Presedintele Macedoniei, Gjorge Ivanov, le-a cerut duminica cetatenilor macedoneni sa boicoteze referendumul din 30 septembrie in care acestia sunt chemati sa valideze acordul cu Grecia conform caruia tara lor se va numi 'Republica Macedonia de Nord', relateaza dpa.



Redenumirea Macedoniei "pune in pericol identitatea nationala", a declarat presedintele Ivanov pentru presa locala la Skopje, explicand de ce el nu va participa la referendum, programat pentru 30 septembrie.



In luna iunie, autoritatile de la Skopje si Atena au pus capat diferendului in legatura cu numele vecinului…