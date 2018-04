Stiri pe aceeasi tema

- Grupurile germane BMW și Daimler, proprietarul marcilor Mercedes și Smart, iși vor fuziona diviziile de car-sharing și stațiile de incarcare electrice, in tentativa de a concura mai eficient cu Uber sau Didi Chuxing din China, scrie Reuters . Astfel, Car2Go – compania de inchirieri de mașini a Daimler,…

- Actiunile Facebook au scazut cu peste 5% in timpul tranzactiilor de luni, dupa anuntarea de catre autoritatea pentru protectia consumatorilor a unei investigatii referitoare la modul in care compania a permis ca datele a 50 de milioane de utilizatori sa ajunga in posesia firmei de consultanta politica…

- Meteorologii romani au calculat traiectoria norului portocaliu si au stabilit unde ar putea ninge cu praf saharian, dar nu considera ca Romania va fi afectata de acest fenomen. “Este adevarat! Dinspre coasta Dalmata, partea de sud a Marii Adriatice, ar trebui sa ajunga in Europa de Sud-Est si acel…

- Alegerile din Rusia s-au derulat in general corect, pe fondul lipsei unei veritabile concurențe, spun observatorii OSCE. Rerezentanții Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa au semnalat și presiuni asupra alegatorilor.

- Pe 20 martie, la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca are loc o noua ediție RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare targ internațional de universitați din Europa de Sud-Est aduce in atenția tinerilor informații despre peste 6.000 de programe de studiu de la peste 70 de universitați din…

- Ambasada Rusiei la Londra a denuntat miercuri o actiune ”ostila”, ”inacceptabila” si ”nejustificata” a Regatului Unit fata de Rusia, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, relateaza AFP. ”Noi consideram aceasta actiune ostila,…

- In acest sfarsit de saptamana, pe 17-18 martie, la Sala Palatului din Bucuresti are loc editia cu numarul 22 RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare targ international de universitati din Europa de Sud-Est aduce in atentia vizitatorilor informatii despre peste 8.000 de programe…

- Serviciul de streaming muzical Spotify este disponibil incepand de luni si in Romania, utilizatorii putand alege din peste 35 de milioane de melodii, din repertoriul romanesc si international, se arata intr-un comunicat de presa. Potrivit comunicatului, Spotify ofera in Romania atat o versiune gratuita,…

- Se pare ca dormitul in patul puterii creeaza vise similare chiar in cazul unor personaje totalmente diferite. Dar, nu stiu cum, iata cum apare, dupa aproape o generatie, ideea asta cu „Romania lider regional in Europa de Sud-Est“.

- Pe 22 martie, la Palas Congress Hall din Iasi are loc o noua editie RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare targ de universitati din Europa de Sud-Est aduce in acelasi loc peste 50 de universitati si institutii educationale din Romania si din strainatate si scoli de limbi straine pentru…

- Cu ocazia unei conferinte organizata la Jakarta, Lagarde a apreciat ca tarile din Asia de Sud-Est se pregatesc pentru a face fata unor dobanzi mai mari in economiile avansate, in special in SUA si Europa, dar i-a avertizat pe decidenti ca trebuie sa ramana vigilenti cu privire la efectele asupra…

- De ani de zile, Rusia a cautat sa castige influenta in Europa de Sud-Est, folosindu-se de Serbia pentru a crea un zona prietenoasa pe un continent ostil. Uniunea Europeana, in sfarsit, reactioneaza. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se angajeaza intr-un turneu in sapte natiuni din…

- In aceasta primavara, in perioada 17-18 martie, la Bucuresti, are loc o noua editie RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare targ de universitati din Europa de Sud-Est aduce in acelasi loc peste 100 de universitati si institutii educationale din 18 tari, scoli de limbi straine…

- INVITATIE…Liceenii vasluieni, mai ales din clasele a XI-a si a XII-a, dar si studentii care vor sa urmeze cursurile unui masterat sunt asteptati sa participe, pe 22 martie, la Palas Congress Hall din Iasi la o noua editie RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare targ de universitati…

- OMV Petrom, cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, analizeaza toate optiunile pentru valorificarea gazelor din perimetrul Neptun din Marea Neagra, luand in calcul inclusiv exportul. Negocierile sunt insa independente de partenerul sau de afaceri in acest proiect, gigantul american…

- OMV Petrom, cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, a raportat anul trecut un profit net in crestere cu 140%, de 2,48 miliarde lei, de la 1,03 miliarde lei in anul 2016, in timp ce vanzarile au urcat cu 17%, la 19,4 miliarde lei, de la 16,6 miliarde lei, potrivit datelor preliminare…

- Gigantul american, lider in plati digitale la nivel mondial, investeste anual in 8-9 start-up-uri, iar valoarea investitiilor porneste de la 500.000 de euro si poate ajunge la 20 milioane euro. Companiile din Romania care dezvolta solutii sau servicii pentru digitalizarea industriei financiare…

- Polonia a incalcat legislatia europeana cu privire la protectia siturilor naturale prin faptul ca a dispus sa se faca taieri in Padurea Bialowieza, una dintre ultimele paduri virgine din Europa, a apreciat marti avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), relateaza AFP conform…

- Presedintele CCIRO Italia Eugen Terteleac a primit in data de 14.02.2018 imputernicirea de reprezentant general al Uniunii Camerelor de Comert Bilaterale din România in Europa.Presedintele UCCBR prof.univ.dr. Nasty Marian Vladoiu a declarat am hotarat sal imputernicim pe presedintele Eugen Tert...

- Cateva sute de persoane din diverse tari au participat, sambata seara, la Sofia, la un mars organizat in onoarea unui general bulgar care a condus o organizatie pro-nazista in anii 1930-1940. Ministrul bulgar de Externe a condamnat manifestarea, tragand un semnal de alarma asupra faptului ca nu este…

- Doua noi echipe și-au adaugat numele pe lista participantelor la EPICENTER XL Major, cea mai bine premiata competiție Epicenter de pana acum. Astfel ca lista provizorie a participantelor arata dupa cum urmeaza: Restul celor șase participante vor veni in urma susținerii unor calificari…

- SoftOne România anunța lansarea oficiala Soft1 Series 5, noua suita de aplicații de business SoftOne, care da startul unei noi ere a inovației în industria ERP. Cu o experiența de peste 25 de ani în industria de business software și o poziție de leadership incontestabil de…

- EPICENTER va susține in intervalul 27 aprilie – 5 mai o noua competiție de Dota 2, una cu un fond de premii mai mare ca la orice alta competiție marca EPICENTER de pana acum. Finala concursului va avea loc la Moscova, va alinia la start 12 echipe – din care patru o vor face pe…

- Principalele rute de influența a Chinei, la nivelul politicilor publice și al investițiilor directe in infrastructura, trec prin Europa de Est și de Sud-Est, dar nu ocolesc nici state nordice precum Norvegia.

- Gheorghe Hagi implineste luni 53 de ani, fostul fotbalist serbandu-si ziua in plin campionat. Hagi s-a nascut in 1965 in Sacele, Dobrogea, incepandu-si cariera fotbalistica la varsta de 10 ani, la echipa Farul Constanta. Aici a si debutat in Divizia A, urmand apoi o cariera fulminanta, care l-a vazut…

- A XII-a editie TaxEU Forum, cel mai important eveniment de legislatie si fiscalitate, va avea loc pe 1-2 februarie 2018 si va reuni specialisti din cele mai importante companii de consultanta fiscala. Evenimentul, organizat de Evensys, va oferi solutii pentru provocarile legislative si fiscale ale…

- Numarul pacienților romani in spitalele și clinicile din Austria s-a dublat intre 2016 și 2017, atrași fiind de tehnologia medicala moderna, de echipamente de ultima generație, de specialiști bine pregatiți și cu experiența, dar și de condițiile excelente din spitale In fiecare an, peste 40 de milioane…

- Banca Transilvania a lansat BT Pay, aplicație de tip wallet pentru cumparaturi si transfer de bani cu telefonul. Acesta devine portofel digital, schimbând experiența la cumparaturi pentru clienții BT care au card de debit sau de credit Visa sau Mastercard, dar…

- Ziua internationala a vamilor este celebrata anual, sub auspiciile Organizatiei Mondiale a Vamilor (World Customs Organization – WCO), la 26 ianuarie, data la care a avut loc, in anul 1953, sesiunea inaugurala a Consiliului de Cooperare Vamala. Ziua internationala a vamilor este marcata incepand din…

- În principial, noi ar trebui sa deținem datele care ne aparțin. Dar oare asa stau lucrurile în realitate? Cei mai multi dintre noi au avut, cel putin o data în viata, ocazia de a descarca o aplicatie pe telefonul inteligent sau pe tableta. În vreme ce descarcati un…

- Softronic din Craiova, singurul producator de rame si locomotive electrice din Europa de Sud-Est, care a pus pe roti trenul Hyperion, va lansa un nou convoi de vagoane in a doua jumatate a anului 2018.

- Otilia a lansat "Frunze", o piesa in limba romana, produsa in studioul JHaps Records, de catre Andrei Murariu (orchestratie), Stelian Savu (muzica&versuri) si Claudiu Pal (mix&master). Tema piesei este iubirea neimpartasita, iar versurile exprima sentimentul de goliciune si amaraciune dupa…

- Turneele de calificare pentru The Bucharest Major s-au încheiat și ne-au oferit lista completa de echipe participante la cea mai mare competiție Dota 2 a primaverii 2018. Acestea se vor înfrunta pentru premii totale de un milion USD și pentru 1500 puncte de calificare la The International…

- The Rezidor Hotel Group, una din cele mai importante companii hoteliere din lume, anunta constructia unui hotel Radisson Blu in cartierul ISHO din Timisoara, dezvoltat de omul de afaceri Ovidiu Sandor. Astfel, portfoliul The Rezidor Hotel Group in Romania creste la patru hoteluri, doua in curs de…

- Conducerea grupului OMV Petrom la presedintele Klaus Iohannis Strategia de dezvoltare a companiei OMV Petrom include si o crestere a gradului de internationalizare a Petrom, precum si o crestere a investitiilor începând cu anul acesta. În discutiile de la Palatul…

- Mariana Gheorghe a renuntat la mandatul de Presedinte al Directoratului si CEO al OMV Petrom, anunta compania. Potrivit unui comunicat, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. a numit-o, marti, pe Christina Verchere (46 de ani) in functia de Presedinte al Directoratului si Director General Executiv…

- Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est, printre care Romania, precum si Bulgaria, Serbia si tarile baltice Estonia, Letonia si Lituania. Este prima deplasare efectuata in aceste state de un premier japonez, noteaza…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare o vizita in mai multe tari din Europa de Sud-Est, printre care si Romania, informeaaza agentia de presa Kyodo. In 100 de ani, niciun premier al Japoniei nu a efectuat o vizita oficiala in tara noastra.

- La mijlocul lunii martie va avea loc finala unei noi competiții de Dota 2, GESC E-Series Jakarta. Concursul va fi susținut in Jakarta, Indonezia, in intervalul 15-18 martie, va fi dotat cu un fond de premii de 300,000 USD, plus 300 Dota 2 Pro Circuit Points, și va alinia la start opt echipe.…

- Au fost stabilite opt din cele zece echipe care vor lua parte la competiția de Dota 2 din cadrul ESL One Katowice 2018 pe baza de invitație. Acestea sunt: In total, la competiție vor lua parte 16 echipe, șase din care vor veni din calificarile regionale care acopera Asia de Sud-Est,…