul comisiei de specialitate se difuzeaza si se transmite senatorilor cu trei…

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, supranumit 'Mitraliera', recidiveaza” Dupa ce, la inceputul acestui an a spus ca oamenii legii ar trebui sa puna tunurile cu apa pe protestatarii care manifestau impotriva OUG 13, parlamentarul iese din nou la rampa. Desi s-a autpsuspendat cateva luni din PSD, Radulescu…

- Atat Puterea cat și Opoziția și-au jucat majoritatea carților. Singurul care nu și-a aratat inca mana este președintele Iohannis. De cand au inceput demonstrațiile impotriva lui Traian Basescu (pe atunci „port-stindardul” luptei anti-corupție) ni s-a spus la fiecare cateva luni ca ACUM este…

- Traian Basescu vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din Republica Moldova in 2018. Avocatul fostul președinte al Romaniei a spus ca Basescu ar putea candida, daca iși va redobandi cetațenia molodveneasca, scrie presa din Republica Moldova. „Din cate știu, domnul Basescu iși dorește sa candideze…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, președinte de onoare al Partidului Unitații Naționale, ar intenționa sa candideze la alegerile parlamentare din R. Moldova. Totuși, decizia lui Basescu va depinde de hotararea instanței de fond care examineaza legalitatea decretului emis de președintele…

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, lanseaza acuzatii dure si sustine ca PSD si ALDE, alaturi de UDMR au blocat Opozitia si au reusit, astfel, sa fure votul romanilor. "De astazi, PSD&ALDE&UDMR ne arata ca Parlamentul este organul suprem reprezentativ al lui Dragnea&Tariceanu…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a revenit, marti, asupra unui amendament adoptat anterior care prevedea ca efectuarea "in continuare" a urmaririi penale a magistratilor se poate dispune numai dupa incuviintarea Sectiei pentru judecatori sau procurori din CSM si l-a respins. Textul…

- „Opozitia, in frunte cu Monica Macovei, care a predat justitia in mainile lui Traian Basescu, tipa ca PSD-ALDE vor sa afecteze independenta justitiei, sa o subjuge politic. Cand, de fapt, coalitia de guvernare doreste exact invers, sa scoata justitia de sub control politic, sa nu o mai lase la mana…

- Nicolas Maduro a facut anuntul dupa incheierea alegerilor pentru primariile din 300 de orase ale tarii. Alegerile locale din Venezuela au fost boicotate de trei partide de opozitie, care au declarat ca scrutinul este "un exercitiu de dictatura".Maduro a afirmand ca partidele de opozitie…

- Coalitia PSD-ALDE a luat oficial o decizie care ia prin surprindere opozitia si protestatarii din strada. Asa cum STIRIPESURSE.RO scria, citand surse din cadrul Coalitiei, s-a decis mutarea votului final pe prima lege din pachetul legulor justitiei (303/2004 - statutul judecatorilor si procurorilor)…

- Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 29 noiembrie, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Comisiei Electorale Centrale (CEC) pentru anul 2016. Misiunea de audit asupra situațiilor financiare consolidate ale CEC aferente exercițiului bugetar…

- Deși a intrat in minutul 76, francezul Harlem Gnohere a marcat contra celor de la Juventus București, in victoria celor de la FCSB, 4-0. Astazi, varful de 29 de ani a ținut sa ii ironizeze pe adversarii de duminica seara. Acesta a postat pe Instagram Stories o fotografie cu el și emblema echipei de…

- Reprezentanti ai opozitiei, printre care presedintele PNL Ludovic Orban, vicepresedintele aceluiasi partid, Ciprian Ciucu, si fostul sef al statului, Traian Basescu, au comentat pe profilurile lor de Facebook cu privire la imbrancelile dintre jandarmi si manifestanti desfasurate in Piata Victoriei.…

- Potrivit imaginilor difuzate de televiziunea de stat, șeful statului cubanez, 86 de ani, a votat intr-o secție din apropierea reședinței sale din vestul Havanei, iar apoi a discutat cu elevi care monitorizeaza in mod tradițional alegerile și cu locuitori ai capitalei.Opoziția ilegala nu…

- Pana la inchiderea celor 307 sectii de votare, la ora 21.00, au mers la urne 110.500 de alegatori, adica 17,5% din numarul cetatenilor cu drept de vot. Cu aceasta ocazie, Traian Basescu l-a ironizat pe Igor Dodon, președintele Moldovei. ”Domnul Presedinte Dodon a ratat lamentabil!…

- Traian Basescu reactioneaza la rezultatele referendumului din Chisinau, unde a esuat tentativa de demitere a primarului Chirtoaca dupa ce s-au prezentat la urne doar 17% dintre algatori. Fostul presedinte al Romaniei il ironizeaza pe presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon."Domnul Presedinte…

- De ce GIO (grup infractional organizat) Teleorman a fost incriminat abia acum este o intrebare legitima, fiind vorba despre o activitate infractionala care, potrivit procurorilor, dureaza din 2001 si a produs prejudicii uriase statului roman. A fost protejat? Si daca da, cine l-a protejat?…

- „Raportul MCV se poate aprecia din mai multe perspective. Acei pasi care sunt pozitivi si apreciati si acele realizari sunt la fel de importante ca si criticile si avertismentele la care coalitia majoritara si Guvernul trebuie sa fie foarte atenti. Dar nu trebuie sa lasam impresia ca s-a intamplat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca raportul MCV pentru România reprezinta un semnal de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont, iar daca actiunile Guvernului si Parlamentului vor continua, tara va face pasi înapoi în ceea ce priveste functionarea sistemului…

- Iohannis, dupa raportul MCV: E un serios semnal de alarma de care coalitia trebuie sa tina cont Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, legat de raportul MCV pentru Romania, ca acesta reprezinta un semnl de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont, iar daca actiunile…

- "Daca acțiunile Guvernului și Parlamentului Romaniei cu privire la procesul de modificare a Legilor Justiției vor continua in aceeași direcție ca și pana acum, Romania va face pași inapoi in ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar și lupta impotriva

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare si Verificare in domeniul justitiei si luptei impotriva coruptiei (MCV) reprezinta un serios semnal de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont.

- Președintele Klaus Iohannis considera ca raportul Comisiei Europene privind MCV in domeniul justiției reprezinta un serios semnal de alarma de care coaliția de guvernare trebuie sa țina cont, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. AGERPRES/(AS — autor: Florentina Peia,…