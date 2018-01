Stiri pe aceeasi tema

- "Povestea slujitoarei/ The Handmaid's Tale" a primit Globul de Aur pentru cel mai bun serial-drama, la cea de-a 75-a editie a galei, organizata duminica seara, la Los Angeles, de Asociatia presei straine de la Hollywood.

- Prezentatorul Seth Meyers a dat startul galei de decernare a Globurilor de Aur duminica seara, o ceremonie in care se asteapta ca scandalul Weinstein sa detina prim-planul, relateaza AFP. "Buna seara doamnelor si domnilor care au ramas (...) sunt ani de zile de cant oamenii albi nu au…

- Cea de-a 75-a editie a galei Globurilor de Aur va avea loc duminica, la Hollywood, Los Angeles. Prezentam mai jos 10 lucruri insolite sau mai putin stiute despre prestigioasa gala care este organizata de Asociatia presei straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA).

- Filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, cu Frances McDormand si Woody Harrelson in distributie, a fost marele castigator la gala premiilor Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA), care a avut loc vineri seara la Los Angeles.Lungmetrajul regizat de Martin McDonagh…

- Gica Hagi are de ce sa fie mandru de fiica sa. Aceasta a plecat in America, in urma cu trei ani, pentru a-și realiza visul. Recent, Kira Hagi a fost premiata in Los Angeles și a reușit sa termine cu brio Academia de Teatru și Film „New York” din L.A. Fiica lui Gica Hagi a știu tot timpul ce vrea de…

- Hollywood-ul se pregateste de o ceremonie a Globurilor de Aur, care lanseaza in mod traditional sezonul premiilor din cinema, dominata la capitolul nominalizari de productiile "The Shape of Water" si "The Post", iar la modul general de atmosfera creata in capitala mondiala a filmului de afacerea…

- Poate cea mai buna dovada a faptului ca Alexandra Dinu a reusit sa puna bazele solide ale unui nou inceput la Hollywood a fost venirea la Bucuresti a lui Adrien Brody, partenerul ei din pelicula „Bullet Head” ( Capcana mortala). O vizita facuta la invitatia ei, care a atestat succesul de care se bucura…

- Rafati este proprietarul SunLife Organics, un lant de magazine care comercializeaza sucuri naturale si care s-a extins din Malibu in alte 6 locatii din Los Angeles. Lantul are clienti fideli precum David Duchovny sau Anthony Kiedis de la Red Hot Chilli Peppers si a devenit cunoscut datorita cozilor…

- Halle Berry, Amy Poehler, Seth Rogen si Kelly Clarkson vor fi printre prezentatorii celei de a 75-a editii a galei de decernare a Globurilor de Aur de la Los Angeles, informeaza vineri agentia de stiri UPI. In cadrul galei vor mai inmana premii si Kerry Washington, Gal Gadot, Darren Criss,…

- Rose McGowan, una dintre actritele care l-au acuzat pe producatorul Harvey Weinstein (65 de ani) de viol, a reactionat la intentia altor actrite, printre care si Meryl Streep (68 de ani) de a purta tinute negre la gala Globurilor de Aur, intr-un protest tacut fata de inegalitatea de gen.

- George Clooney, un star cu inima de aur cum rar s-a mai vazut, a decis sa ajute cât mai multa lume pe parcursul ultimilor ani. Acesta poveste a impresionat deoarece a ajutat de la oamenii strazii, Sudan, la refugiati, copii dar si pe prieteni carora le-a dat câte un milion de…

- Potrivit Departamentului de Incendii si Protectie Forestiera din California, mai multe resedinte situate in oraselul exclusivist Beverly Hills sunt amenintate de flacari. A fost necesara evacuarea vilelor unor vedete ca Paris Hilton, Beyonce sau Jennifer Aniston dupa ce suprafata de vegetatie arsa…

- Filmul "The Shape of Water" domina nominalizarile pentru Globurile de Aur 2018, cu nu mai putin de sapte nominalizari, urmate de "The Post" si "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", cu cate sase. Miniserialul de televiziune "Big Little Lies" a obtinut de asemenea cele mai multe nominalizari…

- In competitia pentru cel mai bun film la Globurile de Aur 2018 sunt inscrise productiile “Dunkirk”, regizor Christopher Nolan, si “The shape of water” – Guillermo del Toro. Luni, au fost anuntate nominalizarile pentru aceste premii, organizate de catre Asociatia presei straine de la Hollywood (HFPA).…

- S-au anunțat nominalizarile pentru Globurile de Aur 2018! “The Shape of Water” domina nominalizarile pentru Globurile de Aur 2018 cu șapte nominalizari, urmate de “The Post” și “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, cu cate șase. Miniserialul de televiziune “Big Little Lies” a obținut și el șase…

- LISTA COMPLETA A FILMELOR NOMINAIZATE LA GLOBURILE DE AUR 2018: Cel mai bun film categoria drama: "Call Me By Your Name", "Dunkirk", "The Post", "Shape of Water", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", potrivit Agerpres. Cel mai bun film categoria musical sau comedie: "The Disaster Artist", "Get…

- Filmul "The Shape of Water" domina nominalizarile pentru Globurile de Aur 2018, cu nu mai puțin de șapte nominalizari, urmate de "The Post" și "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", cu cate șase. Miniserialul de televiziune "Big Little Lies" a obținut…

- Filmul "Shape of Water", regizat de Guillermo del Toro, domina nominalizarile la ediția din 2018 a Globurilor de Aur cu nu mai puțin de șapte nominalizari, relateaza AFP. La ediția din acest an categoriile dedicate actorilor sunt pline de vedete de prim-plan, dintre care multe sunt deja…

- Filmul "Shape of Water", regizat de Guillermo del Toro, domina nominalizarile la ediția din 2018 a Globurilor de Aur, cu nu mai puțin de șapte nominalizari, relateaza AFP. La categoria cel mai bun film de drama au fost nominalizate filmele "Call Me By Your Name",…

- Un star american care a jucat in serialul "Partridge Family", a murit, dupa ce saptamana trecuta, el a ajuns de urgenta la spital. Din cauza problemelor de sanatate, el nu mai putea sa cante la chitara, astfel ca spectacolele si le-a anulat de mult timp.

- Seriale de comedie de mare succes, realizate la Hollywood, precum „Doi barbati si jumatate”, „Teoria Big Bang” sau „Mike si Molly”, poarta semnatura unei romance! Mona Garcea (42 de ani) este producatoarea acestor sitcomuri care au facut istorie in lumea televiziunii. Nascuta in Brasov, Mona aplecat…

- Actrița Catherine Zeta Jones și soțul sau, Michael Douglas, sun impreuna de 17 ani și au doi copii adolescenți, dar nimeni nu și-ar fi imaginat ca frumoasa actrița de 48 de ani este atat de apropiata de socrul sau, legendarul actor Kirk Douglas, in varsta de 100 de ani. Prezenta la Gala Legacy of Vision…

- Cantareața de origine mexicana Selena Quintanilla, asasinata in 1995, a primit vineri cu titlu postum o stea pe Walk of Fame din Hollywood, intr-o ceremonie la care au participat sora sa Suzette Quintanilla, vedeta de film Eva Longoria și primarul orașului Los Angeles, Eric Garcetti, care au celebrat…

- Brad Bufanda, de 34 de ani, celebrul pentru rolurile sale din „Veronica Mars” si „Malcolm in the Middle”, s-a sinucis. Corpul actorului ar fi fost gasit pe caldaram, langa o cladire din Los Angeles, vineri noaptea, dupa ce ar fi sarit in gol, potrivit unor surse citate de TMZ, transmite mediafax.ro.…

- Brad Bufanda, de 34 de ani, celebrul pentru rolurile sale din „Veronica Mars” si „Malcolm in the Middle”, s-a sinucis. Corpul actorului ar fi fost gasit pe caldarâm, lânga o cladire din Los Angeles, vineri noaptea, dupa ce ar fi sarit în gol, potrivit…

- Un celebru actor de Hollywood pare sAƒ fi suferit "pierderi grave de memorie", dupAƒ cum a spus-o chiar el. Frankie Muniz participa A®n emisiunea "Dancing with the stars" atunci cA¢nd a mAƒrturisit totul A®n direct, spre AYocul telespectatorilor.