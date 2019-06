Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de rugby juniori sub 17 ani a Clubului Sportiv Școlar din Gura Humorului a incheiat pentru al doilea an Campionatul National cu victorii pe linie. Mai mult, elevii pregatiti de antrenorul Andrei Varvaroi au castigat pentru al treilea an consecutiv titlul de campioni ai Romaniei, dupa cele de…

- Campioana a Romaniei in trei ani consecutivi pana in 2018 inclusiv, Timisoara Saracens nu a ramas doar fara trofeu, ci si fara medalie in SuperLiga in acest sezon. Jack Umaga si compania au fost invinsi dramatic de CSM Bucuresti in finala mica de la Barlad, scor 19-20, dupa ce echipa din Capitala a…

- Campioana din 2019 la volei feminin, Volei Alba Blaj, a castigat, miercuri, si Cupa Romaniei, dupa ce a invins in finala Turneului Final Four de la Alexandria, formatia CSM Targoviste, cu scorul de 3-1 potrivit news.ro.Scorul pe seturi a fost 25-19, 20-25, 25-18, 25-22. In semifinale,…

- Fabio Fognini (12 ATP, 31 de ani) a caștigat duminica turneul Masters 1000 de la Monte Carlo, reușind sa-l invinga in finala pe sarbul Dusan Lajovic (24 ATP, 28 de ani), scor 6-3, 6-4, dupa o ora și 37 de minute de joc. Fognini a confirmat in finala parcursul uluitor pe care-l avusese de-a lungul saptamanii…

- Duminica, 21 aprilie 2019, de Florii, la Bistrița s-a jucat finala Cupei Romaniei Fan Courier, meci disputat intre SCM RAMNICU VALCEA – CSM BUCURESTI. Dupa doua reprize de prelungiri, CSM București a caștigat “la mustața”, 30-29!!, jocul fiind foarte tensionat! SCM RM. VALCEA – CSM BUCURESTI 29-30 (12-14,…

- HC Zalau s-a impus in finala mica a Cupei Romaniei, disputata cu Magura Cisnadie, scor 30-24. Zalaul lui Tadici ar putea juca in Cupa EHF daca SCM Rm. Valcea și CSM București vor ajunge amandoua in grupele Cupei EHF. Finala mica a Cupei Romaniei, disputata intre HC Zalau și Magura Cisnadie, avea o…

- Week-endul trecut, la Sala Polivalenta din București a avut loc finala concursului național de robotica BRD FIRST Tech Challenge Romania, in cadrul careia echipa Colegiului Hasdeu a luptat pentru „biletul” catre campionatul mondial de robotica din Detroit, SUA. Chiar daca echipa buzoienilor, „Homosapiens”,…

- „Pe teren nu joaca bugetele", se incurajeaza Valcea, facand referire la faptul ca adversara de azi, cu un buget de 4,5 milioane de euro, depașește net echipa olteana, care dispune de aproximativ 1,3 milioane de euro! SCM Rm. Valcea - CSM București e miercuri, de la ora 21:00, pe TVR 1 și liveTEXT pe…