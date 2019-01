Stiri pe aceeasi tema

- Mexicanul Alfonso Cuaron a primit premiul pentru cel mai bun regizor, pentru filmul "Roma", la cea de-a 76-a editie a galei Globurilor de Aur, care are loc in noaptea de duminica spre luni, la Los Angeles, scrie Mediafax.Bradley Cooper ("A star is born"), Spike Lee ("Black KKKlansman"), Peter…

- Christian Bale a primit premiul pentru cel mai bun actor intr-o comedie, pentru rolul din lungmetrajul "Vice", la cea de-a 76-a editie a galei Globurilor de Aur, care are loc in noaptea de duminica spre luni, la Los Angeles, scrie Mediafax.Lin-Manuel Miranda ("Mary Poppins Returns"), Viggo…

- Lungmetrajul muzical "Bohemian Rhapsody", de Bryan Singer, a primit premiul pentru cel mai bun film-drama la cea de-a 76-a editie a galei Globurilor de Aur, care are loc in noaptea de duminica spre luni, la Los Angeles, scrie Mediafax.La Globul de Aur pentru cel mai bun film-drama au mai fost…

- Prezentam mai jos lista completa a premiilor atribuite in cadrul celei de-a 76-a editii a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizata de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), duminica seara, la Los Angeles, potrivit agerpres.ro. CINEMATOGRAFIE: Cel mai bun film-drama:…

- Lista completa a premiilor atribuite in cadrul celei de-a 76-a editii a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizata de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), duminica seara, la Los Angeles. CINEMATOGRAFIE: Cel mai bun film-drama: ‘Bohemian Rhapsody’ Cel mai bun film – comedie/musical:…

- Drama muzicala ''A Star Is Born" se afla in competitie stransa cu filmul biografic ''Vice", comedia istorica "The Favourite" si drama itineranta "Green Book" la cea de-a 76-a editie a Globurilor de Aur, noteaza vineri AFP. Chiar daca pelicula ''Vice'', un film biografic…

- Bohemian Rhapsody, filmul care spune povestea lui Freddie Mercury, celebrul solist al trupei britanice Queen se afla printre filmele nominalizate la Globul de Aur. Și actorul Rami Malek, cel care il intruchipeaza pe Freddie este printre nominalizații la categoria cel mai bun actor.