- Drama muzicala ''A Star Is Born" si pelicula regizorului mexican Alfonso Cuaron "Roma" sunt cotate cu cele mai mari sanse la editia din 2019 a Globurilor de Aur, care inaugureaza sezonul premiilor de la Hollywood si anticipeaza mult ravnitele premii Oscar, asteptate la sfarsitul lunii februarie,…

- Drama muzicala ''A Star Is Born" se afla in competitie stransa cu filmul biografic ''Vice", comedia istorica "The Favourite" si drama itineranta "Green Book" la cea de-a 76-a editie a Globurilor de Aur, noteaza vineri AFP, potrivit Agerpres. Chiar daca pelicula ''Vice'', un film biografic in…

- Au fost anunțate nominalizarile la Globurile de Aur 2019, unele dintre cele mai ravnite premii in lumea producțiilor de cinema și a televiziunii. Care a fost surpriza la ediția cu numarul 76. Premiile Globurile de Aur 2019 sunt acordate de Asociația de presa straina de la Hollywood inca din 1944 și…

- "Vice", un film biografic in care Christian Bale interpreteaza rolul politicianului american Dick Cheney, a primit joi cele mai multe nominalizari - sase - la Globurile de Aur 2019 si este urmata in acest clasament de trei productii cu cinci nominalizari fiecare - drama muzicala "A Star Is Born", comedia…

- Pelicula romantica ''A Star is Born'', filmul cu supereroi ''Black Panther'' si productia horror ''A Quiet Place'' se afla pe lista celor mai bune zece filme ale anului 2018 data publicitatii marti de Institutul American de Film (AFI), potrivit Reuters.…