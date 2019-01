Stiri pe aceeasi tema

- La aproape 20 de ani de la lansarea ''Unbreakable'' si la doi ani dupa ''Split'', regizorul si producatorul american M. Night Shyamalan reuneste personajele din cele doua lumi fictionale in noua sa pelicula ''Glass'', un film cu supereroi malitiosi…

- La finalul lunii mai, Suveranul pontif Papa Francisc va efectua o vizita in Romania. El va sosi in țara noastra pe data de 31 mai și va ramane trei zile. Este al doilea suveran pontif care viziteaza Romania. Primul a fost Papa Ioan Paul al II-lea in 1999. El a fost primul suveran pontif din […] The…

- "Am urmarit profund ingrijorat delirul unui dictator nebun capabil sa condamne Romania la cea mai intunecata perioada a sa. Acest individ a lansat atacuri impotriva tuturor institutiilor care nu se afla sub controlul sau politic printr-un urlet de disperare venit parca din cavernele regimului totalitar,…

- Lansat in Joi, 30 aprilie 2015, Programul National de Cadastru si Carte Funciara (PNCCF) merge in directia gresita, atrag atentia reprezentantii mediului de afaceri din domeniul cadastrului, precum si Uniunea Geodezilor din Romania (U.G.R.). Cu banii alocati, ANPCI se misca mult prea lent, atrag atentia…

- Quentin Tarantino s-a insurat cu Daniella Pick, o cantareața din Israel pe care a cunoscut-o in 2009. Celebrul regizor, in varsta de 55 de ani, este la prima casatorie, el fiind un burlac convins pana sa o cunoasca pe frumoasa israeliana, scrie Daily Mail. Tarantino și-a cunoscut iubita in 2009, atunci…

- Sursele citate de Romania TV sustin ca Liviu Dragnea i-a reprosat lui Tudorel Toader ca nu a facut nimic in privinta amnistiei si gratierii. Luni, presedintele PSD, Liviu Dragnea, declara ca este „absolut convins ca nu se va adopta o ordonanta pe amnistie de 1 decembrie”. ”Nu am discutat…

- Un tanar farmacist de numai 28 de ani, din Alba Iulia, a lansat propria linie de produse dermato-cosmetice si concureaza de la egal la egal cu marile branduri internationale. La ora actuala, produsele preparate de Emanuel Lazar, sub denumirea Eladerm, sunt la mare cautare in aproape toate farmaciile…

- Scriitoarea Ann Cleeves, considerata noua Regina a literaturii de suspans din Marea Britanie, s-a aflat sambata, pentru prima data in Romania, prilej cu care si-a lansat romanul "Pescarusul" la standul Editurii Crime Scene Press din cadrul Targului International de Carte Gaudeamus 2018. …