Globurile de Aur 2019: Lista completă a nominalizărilor Primul mare show al sezonului premiilor va avea loc in doar cateva zile și este vorba despre Globurile de Aur. Evenimentul va fi prezentat de Sandra Oh și Andy Samberg. Lista nominalizarilor la Globurile de Aur 2019 CINEMA Cel mai bun film drama: „Black Panther” „Black KKKlansman” „Bohemian Rhapsody” „If Beale Street Could Talk” „A Star Is Born” Cel mai bun film comedie: „Crazy Rich Asians” „The Favorite” „Green Book” „Mary Poppins Returns” „Vice” Cel mai bun lungmetraj animat: „Incredibles 2” „Isle of Dogs” „Mirai” „Ralph Breaks the Internet” „Spider-Man Into the Spider-Verse” Cel mai bun film… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

