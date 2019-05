Stiri pe aceeasi tema

- Statisticile arata ca în România bugetele pentru publicitatea digitala ar putea ajunge la 76 milioane de euro în 2019. Conform celui mai recent raport ANCOM, sunt circa 19,3 milioane de conexiuni la internet mobil de mare viteza și 4,9 milioane conexiuni la punct fix. Astfel, milioane…

- ​Startup-ul de mașini electrice Faraday Future, controlat de omul de afaceri chinez Jia Yueting, a anunțat marți ca a obținut o finanțare de 225 de milioane de dolari de la o banca americana, pentru a putea dezvolta și scoate pe piața primele sale modele de vehicule electrice. Citește mai departe…

- in valoare de 4 milioane euro Instant Factoring anunța rezultatele primului an de activitate pe piața de factoring din Romania. In primul an de funcționare compania a acordat 1.930 de finanțari companiilor mici și microintreprinderilor din Romania, in valoare totala de 4 milioane euro. Pentru 2019,…

- O afacere cu înghetata, creata dupa model italian, face în România peste 4 milioane de euro pe an. Povestea ei a început cu cinci ani în urma când un antreprenor cu experienta în domeniu Horeca ajungea la Rimini pentru a urma un curs de gelatier.Citeste continuarea…

- ​O platforma online americana, care ajuta fermierii sa vânda legume și fructe proaspete direct catre consumatori sau restaurante, a strâns joi o investiție de 25 de milioane de dolari, potrivit TechCrunch.com. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ​Un grup de antreprenori unguri a lansat Oktogon Ventures, un fond de 20 de milioane de euro care vrea sa acorde investiții startup-urilor din 8 țari est-europene, printre care și România, a anunțat recent ediția maghiara a Forbes, citata de eu-startups.com. Citește mai departe și comenteaza…

- ​Codecool, un startup de educație IT din Budapesta, care a lansat acum 3 ani un model pentru formarea abilitaților de programare și de soft skills, va intra pe piata din România, dupa ce a primit o finantare de 3,5 milioane euro.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro.

- ​Grupul chinez Tencent urmeaza sa intre cu o investiție estimata la 150-300 de milioane de dolari în platforma americana de conținut generat de utilizatori și discuții Reddit, au declarat, marți, surse din piața, pentru site-ul TechCrunch. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....