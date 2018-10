Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai mari si mai ambitioase proiecte de infrastructura feroviara vizeaza constructia a 2.000 de kilometri de cale ferata, pe care vor circula trenuri la viteze de 300 km/h. Primii 450 de kilometri au fost deja inaugurati.

- Concret, raportul arata ca nivelul de depasire a termenelor de reparatii este de peste 60% pentru majoritatea elementelor de infrastructura, iar in unele cazuri acesta trece chiar si de 85 la suta. In document, reparatiile capitale la care sunt supuse elementele de infrastructura (poduri, cale ferata,…

In Timis, potrivit actualizarii realizate in aceasta saptamana de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM), 330 de firme si institutii ...

Starea cailor de rulare aflate in ograda CFR Infrastructura este la pamant si in orice moment se poate produce o catastrofa. 65% din linii si poduri pot ...

- Starea cailor de rulare aflate in ograda CFR Infrastructura este la pamant si in orice moment se poate produce o catastrofa. Asta rezulta dintr-un raport intocmit chiar de Ministerul Transporturilor la solicitarea Comisiei de specialitate din Camera Deputatilor si care a intrat in posesia ziarului…

Consiliul Județean Timiș a inaugurat, astazi, o noua lucrare de reabilitare a unui drum care a vazut pentru prima oara asfaltul.

Un barbat a fost transportat in stare foarte grava la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta...

- Romania are in acest moment circa 40.000 de kilometri de conducte de distributie a gazului natural, datele pentru 2016 de la Institutul National de Statistica, cele mai recente, aratand ca judetele cu cei mai multi kilometri de conducta sunt Mures, Prahova, Cluj, Ilfov si Bucuresti.