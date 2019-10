Stiri pe aceeasi tema

- Turdeanca Maria Simina Morar a caștigat medalia de aur la toate probele la care a participat, de la Cupa Romaniei la karate, care s-a desfașurat in week-endul trecut la Rm.Valcea. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Toamna aceasta, Casa Pariurilor crește pasiunea pentru fotbalul romanesc și te invita in Liga Caștigatorilor. Intra in joc pe liga.casapariurilor.ro și caștiga cele mai tari premii de suporter! Daca ești fan adevarat, e momentul tau sa te remarci. Joaca in perioada 27 septembrie - 17 noiembrie bilete…

- Cupa Romaniei la spada pentru cadeti si juniori, disputata la Satu Mare, a fost o competitie de bun augur pentru sportivii de la CS Farul Constanta. Patru baieti si patru fete de la clubul de pe litoral au luat startul la acest eveniment. Theodora Ion s-a clasat pe treapta a treia a podiumului, cucerind…

- Toamna a venit cu multe provocari pentru iubitorii culturismului si fitness-ului din Romania. Recent, Federatia de specialitate a organizat doua mari competitii. In speta „Miss & Mister Fitness“, la Reghin, respectiv Cupa Romaniei, la Drobeta Turnu Severin. La startul celor doua concursuri s-au prezentat…

- Bobul constantean este la inaltime si asta o dovedesc performantele obtinute recent de clubul ACSSI Mamaia, condus de profesorul Paul Neagu. La Campulung Muscel, au avut loc mai multe competitii de bob, la care fetele antrenate de tehnicianul constantean au urcat pe podium. Este vorba despre Teodora…

- 16 medalii de aur pentru sportivii ACS Seishindokan și primul loc pe cluburi la Cupa Romaniei și Cupa de Toamna la Karate SKDUN in Sport / on 10/09/2019 at 09:42 / Sambata, 07.09.2019, la Sala Sporturilor din Voluntari a avut loc Cupa de Toamna si Cupa Romaniei la Karate SKDUN . Clubul ACS…

- Peste 130 de pugilisti s-au adunat saptamana trecuta la Targu Jiu pentru editia din acest an a Cupei Romaniei rezervata cadetilor, eveniment la care a participat si o delegatie a Clubului Sportiv Municipal Zalau condusa de antrenorul Adrian Poputea. Cristea Razvan, Terec Cristian, Mario Pop, Cristian…

- Cupa Romaniei la box pentru cadeți are loc in perioada 8-14 iulie la Sala Sporturilor din Targu Jiu. Competiția este organizata de Asociația Județeana de Box Gorj, CS Pandurii Targu Jiu și Federația Romana de Box. Intrecerea este și un criteriu de selecție pentru lotul național, care va participa la…