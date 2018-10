„Gladiatori“ cu suflet mare Echipa constanțeana de baschet BC Athletic a fost invinsa, sambata seara, la Sala Sporturilor, cu scorul de 77-83, de CSM Mediaș, intr-o partida contand pentru etapa a II-a a Ligii Naționale masculine, Grupa B. Ardelenii, cu multi americani in lot, au dominat primul sfert (27-17), avantaj pe care l-au mentinut si la pauza (43-35), apoi „Gladiatorii din Tomis” au revenit spectaculos si au preluat conducerea pe tabela in sfertul trei (61-60), lasand ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

Sursa articol: cugetliber.ro

