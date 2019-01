Stiri pe aceeasi tema

- Olivia Colman a primit premiul pentru cea mai buna actrița intr-o comedie/ intr-un musical, pentru interpretarea din lungmetrajul "The Favourite", la cea de-a 76-a editie a galei Globurilor de Aur, care are loc in noaptea de duminica spre luni, la Los Angeles, scrie Mediafax.Emily Blunt ("Mary…

- "The Kominsky Method", o serie online creata de Chuck Lorre și difuzata pe Netflix, a fost desemnata cel mai bun serial de comedie la cea de-a 76-a editie a galei Globurilor de Aur, care are loc in noaptea de duminica spre luni, la Los Angeles, scrie Mediafax.Anul acesta, la același premiu…

- Mexicanul Alfonso Cuaron a primit premiul pentru cel mai bun regizor, pentru filmul "Roma", la cea de-a 76-a editie a galei Globurilor de Aur, care are loc in noaptea de duminica spre luni, la Los Angeles, scrie Mediafax.Bradley Cooper ("A star is born"), Spike Lee ("Black KKKlansman"), Peter…

- A 76-a editie a galei Globurilor de Aur a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in orasul Los Angeles. Veteranul Michael Douglas a primit Globul de Aur pentru cel mai bun actor intr-un serial. Productia FX "The Americans" a fost premiata...

- Christian Bale a primit premiul pentru cel mai bun actor intr-o comedie, pentru rolul din lungmetrajul "Vice", la cea de-a 76-a editie a galei Globurilor de Aur, care are loc in noaptea de duminica spre luni, la Los Angeles, scrie Mediafax.Lin-Manuel Miranda ("Mary Poppins Returns"), Viggo…

- Cea 76-a ediție a galei Globurilor de Aur are loc in noaptea de duminica spre luni, la Los Angeles. Veteranul Michael Douglas este primul castigator al serii, cu Globul de Aur primit pentru cel mai bun actor intr-un film de comedie, scrie Mediafax.Actorul american Michael Douglas a primit…

- Lungmetrajul muzical "Bohemian Rhapsody", de Bryan Singer, a primit premiul pentru cel mai bun film-drama la cea de-a 76-a editie a galei Globurilor de Aur, care are loc in noaptea de duminica spre luni, la Los Angeles, scrie Mediafax.La Globul de Aur pentru cel mai bun film-drama au mai fost…

- Cea de-a 76-a editie a galei Globurilor de Aur va avea loc duminica seara, in Hollywood, Los Angeles. Prezentam mai jos zece lucruri insolite sau mai putin stiute despre prestigioasa gala, care este organizata de Asociatia presei straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA).