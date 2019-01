Stiri pe aceeasi tema

- Filme despre rasism, politica si muzica domina nominalizarile la cea 76-a editie a galei Globurilor de Aur, care va avea loc duminica seara, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, si care deschide noul sezon al marilor premii de la Hollywood, ce va culmina cu decernarea Oscarurilor.

- Drama muzicala ''A Star Is Born" se afla in competitie stransa cu filmul biografic ''Vice", comedia istorica "The Favourite" si drama itineranta "Green Book" la cea de-a 76-a editie a Globurilor de Aur, noteaza vineri AFP, potrivit Agerpres. Chiar daca pelicula ''Vice'', un film biografic in…

- Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA) a anuțat nominalizarile la cea de-a 76-a editie a Globurilor de Aur ce recompenseaza cele mai bune productii de cinema si televiziune ale anului si inaugureaza sezonul premiilor la Hollywood, transmite Agerpres.

- Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA) anunta joi nominalizarile la cea de-a 76-a editie a Globurilor de Aur ce recompenseaza cele mai bune productii de cinema si televiziune ale anului si inaugureaza sezonul premiilor la Hollywood. Golden Globes Awards deschid calea prestigioaselor premii…

- Actorii Leslie Mann, Danai Gurira, Terry Crews si Christian Slater vor anunta joi, de la Los Angeles, nominalizarile pentru gala Globurilor de Aur 2019, potrivit Asociatiei Presei Straine de la Hollywood (HFPA), scrie news.ro.HFPA a dat de inteles ca planuieste ca, in timpul conferintei de…