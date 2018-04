Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui anunt publicat pe SEAP, contractul acord-cadru de furnizare echipamente tehnice – implementare proiect de tip grant OLAF/2016/D1/074, include achizitia unui sistem de telecomunicatii 15 sisteme digitale comunicatii mobile destinae organelor de urmarire penala, 15 inregistratoare digitale…

- "MUNICIPIUL IASI, cu sediul in B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, organizeaza in data de 18.04.18, ora 13.00, la sediul Directiei Exploatare Patrimoniu din sos.Nationala, nr.43, et.6, licitatia publica cu strigare pentru inchirierea unui numar de 7 locuri de parcare cu nr. 14, 23, 40, 60, 67, 78,…

- Municipalitatea vinde un teren intravilan situat in zona Andrei Muresanu din Ploiesti. Pana aici nimic anormal, desi sursele noastre sustin ca terenul este dorit de un apropiat al sefului de la etajul 3 al Palatului Administrativ, personaj foarte cunoscut in fotbalul ploiestean. Din dorinta de a usura…

- USR, PNL si PMP initiaza o motiune simpla impotriva ministrului Culturii, George Ivascu, motivand ca dupa trei luni de la inceperea anului Centenar, niciun proiect dedicat sarbatoririi Marii Uniri nu a fost aprobat si inceput.

- Cum salvez o supa prea sarata? Cel mai simplu e sa ii adaugi un cartof curatat, taiat in cuburi mari. Va actiona asemeni unui burete si va atrage toata sarea in exces, fara sa lase in urma alte arome. Inainte sa servesti supa, scoate bucatile de cartof din ea.Cum scap laptele sa mai dea…

- Consiliul Judetean Alba pregateste modernizarea drumului dintre Galda de Jos si Intregalde. Investitia pentru consolidarea carosabilului, pe un segment de 6 km, este estimata la valoarea totala de 9,7 milioane lei. In sedinta Consiliului Judetean de joi, 22 martie, se propune aprobarea studiului de…

- Acestea au fost evaluate la un pret total de peste 423.000 de lei, insa pretul de pornire la licitatie este de putin peste 200.000 de lei. Fiind a patra licitatie, pretul s-a injumatatit, conform legii. Tot de la ora 10 vor mai fi scoase la licitatie si 10 bunuri ce apartin societatii SC Traian Multipresc…

- Sebastian Ghita a declarat, miercuri seara, ca Liviu Dragnea, i-a povestit cum ambasadorul Belgiei in Romania i-ar fi cerut presedintelui Camerei Deputatilor sa-i ofere, fara licitatie, Gara de Nord din Bucuresti, pentru un proiect imobiliar.

- Primaria Ploiești face primul pas in vederea construirii cladirii in care va funcționa un laborator destinat radioterapiei cu energii inalte, in cadrul Spitalului Municipal Ploiești – Schuller. Deocamdata se urmarește efectuarea studiului de fezabilitate, a studiului geotehnic, a documentației…

- "Sunt casatorita de 5 ani, iar in urma cu un an am inceput o relatie extraconjugala cu unul din sefii mei de la serviciu. Motivul pentru care am cazut in acest pacat este ca speram sa-i pot intra sefului meu in gratii, in speranta ca pe viitor pot spera la o promovare la serviciu sau la o marire…

- "La Comitetul Executiv al PSD s-a stabilit ca pentru posturile de vicepreședinți este nevoie de o susținere a organizației, iar organizația PSD București, așa cum era firesc a susținut-o pe Gabriela Firea. Nu aș fi acceptat eu ca una dintre propuneri sa nu fie doamna Gabriela Firea. Pentru fiecare…

- O pensionara refuza cardul gratuit de calatorie pe mijloacele de transport public pus la dispozitie de Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca invocand motive religioase si cere un abonament pe suport de hartie, cum era pana acum, transmite corspondentul MEDIAFAX.

- Grefiera Mihaela Prelipcean, de la Judecatoria Iași, a fost arestata sub acuzația de favorizare a faptuitorului. DNA a acuzat-o ca l-ar fi favorizat pe judecatorul Dan Anton, comunicandu-i acestuia ca este interceptat, lucru ce ar fi dus la ingreunarea cercetarilor.

- Actorul australian Russell Crowe organizeaza la 7 aprilie, data ce coincide cu ziua casatoriei sale cu Danielle Spencer, o licitatie in care scoate la vanzare multe dintre lucrurile care i-au apartinut sau care ii amintesc de fosta sotie, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia. "Arta Divortului",…

- Antoine Gallimard, directorul prestigioasei edituri franceze Gallimard, a declarat ca nu a renuntat la ideea de a republica pamfletele antisemite scrise de Louis-Ferdinand Celine, dupa ce a suspendat sine die in luna ianuarie acest proiect editorial ce a provocat numeroase dezbateri si controverse in…

- Propunerea legislativa privind renuntarea la trecerea la ora de vara, apartinând deputatului PMP Marius Pascan si sustinuta de alti parlamentari PSD, PNL, USR si UDMR, a fost depusa la Senat, în calitate de prima Camera sesizata.

- Crima comisa de Sorin Rogia la inceputul lunii noiembrie 2017 a șocat o țara intreaga. Imbibat de alcool și cu discernamant diminuat, fiul de chirurg și-ar fi ucis un prieten din copilarie cu bestialitate. Loviturile brutale cu ciocanul ar fi fost provocate, in viziunea agresorului, de „divergente in…

- Secția pentru judecatori a Consilului Superior al Magistraturii (CSM) a respins, joi, candidatura magistratului Mirela Sorina Popescu la un nou mandat pentru șefia Secției Penale a Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ). Motivul: judecatoarea nu a reușit sa treaca testul interviului, susținut in…

- Cenzorii din aparatul puterii de la Beijing au hotarat ca, pentru a bloca orice critica adusa lui Xi Jinping pe internet, ar trebui sa elimine o litera despre care aceștia spun ca poate fi folosita in multe combinații frazastice pentru a-l ataca pe președintele chinez: litera „n”, scrie The Guardian.Eliminarea…

- Zilele trecute, Andra a susținut un spectacol la Sala Palatului din Capitala. Cantareața a fost extrem de emoționata și a plans pe scena. Printre cei care au cantat alaturi de ea s-au numarat Aurelian Temișan, Viorica de la Clejani, Liviu Teodorescu, Connect-R și Dan Bittman. Artista a ținut sa-i faca…

- Diferenta de varsta dintre doi soti le-a ridicat suspiciuni vecinilor, care au sustinut ca barbatul, mai mare cu 29 de ani decat sotia sa, ar fi pedofil. Cei doi spun ca totul a inceput in momentul in care s-au mutat impreuna, pe atunci femeia avea 18 ani, iar el 47. Pentru a scapa…

- Kamara, conform proverbului romanesc, se pare ca a alergat dupa doi iepuri și, iata, nu a prins niciunul. Aflat in mijlocul procesului de divorț, Kamara tocmai semneaza actele prin care se desparte oficial de soția sa, Oana, și mama baiețelului sau, Leon, in varsta de 3 ani , insa a ramas singur, deoarece…

- Casa Artmark a precizat pentru News.ro, in urma unor controverse aparute in spatiul public legate de licitatia organizata in 6 martie cu obiecte care i-au apartinut lui Radu Beligan, ca a obtinut acordul Ralucai Popescu, fiica actorului, pentru a vinde loturi mostenite de aceasta. La cererea a patru…

- Adriana Bahmuțeanu a disparut dintr-o data de la postul de prezentatoare tv pe care il avea la Antena Stars, insa recent, ea a facut anunțul bomba. Se intoarce in televiziune, insa cu un nou proiect. Ea ii va lasa in continuare pe Cristi Brancu și Bianca Sarbu sa modereze emisiunea „Agenția VIP”. Motivul…

- Halep revine pe locul 1 WTA. Wozniacki: Nu sunt batrana, dar corpul meu nu mai face fata Simona Halep va reveni in fotoliul de lider si va avea un avans confortabil de 440 de puncte in clasamentul de saptamana viitoare, dupa ce Caroline Wozniacki, care a disputat un numar mare de meciuri anul trecut:…

- Consiliul Judetean Alba a pregatit pentru aprobare documentatia pentru consolidarea podului peste raul Mures, zona Vintu de Jos – Vurpar, in vederea cresterii sigurantei rutiere. Acest pod este considerat important pentru locuitorii din Vurpar, Campu Goblii, Blandiana, fiind unica solutie de traversare…

- De azi inainte, bravicenii, circa 20 la numar, vor comunica doar in engleza. Mai ales atunci cand vor merge la biblioteca. Recent, la biblioteca publica ”George Munteanu” din Bravicea a fost inaugurat un Club de limba engleza. Acesta este frecventat de un grup de 20 de persoane de diferite varste, ocupații…

- Un necunoscut a impuscat mortal patru femei intr-un atac armat la Kizliar, in nordul Daghestanului, republica instabila din Caucazul rus, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de dpa si AFP. "Un necunoscut a deschis focul cu o arma de vanatoare la Kizliar, ranind mortal patru…

- Executia noului sediul al Tribunalului Alba ar urma sa fie scoasa la licitatie de catre Compania Nationala de Investitii in cursul anului 2018. Din 2015, cand s-au demarat primele demersuri de catre reprezentantii institutiei, si pana in prezent s-au parcurs doar etape tehnice la nivelul Ministerului…

- Andreea Mantea prezenta emisiunea "Se striga darul" alaturi de Mihai Mitoseru. Conform Click, printre cele preferate sa ii ia locul se afla cantareata Andreea Banica, care de altfel a si moderat emisiunea "Bravo, ai stil!" de la Kanal D, si Rocsana Marcu, care de anul trecut a ramas fara emisiune,…

- McDonalds renunța la cheeseburgerii din Happy Meal. McDonalds a anunțat ca va renunța la cheeseburgerii din meniurile pentru copii, Happy Meal, pana in 2022. Compania precizeaza ca aceasta masura ar urma sa fie implementata in toate fast-food-urile lanțului de restaurante de tip fast-food și susține…

- Melania Medeleanu a fost timp de 22 ani om de radio si televiziune, este prezentatoare de evenimente, tine cursuri de media, public speaking si dictie, iar acum trei ani a construit impreuna cu Vlad Voiculescu MagiCAMP, o tabara pentru copiii bolnavi de cancer, de care se ocupa indeaproape.

- Guvernul grec a initiat marti o procedura de licitatie internationala pentru vanzarea unui pachet de 5% din actiunile pe care le mai detine la compania de telecomunicatii Hellenic Telecommunications Organization (OTE), prezenta si pe piata din Romania, aceasta fiind una din conditiile incluse in programul…

- Chiar daca a trecut luna sarbatorilor, petrecerile nu au nici un motiv sa se termine. Deși felurile de mancare sunt o prioritate pentru orice petrecere, un vin bun sau un cocktail dulce este elementul complementar gustului mancarii și descrie ambientul. Fie ca vrei sa organizezi o petrecere sofisticata,…

- Exatlon 11 februarie. Ion Oncescu a cedat deliberat, pentru a nu fi nevoit sa faca nominalizari! Astfel, Vladimir Draghia a invins la proba individuala si va trebui sa propuna un concurect pentru excludere. A

- Duminica, 11 februarie, de la ora 18:00, Amelia Stanescu va propune o discuție libera și neconvenționala despre artiștii care au urcat pe scena clubului Doors. Povești de viața și intamplari de culise. Motivul principal este lansarea volumului „Culise și galanterii – Doors Club Style”, Editura Zona…

- In data de 20 februarie, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges, scoate la licitatie un teren extravilan in suprafata 3.750 mp, situat in comuna Oarja, pretul de pornire fiind de 4.151 lei. Detalii pe site-ul ANAF: https://static.anaf.ro/static/2/Ploiesti/20180206165901_20022018lordfruit.pdf

- Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt a înaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici,

- Pisicile negre sunt condamnate de mult la o viața grea din cauza miturilor nedrepte care circula in jurul lor și care le impiedica sa-și gaseasca stapanii iubitori pe care-i merita, deși sunt la fel de iubitoare ca orice alt tip de pisici, scrie feminis.ro.

- Intr-un interviu recent, Jolie a vorbit despre felul in care relatia ei cu Brad Pitt s-a destramat. In 2013, Angelina Jolie a hotarat sa faca o dubla mastectomie, dupa ce a aflat ca are gena BRCA, ceea ce insemna ca are 87% sanse sa dezvolte o afectiune maligna. La doi ani dupa…

- Curatenia aragazului este un subiect dureros si sensibil pentru orice gospodina. Fiecare preparare de bucate o face din ce in ce mai greu de curatat, caci grasimea si alte murdarii se depun foarte repede de suprafata aragazului si se usuca indata din cauza temperaturii ridicate.

- Consiliul Judetean Constanta, prin Directia Generala Administrare Domeniul Public si Privat Autoritatea Judeteana de Transport, Serviciul Autoritatea Judeteana de Transport, initiaza procedura de atribuire pentru mai multe trasee judetene, dupa cum urmeaza:1. cod 89 Carvan Canlia Izvoarele Coslugea…

- Grefierii sunt extrem de nemultumiti deoarece vor avea de suferit cei cu vechime mai mare de 15 ani. Potrivit noilor modificari fiscale, le vor scadea cu pana la 500 de lei, in urma transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat. De asemenea, grefierii atrag atentia asupra volumului…

- Consiliul Judetean Suceava, proprietarul etajelor superioare ale cladirii in care functioneaza Primaria municipiului Suceava, a refuzat prelungirea cu 15 ani a folosintei gratuite a acestor etaje. Contractul dintre CJ Suceava si Primaria Suceava expira in aceasta luna. Primaria dorea sa reabiliteze…

- Parcari de reședința scoase la licitație - o regula noua care va fi aplicata doar anumitor locuri rezidentiale in sectorul 3 al Capitalei. La fel se intampla și in Brașov, unde pana acum au mai fost licitate inclusiv locurile ravnite de mai mulți vecini.

- Analistul economic Radu Soviani comenteaza pe blogul sau numirea lui Darius Valcov in funcția de consilier de stat in Guvernul Dancila. Acesta susține ca, prin revenirea in guvern a lui Viorel Ștefan – vicepremier și Darius Valcov - consilier de stat, „strategii de lunga durata” ai PSD vor „albirea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca relația tensionata dintre Bruxelles și coaliția de guvernare din Romania a fost alimentata de ”minciuni spuse picatura cu picatura” atat din țara, cat și din partea reprezentanților Romaniei la Bruxelles.”Picatura cu picatura, minciuna dusa picatura…

- In timp ce televizoarele sunt ocupate cu certuri politice, economia isi vede de mersul ei si, daca stii unde sa te uiti, poti anticipa riscurile in fata carora e bine sa te pui la adapost. Romanii au o vorba. Cand doi oameni iti spun ca ai baut prea mult, te duci sa dormi. Cand Banca Nationala a Romaniei…

- Furnizorul de apa, S.A. „Apa – Canal Chișinau", scoate la licitație 37 de mașini. Este vorba despre un autoturism de lux Volkswagen Touareg, 24 de autocamioane de model ZIL și Gaz, 7 excavatoare de model Borex și AO și 5 camioane de model UAZ, Prețuri automobilelor pornesc de la 16 mii de lei.

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a crescut la 155.000 de lei fondurile alocate primariilor in vederea cadastrarii proprietatilor si a anuntat ca va scoate la licitatie lucrari de cadastru din 660 de comune, ce vor fi realizate din fonduri europene.