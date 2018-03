Globalworth in 2017: 1,8 mld. mp in portofoliu si crestere cu 134% a veniturilor din chirii

Stiri pe aceeasi tema

- Se schimba radical regimul impozitelor pe venit si CAS Ministerul Finantelor a publicat proiectul Ordonantei de Urgenta ce stabileste regimul Declaratiei unice prin care contribuabilii din diverse categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind baza de calcul pentru…

- Ex-parlamentarul UDMR si consilier prezidential, Peter-Eckstein Kovacs, critica apropierea UDMR de coalitia PSD-ALDE si tendinta celor doua forte de a impinge Romania spre zona iliberala, pozitie adoptata deja si promovata de tari precum Polonia si Ungaria.

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca saptamana viitoare va fi una extrem de importanta pentru Liviu Dragnea și viitorul sau politic. Gușa arata ca un element cheie va fi audierea fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, in Comisia de Control a SRI, iar daca acesta va confirma prezența lui…

- Kremlinul a respins vineri acuzatii potrivit carora vrea sa se lanseze intr-o noua ”cursa a inarmarii” cu Statele Unite, la o zi dupa un discurs militarist al lui Vladimir Putin, in care a laudat noi arme nucleare ”invincibile” ale Rusiei, relateaza AFP. Presedintele rus a staruit indelung, in discursul…

- Sportivul Adrian Garcea a adus inca odata mandrie Gorjului. Ace4sta a devenit sambata dublu campion național la probele de 1500 și 3 mii de metri la competiția desfașurata la București. Dupa medaliile obținute la campionatele Balcanice de juniori și seniori de la Sofia și Istanbul, atletul a demonstrat…

- In contextul unei cresteri economice care a depasit performantele celorlalte tari din regiunea Europei Centrale si de Est (ECE), Romania a inregistrat un an 2017 foarte bun din punct de vedere al pietei imobiliare, in special pentru segmentele de birouri, investitii si terenuri.

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in ianuarie cu 77,6%, la 2.467 unitati, in timp ce piata europeana a avansat cu 8%, la un volum total de 187.811 unitati, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor…

- Ministerul de Finante asteapta ca autoritati precum Banca Nationala si Autoritatea de Supraveghere Financiara sa ia pozitie privind criptomonedele, pentru ca aceste castiguri reprezinta venituri din alte surse, sustine Alex Milcev, partener, lider al departamentului de Asistenta Fiscala, EY Romania,…

- CBRE a numit-o pe Luiza Moraru in functia de coordonator al diviziei de administrare a proprietatilor imobiliare pentru regiunea Europei Centrale si de Est, pozitie din care va indruma si superviza cei aproape 500 de consultanti ai companiei care desfasoara activitati de management de proprietati…

- Claudia Prisecaru, campioana naționala de tineret la 1500 metri și 3000 metri, a reprezentat Romania in cursa de 3000 metri a Campionatului Balcanic de sala senioare, care a avut loc la Istanbul. In proba in care a alergat sambata, 17 februarie, sportiva de la CSM Focșani 2007, pregatita de profesorul…

- La data de 15.02.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Valcea au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților PREDA VIOREL BOGDAN și NEAGU IOAN LUCIAN, pentru savarsirea infracțiunilor de constituire a…

- Selectia Nationala Eurovision are loc duminica seara, la Sighisoara Cea de-a cincea etapa preliminara si ultima a Selectiei Nationale Eurovision are loc în aceasta seara, la Sighisoara. TVR, organizatoarea concursului, promite ca vom asista la un spectacol de lumini si grafica, realizat…

- Bucureștiul a fost, in 2017, cel mai activ oraș din punct de vedere imobiliar din Romania și cu cele mai scumpe chirii, dar in Cluj-Napoca s-a inregistrat cel mai mare preț mediu de vanzare pe metrul patrat.

- Devenita, in anul 2006, primul operator regional din Romania, ca urmare a deservirii concomitente a doua județe – Cluj și Salaj, Compania de Apa Someș S.A. a inregistrat in

- Controversele despre grupul de la Visegrad, un format de cooperare dintre Polonia, Cehia, Ungaria si Slovacia s-au aprins mai cu seama din anul 2015. Exista in acest sens o naratiune despre „nucleul dur european“, care actioneaza cu scopul sustinerii valorilor europene, iar de cealalta parte „iliberalul“…

- O garsoniera din centrul Capitalei, pe care dezvoltatorul cere 45.000 de euro, are doar 24 de metri patrati utili. Cu 13 metri patrati mai putin decat prevad normele in vigoare. Legea nu e respectata nici in cazul aparamentelor cu doua camere, care ar trebui sa aiba macar 57 de metri patrati utili si…

- Luni, 12 februarie, Mega Mall se va transforma intr-un hub multicultural, in cadrul evenimentul Global Village, organizat de AIESEC. Evenimentul face parte din AIESEC International Presidents Meeting, o inițiativa globala care are in vedere un schimb de experiența intre organizațiile AIESEC din toata…

- Aceasta se va intinde pe o suprafata de 50.000 patrati in complexul Openville Timisoara si va fi cea mai inalta din Romania. La finele anului trecut, omul de afaceri avea un portofoliu de 10 cladiri de birouri, cu un total de 121.000 de metri patrati la Iasi, Timisoara si Cluj, iar anul acesta se vor…

- Claudia Prisecaru, atleta de la CSM Focșani 2007, a reușit sa caștige primele titluri de campioana a Romaniei in 2018! La Campionatul Național de atletism indoor, ale carei intreceri au avut loc la București, la Complexul Sportiv Lia Manoliu, sportiva pregatita de profesorul Cristian Orza s-a impus…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor Orban, scrie…

- Romania si Polonia sunt impotriva conditionarii fondurilor europene de situatia statului de drept si a independentei justitiei, au declarat la Bucuresti ministrii de externe din cele doua tari.

- Dezvoltatorii de spatii logistice si industriale vor livra in acest an, in Bucuresti, peste 300.000 de metri patrati, mai mult de jumatate din totalul anuntat pentru 2018. Timisoara dispare din topul oraselor cu cele mai mari livrari de spatii logistice si industriale in 2018, clasamentul fiind completat…

- Fotocredit: Automobile Bavaria Grupul Automobile Bavaria a reușit sa-și consolideze in 2017 afacerile pe care le deruleaza in Europa Centrala și de Est, inregistrand o creștere de peste 15% atunci cand vine vorba de vanzarea mașinilor noi sau rulate. Totodata, compania condusa de Michael Schmidt…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Poloniei, Adam Glapinski, a facut, intr-un interviu acordat Gazeta Prawna, o declaratie surprinzatoare, aratand ca nu este de dorit pentru Polonia sa aiba o rata de crestere similara cu cea din tara noastra. "Nu pacatuiesc spunand ca, pentru Polonia, ar fi mai bine sa…

- Romania a inregistrat anul trecut o creștere economica de 8%, dar nu toata lumea privește cu ochi buni aceasta evoluție.Citeste si: Lovitura GREA pentru un fost baron PNL: A fost condamnat DEFINITIV la ani grei de inchisoare Guvernatorul Bancii Naționale a Poloniei, Adam Glapinski,…

- Bulgaria a fost vizitata anul trecut de 8,88 de milioane de turisti straini, o crestere de 7,6% fata de 2016, cei mai multi vizitatori fiind din Grecia (1,16 milioane) si Romania (1,14 milioane), a anuntat luni Ministerul Turismului, transmit BTA, Novinite si Xinhua, informeaza AGERPRES . Pe locurile…

- Anul trecut, in Romania, P3 a livrat trei noi depozite cu un total de 65.000 de metri patrati in parcul P3 Bucharest. In cursul anului, P3 a semnat contracte de inchiriere de peste 115.000 de metri patrati. constand atat in contracte noi, cat si in reinnoiri si extinderi pentru clienti existenti,…

- Din aceasta primavara, cladirea United Business Center 1 (UBC 1) din ansamblul mixt Openville Timisoara va gazdui birourile companiei Flex Romania, divizie a unuia dintre cei mai importanti jucatori la nivel international in domeniul tehnologiei, proiectarii si productiei de echipamente. Flex Romania…

- Rectorul Universitatii din Suceava, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a preluat oficial conducerea Ministerului Educatiei, dupa ce Parlamentul a validat ieri Guvernul Dancila.Din 1990 si pana in prezent, 23 de ministri au condus fraiele Educatiei din Romania, cea mai mare dinamica a schimbarilor ...

- Conform unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, volumul investitiilor imobiliare in Romania in anul 2017 este estimat la un miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro). Valoarea reprezinta 8% din totalul consemnat in regiunea…

- Semnal de alarma de la Bruxelles. Romania va ajunge pe lista neagra alaturi de Polonia pentru ca pune in pericol independenta Justitiei. Cel putin asa sustin jurnalistii publicatiei EUObserver.

- Ion Tiriac se afla si in 2017, pentru a patra oara consecutiv, pe prima pozitie a Top 300 cei mai bogati oameni din Romania. Averea sa este estimata la 1,7-1,8 miliarde de euro, in crestere cu 7,6% fata de anul trecut. Situata intr-un complex rezidential din cartierul Baneasa, locuinta omului de afaceri…

- Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut anul trecut cu circa 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand un nou maxim istoric, in conditiile in care cea mai mare parte a cererii a venit din partea companiilor de logistica, transport si distributie, care au inchiriat…

- Este vorba despre pavilioane, terenuri imprejmuite betonate, rețele de alimentare cu apa, canalizare și energie electrica, in suprafața totala de 12.335,27 metri patrați, care urmeaza sa fie scoase din inventarul centralizat. Imobilele, dispuse atat in Municipiul București, cat și in mai multe județe…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euro-atlantic, George Ciamba, a participat marti, la Varsovia, alaturi de secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale din Ministerul Apararii Nationale, Mircea Dusa, la cea de-a saptea runda…

- Iarna a inceput cu vreme calda, iar acest lucru a adus niste economii pentru facturi. Potrivit "Infocom", cei care locuiesc in apartamente mai mici de 50 de metri patrați au achitat, pentru incalzirea din decembrie, in jur de 750 de lei, cu 23 de lei mai puțin decit in aceeasi luna a anului 2016. Cei…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o crestere de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul "Global Economic Prospects", publicat, marti, de Banca Mondiala. Banca Mondiala apreciaza ca Romania va raporta pentru 2017 o crestere…

- Segmentul de spatii logistice si industriale este pe o panta ascendenta incepind din 2015. In total, in 2017 livrarile totale au cumulat peste 327.000 de metri patrati, nivel sernsibil egal cu anul 2016, cand au fost livrati 330.000 de metri patrati. Lipsa infrastructurii, mediul fiscal mereu in…

- In primele noua luni din anul trecut au fost livrati 215.000 de metri patrati de spatii logistice si industriale, iar pana la finalul anului urmeaza sa fi livrat un total de 327.000 de metri patrati, potrivit lui Costin Banica, Head of Industrial Agency JLL Romania, care a acordat un interviu pentru…

- Evenimentul este organizat la Prut in ultima zi din anul 2017 si prima zi din 2018, care va avea loc in localitatea Falciu din judetul Vaslui, Romania. Mii de oameni sunt asteptati sa marcheze intrarea in Anul Centenarului Marii Uniri prin intinderea unui steag de 100 de metri peste Prut.

- Salariile bugetarilor din domeniul administratiei publice si sanatatii si veniturile angajatilor din domeniul activitatilor de spectacole au avut cea mai buna dinamica e evolutiilor salariilor in 2017, in timp ce evolutii sub medie s-au inregistrat in domeniile fabricarii produselor din tutun, telecomunicatiilor…

- Senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea „va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei”, Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia. „Noi nu dorim ca tara noastra sa intre in randul tarilor iliberale, cum ar fi Polonia sau Ungaria, tari pe care…

- Pe fondul unei cresteri globale record la capitolul cheltuieli militare de la incheierea Razboiul Rece, Ministerul Apararii Nationale va avea un buget asemanator procentual cu cele din SUA, Grecia, Estonia, Turcia, Letonia, Marea Britanie, Lituania sau Polonia.

- Un urias din bronz a carui silueta se profileaza pe cerul Constantei, ce imprumuta din culoarea sa schimbatoare marii, aflata la doar cativa metri distanta. Un urias contempland si creatia pusa in slujba oamenilor marii, portul si vestitele sale silozuri. Ati ghicit, este vorba despre statuia inginerului…

- Compania Globalworth, fondata in Romania de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, a anunțat ca va furniza un imprumut in valoare de 165 mil. euro companiei Griffin Premium, din care deține 67,9%, pentru ca aceasta sa cumpere trei proiecte de birouri in Polonia de la Echo Polska Properties, companie…

- Kuka Systems a inchiriat un spatiu de peste 10.000 mp in Network Industrial Park din Sibiu, proiect industrial al dezvoltatorului imobiliar Zacaria, noul spatiu de productie sustinand planurile de extindere al companiei germane. Investitorul german are in vedere o extindere in aceeasi locatie…

- Un eveniment cultural, cu o semnificatie aparte pentru zeci de elevi romani si straini, are loc week-end-ul acesta la Breaza, judet Prahova. Conceput ca un „preludiu” – asa cum este numit de catre organizatori - al Festivalului de Arte (printre putinele din Romania care imbina muzica și artele plastice…

- O parte dintre stalpii care urmeaza sa fie montati la Mina Lupeni pentru punerea in functiune a abatajului in locul unde s-a surpat un tavan, la inceputul lunii octombrie, au sosit si urmeaza sa fie montati. Anchetele deschise in urma accidentului sunt inca in desfasurare. Presedintele Sindicatului…