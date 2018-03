Stiri pe aceeasi tema

- Pentru rețeta zilei, va recomandam un desert care poate face orice zi de duminica mai dulce. Este perfecta pentru un moment de rasfaț in singuratate sau pentru adunari cu prieteni sau familie.

- Agentia de presa rusa Interfax precizeaza ca este vorba de Mikhail Putin, fiul unui var de-al lui Vladimir Putin. Incepand din 2008, Mikhail Putin este membru in consiliul director al companiei de asigurari Sogaz, principalul furnizor de servicii de asigurari pentru grupul Gazprom. Purtatorul de cuvant…

- Condițiile meteorologice defavorabile genereaza probleme in trafic. Restricții au fost impuse pe mai multe tronsoane de drum iar in mai multe județe, circulația se desfașoara in condiții de iara din cauza lapoviței. Ploaia inghețata a provocat probleme și in Capitala iar decolarile de pe aeroportul…

- Ziua Pi devine înconjurata de mister cuantic începând de azi, când vedem ca marii fizicieni ai secolelor 20 si 21, Albert Einstein si Stephen Hawking par sa fie legati prin fire nevazute de un destin comun.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi sa intervina pentru salvarea unei persoane care a cazut in Dunare de pe podul Sf. Maria din Cernavoda. La fata locului se deplaseaza pompierii Detasamentului Cernavoda si in sprijin…

- Compania Naționala de Investiții a publicat astazi primele fotografii cu viitorul stadion al Stelei, care se afla in programul pentru EURO 2020. Imediat, susținatorii echipei lui Becali au remarcat faptul ca viitoarea arena din Ghencea seamana izbitor cu stema FCSB. Cațiva dintre cititorii GSP. ...

- Vremea va fi deosebit de calda, duminica, iar soarele stralucește pe cer in cea mai mare parte a zilei. Insa de luni revin ploile si temperaturile incep sa scada. Astfel, in acest sfarsit de saptamana, mercurul din termometre ajunge pana la 10 grade in nord-vest si in centru si 20 de grade in Lunca…

- Astazi s-au disputat meciuri din turul I al turneului de la Indian Wells, iar Serena Williams și Victoria Azarenka au revenit pe teren, disputand primele meciuri oficiale din acest an. Serena Willams, 36 de ani și caștigatoarea a 23 de turnee de Grand Slam, a revenit dupa ce a nascut și s-a impus in…

- In fiecare an, pe 8 martie, in intreaga lume se celebreaza Ziua Internationala a Femeii, sarbatoare oficializata de Organizatia Natiunilor Unite ONU . Marcarea acestei zile reprezinta, potrivit ONU, un prilej pentru a reflecta asupra progreselor realizate, pentru a apela la schimbare si a sarbatori…

- Ieri, 4 martie 2018, politistii de investigatii criminale din Cugir au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata un tanar de 24 de ani, din Cugir, care este cercetat pentru mai multe fapte de distrugere, amenințare, violare de domiciliu si tulburarea ordinii si linistii publice. Se…

- Trezirea la viata Prin puntea curcubeului deschis descoperi infinitul. Ca pe o comoara, in tine am ascuns, prin impletirea numelui nostru, aroma inocentei, acorduri intre corzi si vibratii, mirari, intrebari, chemari si taceri din linistea inimii, adanci inspiratii si zambetul fiecarei expiratii, ziua…

- Ion Creanga (n. 1 martie 1837, Humulești; d. 31 decembrie 1889, Iași) a fost un scriitor roman. Recunoscut datorita maiestriei basmelor, poveștilor și povestirilor sale, Ion Creanga este considerat a fi unul dintre clasicii literaturii romane mai ales datorita operei sale autobiografice Amintiri din…

- HOROSCOP 2 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Bucura-te din plin de aceasta zi, pentru ca vine la pachet cu o multime de motive de fericire! Cele mai deosebite momente le poti trai in relatie cu persoana iubita, care te aseaza pe un piedestal de unde te simti important, rasfatat mai mult…

- Artista de muzica populara Claudia Zamfir, sarcina cu probleme. Una dintre fetițe a murit la naștere, cealalta a fost declarata nevazatoare. Cantareața a vorbit pentru prima oara despre drama traita in urma cu cațiva ani. In urma cu 11 ani, Claudia Zamfir a ramas insarcinata cu gemeni, dar sarcina nu…

- Pentru o corecta și completa informare a opiniei publice in privința evoluției producției de energie electrica din surse eoliene, Asociația Romana pentru Energie Eoliana face urmatoarele precizari: ”Pe parcursul zilei de luni, 26.02.2018, producția de energie din surse eoliene a crescut substanțial,…

- Departamentul pentru antichitati din provincia irakiana Babilon a descoperit in ultimele zile zeci de artefacte scoase la lumina datorita ploilor torentiale care s-au abatut asupra sitului Borsippa, din...

- Autor: ANDO [-Referitor la situatia de la DNA, am sa va spun ce am ffacut in Japonia...] Galerie: View the full image Raportul lui Toader View the full image Raportul lui Toader Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei Tags: Tudorel Toader

- Azi e ziua decisiva in Liga 1, urmand sa se stabileasca ultimele doua echipe calificate in play-off. Dinamo, Poli Iași și Viitorul se lupta pentru doua locuri, iar tensiunea dintre cele 3 combatante e din ce in ce mai mare. Poli Iași, formație care s-ar califica in play-off daca o invinge pe Viitorul,…

- „Cred ca lucrurile astea care sunt mai putin pe obiectivul meu nu sunt de discutat. Eu sunt aici din punctul de vedere al tehnicianului, incerc sa vorbesc de fotbal, unde am gresit, care sunt problemele ...

- Thierry Henry, fostul internațional francez, in prezent analist la Sky Sports, a explicat gluma legata de Neymar: "Daca am vrea sa nu mai fim in umbra lui Messi, toți ar trebui sa ne retragem" Zilele trecute, Thierry Henry a facut o gluma transformata intr-un scandal decupata din context. ...

- GRESEALA… Un medic ginecolog din Vaslui a lipit, la inceputul acestei luni, programul cabinetului la care lucreaza. Toate zilele din saptamana, cu exceptia duminicii, sunt insiruite, una dupa alta, cu datele exacte din saptamana si intervalul orar in cadrul caruia este deschis cabinetul. N-a fost insa…

- RUSINICA… Comisarul sef al Garzii de Mediu a fost prins in ofsaid de un cititor al ziarului Vremea Noua. Acesta l-a surprins, zilele trecute, in timp ce a parcat masina institutiei pe straduta ingusta din fata Liceului “Mihail Kogalniceanu”, blocand, astfel, circulatia. Chiar daca a lasat-o pe avarii…

- Sute de oameni au raspuns apelului Fundației Mereu Aproape și au adus pantofi roșii pe treptele Muzeului National de Istorie a Romaniei pentru a marca lupta impotriva violenței. Pentru mii de femei din Romania, Valentine's Day a fost inca o zi in care au fost abuzate fizic și psihic…

- Sosete din lana de oaie si pentru batranii din Centrul rezidential pentru persoanele varstnice de la Talpa in Social / Petre Daea, ministrul Agriculturii, i-a vizitat, in ajun de Boboteaza, pe cei 39 de batrani din centrul de la Cervenia si pe cei 40 de batrani din centrul de la Furculesti,…

- Toți cei care pornesc pe calea antreprenoriatului online au adesea probleme in ceea ce privește organizarea, dar și in privința productivitații. Pentru ca ne dorim sa va oferim cele mai bune sfaturi in aceasta privința, l-am rugat pe Alexandru Jurca, expert business online, sa ne povesteasca puțin din…

- LOVE… Vasluiul se pregateste de Valentine’s Day. Primul pas: panoul publicitar din centrul orasului reda in aceasta perioada, pe langa reclamele la diferite produse si servicii, si o…cerere in casatorie. Nu e reala, ci fictiva, pentru ca scopul ei este de a oferi celor interesati o noua idee despre…

- Inca un divorț neasteptat in showbizul autohton. Un indragit interpret de muzica populara si sotia sa s-au despartit. Aurel Tamaș și soția sa au divortat dupa 20 de ani de relatie, potrivit antena3.ro. Acest divort a venit ca un soc si a surprins pe toata lumea. Cantarețul de muzica populara și partenera…

- Sfantul Mucenic Nichifor a trait in secolul al III-lea, fiind prieten cu preotul creștin Sapriciu. Dintr-o pricina oarecare, cei doi se cearta nemaidorind sa iși vorbeasca, Dupa o vreme, cu sufletul greu, Nichifor trimite cațiva prieteni la Sapriciu, pentru a-i transmite ca-și cere iertare.

- Gigel ii spune mamei: Mama … Gigel ii spune mamei: – Mama, ieri dupa ce-ai plecat de-acasa, a venit o tanti blonda si frumoasa si s-a dus cu tata in camera si… Mama-sa il intrerupe: – Stii ce!? sa repeti asta ca uite tocmai vine taica-tu acasa! Intra acasa tatal, mama ii…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura presedintia rotativa a Consiului UE, a facut ironii pe seama „modelului romanesc“, afirmand ca nu are cu cine lucra la Bucuresti, pentru ca oficialii romani ajung in „cateva luni la arest, unul cate unul“.

- Pepe si sotia lui, Raluca, au pus pe picioare o afacere inspirata chiar de bruneta. Artistul si sotia sa au deschis in toamna o gradinita, la care el si partenera lui au muncit din greu timp de mai multe luni. A

- Sarbatoritii zilei de miercuri, 31 ianuarie, sunt Gheorghe Dragan, primarul din Lunca Corbului, si dr. Teodor Catalin Constantinescu, chirurg la Spitalul Judetean Arges. Din partea redactiei Universul argesean, tuturor, un sincer „La multi ani!”.

- In 1978 a intalnit-o pe Regina Mama la expozitia Societatii Britanice de Astrologie iar acesta i-a facut harta astrala, dupa care a devenit din ce in ce mai solicitat atat de membri ai Familei Regale cat si de apropiatii acestora. Cu experienta de peste 50 ani, autor de carti bestseller si…

- Caroline Wozniacki a reușit sa caștige primul trofeu de Mare Șlem, chiar in finala de la Australian Open, unde a invins-o pe Simona Halep, scor 7-6 (2), 3-6, 6-4. Dupa meci, daneza a ținut un speech pe Arena Rod Laver, s-a amuzat in repetate randuri, chiar daca a fost vizibil emoționata dupa performanța…

- Alex Dona, unul din oamenii care au creat amuzanta poveste Times New Roman inoculand spațiul virtual romanesc cu glume veritabile, va fi de intalnit și in eter, incepand cu 19 februarie. Unde altundeva decat in programul stației FM unde se simte cel mai confortabil, la Rock FM, pastorita de fostul…

- HOROSCOP BERBEC Cineva te stimuleaza sa te implici intr-o activitate noua, care merita atentie, numai ca interesul tau s-ar putea sa se stinga repede, descoperind ca roadele nu sunt chiar atat de interesante. Mai gandeste-te inainte de a investi timp si energie in aceasta directie, ca sa nu…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va juca miercuri in sferturi la Australian Open, contra cehoaicei Karolina Pliskova. Organizatorii turneului de la Melbourne au anunțat programul zilei. Partida Simona Halep - Karolina Pliskova se va juca miercuri dimineața, nu mai devreme de ora 06:00, ora Romaniei. Meciul…

- Rafael Nadal, liderul din clasamentul ATP, s-a calificat in aceasta dimineața in sferturile de finala de la Australian Open dupa victoria muncita reușita in fața talentatului argentinian Diego Schwartzman (25 de ani, 26 ATP), scor 6-3, 6-7, 6-3, 6-3, dupa 3 ore și 53 de minute de joc. ...

- Simona Halep si Ana Bogdan au aflat orele la care vor evolua, sambata, la Australian Open. Sportivele din Romania au fost programate in deschiderea zilei, atunci cand temperaturile la Melbourne sunt extrem de ridicate.

- Simona Halep, locul 1 WTA, va juca joi in turul II la Australian Open impotriva canadicenei Eugenie Bouchard, locul 112 WTA. Organizatorii au anunțat programul zilei a patra de la Australian Open 2018, iar meciul Simona Halep - Eugenie Bouchard se va disputa de la ora 10:00, ora Romaniei. Partida va…

- Pororoca, filmul care i-a adus trofeul pentru Cel mai bun actor lui Bogdan Dumitrache la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian, va fi prezentat in competiția Voices a Festivalului Internațional de Film de la Rotterdam, care va avea loc in perioada 24 ianuarie - 4 februarie. Pororoca va…

- In cursul zilei de ieri, 14 ianuarie, politistii constanteni au retinut, pentru o perioada de 24 de ore, doua persoane implicate in furtul unui autoturism de pe raza municipiului Constanta, in seara zilei de 12 ianuarie a.c.Astfel, cei doi barbati din localitatea Slobozia, judetul Ialomita, in varsta…

- Medicul Mihai Lucan a declarat, vineri, la sediul Curtii de Apel Bucuresti, unde s-a judecat contestatia procurorilor la masura controlului judiciar, ca nu este procesul sau, ci cel al medicinei romanesti.

- Cei 13.000 de turisti care sunt izolati de lume de doua zile in statiunea alpina elvetiana Zermatt din cauza caderilor abundente de zapada vor putea in curand sa ia trenul daca vor dori, au anuntat miercuri reprezentanti locali citati de AFP. "Linia de cale ferata Zermatt - Tasch va fi…

- A doua zi dupa Sfantul Ioan Botezatorul este praznuit un alt mare ascet al pustiei: Sfantul Cuvios Gheorghe Hozevitul. Nascut in Cipru, pe la jumatatea veacului VII, iși imparte averea saracilor și pleaca in Țara Sfanta, ajungand la o manastire din pustiul Hoezevie.

- Dinamo, locul 7, are nevoie de un parcurs fara greseala in 2018 pentru a prinde playoff-ul, iar antrenorul Vasile Miriuta are nevoie de intariri pentru a intra in primele sase formatii. Primul jucator care spune tare si raspicat ca vrea sa evolueze pentru "Caini" este Octavian Ronaldo Deaconu, mijlocas…

- Doar cateva zeci de ore ne despart de un weekend spectaculos din punct de vedere al cantitatii si calitatii evenimentelor sportive programate.A A Pana atunci, insa, ne multumim si cu oferta de pariere de astazi. Avem un set de confruntari interesante, mai ales ca la treaba le vom vedea pe cateva dintre…

- Cu toții ținem cont de tradițiile și obiceiurile pentru Revelion! Batranii ne-au invațat ce este bine și ce nu sa facem in noaptea dintre ani. Ei bine, de aceasta superstiție nu ai auzit vreodata.

- Fetita de 8 ani din Iasi bolnava de cancer careia parintii ii refuzau tratamentul ar trebui sa ajunga miercuri la Spitalul pentru Copii Sf. Maria. Medicii din Timisoara nu au putut sa o opereze asa ca fata va trebui sa faca tratament de chimioterapie. Fetita s-a intors sambata de la Timisoara, unde…